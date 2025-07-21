Для тебя Новости

Миф о метро на Троещину: что на самом деле мешает строительству

Мария Дзюба, редактор сайта 21 июля 2025, 22:30 3 мин.
Фото к: Метро на Троещину: почему проект не построили при СССР и сейчас
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь