Миф о метро на Троещину: что на самом деле мешает строительству

Троещина — огромный спальный район Киева, жители которого уже десятилетиями мечтают о собственном метро. Это уже стало настоящим городским анекдотом, ведь обещания о подземке тянутся еще с советских времен.

Оказывается, причина, почему метро на Троещину еще не построено, не столько в технических сложностях, сколько в обычной недостаточности пассажиропотока.

Так объяснил ситуацию в интервью РБК-Украина преподаватель КНУСА и директор команды ПроМобильность Дмитрий Беспалов.

Почему же метро не появилось еще при Союзе?

Есть легенда, что Северный мост, соединяющий Левый и Правый берега Киева, сразу могли спроектировать так, чтобы он пропускал еще и линию метро.

Однако, по словам эксперта, тогдашние архитекторы и планировщики просто не могли доказать необходимость подземки на Троещину.

Людей там было недостаточно, чтобы метро окупилось. К тому же все такие важные решения принимались не в Киеве, а в Москве.

Есть легенда, что Москва не позволила Киеву иметь 6 или 7 вагонов в поездах метро, считая его селом, а Москву — городом. И у обоих не может быть одинаковой системы, отмечает Беспалов, намекая на диктат центральной власти.

Даже после 2015 года, когда Всемирный банк предложил Киеву разные варианты для Троещины — от метробуса (скоростной автобусный транспорт) до легкого рельсового транспорта и собственно метро — расчеты показали то же самое.

Спрос на метро здесь невысок, около 200 тысяч пассажиров в день. Для сравнения, красная ветвь метрополитена в Киеве перевозит более 600 тысяч в день.

Что могло бы сработать лучше и подешевле?

Вместо дорогого метро лучшим вариантом для Троещины могли бы стать современные трамвайные системы. Речь идет о длинных трамваях, двигающихся по отдельным путям и пересекающих Днепр по легкому мосту.

Такой проект обошелся бы значительно дешевле всего 20-40 миллионов долларов. Но почему-то его так и не воплотили.

Метро на Троещину могло бы обойтись в 2 миллиарда долларов. Но есть системы за полмиллиарда, которые работали бы не хуже, — утверждает эксперт, подчеркивая, что иногда менее амбициозные, но более разумные решения более эффективны.

Возможно, городские власти снова сосредоточятся на проектах скоростного трамвая, ведь это гораздо более реалистичная альтернатива метро для Троещины.

Сейчас в Киеве продолжается строительство Подольско-Выгуровской линии метро на Троещину. Уже начали возводить тоннели между станциями Затока Десенко и Радужная, а также обновлять инфраструктуру возле Подольского моста.

Только 12 станций метро Киева отвечают требованиям безбарьерности — узнай в нашем материале, почему ситуация критическая и что планирует КГГА.

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