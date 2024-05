Як пройшло Євробачення-2024: яке місце посіла Україна та ключові моменти пісенного конкурсу

Фінал Євробачення-2024 — найочікуваніша пісенна подія року, яка тривала в ніч з 11 на 12 травня 2024.

Сьогодні ми дізналися переможця цьогорічного пісенного конкурсу, а також яка країна зрештою привезе кубок Євробачення до себе.

Про найцікавіші моменти фіналу Євробачення-2024 можна дізнатися у нашому матеріалі: ми розповідали про події фіналу з фото і відео.

Зараз також дивляться

Євробачення 2024: фінал

Початок онлайн-трансляції фіналу Євробачення-2024 — о 22:00 за київським часом. Однак уже о 21:30 трансляція з передшоу Євробачення розпочалася в Україні.

Фінал незмінно коментував Тімур Мірошниченко, а також до нього приєднався стендап-комік Василь Байдак, якого українці вже знають у цій ролі з часу Національного відбору на Євробачення-2024.

Водночас цьогорічне шоу точно запамʼятається глядачам — не лише цікавими виконавцями та композиціями, а й скандалами — детальніше про це ми розповіли нижче.

21:30. Розпочалася трансляція передшоу Євробачення-2024. Коментували події конкурсу Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.

Голова української делегації зазначила, що інші делегації цікавляться подіями та ситуацією в Україні.

21:40. Генпродюсер та музичний експерт Михайло Дроздов завітав на передшоу Євробачення в Україні. Він зазначив, що саме пісня Яни та Альони (представниць від України) була та залишається найкращою серед інших представників, які змагалися за місце ще на Нацвідборі.

21:47. Під час передшоу в ефірі показали кадри слів підтримки від відомих українських зірок: Наді Дорофєєвої, Джамали, Килиммена, Анки, Анастасії Димид (Дитяче Євробачення), Дмитра Шурова, Юлії Саніної, Меловіна, Руслани, Сергія Танчинця.

21:48. Іван Клименко, який вийшов на звʼязок з Мальме, розповів, що українська команда має свій ритуал: беруться за руки та тричі кричать Україна.

22:00. Початок загальної онлайн-трансляції фіналу Євробачення-2024.

22:05. Парад фіналістів.

22:12. Ведучими фіналу Євробачення були Малін Акерман та Петра Меде.

22:16. Правила голосування: голоси віддають журі 37 країн світу. Головне нововведення — голосування розпочалося до початку виступів, о 22:17. Голосування триває на номер 7576.

22:19. Швеція — відкривала фінал Євробачення під №01. Marcus & Martinus — Unforgettable вже закохали в себе багатьох єврофанів.

22:22. Наші, Україна. Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria. Під №02, попри всі складнощі, наші представниці одразу запалили всю аудиторію, яка підспівувала вже легендарну пісню про українських жінок. Дівчата закликали до миру та свободи в Україні, сказавши: Peace and freedom for Ukraine.

До речі, українська делегація була одягнена у футболки Free Azovstal.

22:26. Третім виступив виконавець з Німеччини — Isaak — Always on the run. №03. Зала підспівувала виконавцю, однак його виступу букмекери не прогнозують переможних місць.

22:31. №04 — Люксембург. TALI — Fighter стала однією з фаворитів на цьогорічному Євробаченні. Запальна мелодія її пісні одразу викликала бурхливу підтримку глядачів шоу. Талі подякувала за можливість брати участь у шоу. Відомо, що танцювальне шоу для Люксембургу поставила українська команда.

22:35. Одразу після Люксембургу — №06, Ізраїль (№5 залишається пустим через дискваліфікацію Нідерландів) — Noa Kirel — Unicorn. Ізраїль також пройшов через скандал через текст пісні перед тим, як дійти до фіналу шоу. Виступ учасниці викликав бурхливу реакцію залу.

22:40. На виступ Литви чекало чимало єврофанів. Представник під №07 Silvester Belt — Luktelk відомий не лише своїм вірусним треком, а й активною підтримкою України. Його танцювальне шоу та композиція полюбилася слухачам. Наприкінці виконавець закликав розповсюджувати по світу любов.

22:47. Під номером 08 — Іспанія. Країну представляв дует Nebulossa з піснею Zorra. Це сімейна пара, а пісня є автобіографічною. Саме її тисячі слухачів підспівували, немов під гіпнозом. А це — чималий успіх! Танцювальний номер, спецефекти — неймовірна атмосфера, а зала у повному захваті.

22:51. Естонію представляли хлопці з гурту 5miinust та Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Їхній номер 09. Пісня також вже зазнала чималої популярності, танцювальний мотив захопив слухачів та затятих єврофанів.

22:55. Епатажні представники Ірландії — небінарна особистість Bambie Thug з піснею Doomsday Blue. Вони вирішили взяти участь у Євробаченні, аби забути зґвалтування, яке пережили рік тому. Однозначно, це відкриття Євробачення: фанати у залі не стримували захвату від пісні та того, що відбувалося на сцені. Номер 10.

22:59. Легенда латвійської сцени Dons — Hollow під №11. Співак є визнаним у своїй країні та має фанатів далеко за її межами. А ще відомий тим, що взяв з України песика у свою родину. Його пронизливий вокал не залишив нікого байдужим.

23:04. Під номером 12 — Греція. Marina Satti — Zari. Автентичні звуки у поєднанні з ритмічними сучасними — те, що дійсно западає у серце та голову. Відверто, цю композицію точно візьмуть до уваги усі клуби світу. Також увагу привертала танцювальна постановка та спецефекти.

23:08. Наступною виступила Велика Британія, представник Olly Alexander з вже популярною піснею Dizzy про кохання, яке перевертає звичне життя. Особливість звучання — воно переносить слухачів у 1980-ті роки. Номер 13.

23:12. Музична пауза на пісенному конкурсі.

23:15. Норвегію на цьогорічному Євробаченні представляв гурт Gåte з піснею Ulveham. Пісня середньовічна балада на основі міфу. Меланхолічний спів також знайшов своїх поціновувачів. Норвегія виступила під №14.

23:20. Наступною — Італія під №15. Angelina Mango та її запальна La noia одразу оживили зал після середньовічної казки. Танцювальні мотиви, відвертий одяг, неймовірний вокал, танцювальний номер — дійсно, глядачі були в захваті. Виконавиця продемонструвала неабиякі навички тримати ноти навіть під час запальних танців.

23:24. №16 — Сербія. Teya Dora є однією з найвідоміших співачок своєї країни, а її пісня Ramonda — про традиційну для Сербії рослину рамонда.

23:28. Windows95man — No Rules — представники Фінляндії під номером 17. Незвичний виступ, який точно не залишився поза увагою єврофанів. Варто підкреслити на неймовірній операторській роботі.

23:32. Португалія виступила під номером 18. Молода виконавиця Iolanda є популярною у своїй країні. На Євробаченні-2024 вона виступила з пронизливою композицією Grito. Не можна оминути увагою сценічну постановку: білі силуети та чорному тлі неймовірно резонують реальності, в якій нині знаходиться світ.

23:36. Далі ми дійшли до Вірменії. Цього року гурт LADANIVA представив пісню Jako з традиційним звучанням вірменського народу. Фанати Євробачення вже жартували, що виступ представниці Вірменії переносить їх до традиційного святкування весілля у цій країні. Номер 19.

23:40. Кіпр, номер 20. Співачка кіпрсько-грецького походження та професійна танцівниця Silia Kapsis вийшла на сцену Євробачення-2024 з піснею Liar. Її ритмічне звучання вже запамʼяталося багатьом глядачам Євробачення. Зокрема й через танцювальну постановку.

23:45. Улюбленці цього Євробачення — небінарний представники Швейцарії з піснею Nemo — The Code. Номер 21.

23:54. Raiven — Veronika — представниця Словенії, яка виступила на Євробаченні-2024 під номером 22. Неймовірний вокал та сенс пісні: історія про першу жінку у Словенії, яку спалили за звинуваченням у відьмацтві. Зі слів пісня Вероніка можна почути: сила є в кожному та кожній з нас.

23:58. Baby Lasagna — представник Хорватії, він фанат українських представниць на цьогорічному Євробаченні. І хоч сам став сольним виконавцем лише рік тому, однак його пісня Rim Tim Tagi Dim вже стала справжнім хітом Євробачення-2024. Номер 23.

00:02. Представниця Грузії Нуца Бузаладзе з композицією I’m a Firefighter. Її виступ прийшовся на 24 номер. Сильний спів та кільце на тлі — здається, цього року виконавці намагалися сказати щось засекреченим кодом, адже коло було неймовірно популярним атрибутом виступів. Запальні танці, вогонь, традиційне звучання — все у стилі Грузії.

00:06. Представник Франції Slimane з піснею Mon amour виступив під номером 25. Його пісня — про мир та любов.

00:11. Під останнім номером 26 на Євробаченні-2024 виступила представниця Австрії Kaleen — We Will Rave. Легка, натхнення і танцювальна мелодія розворушила глядачів шоу. Образ її рейв-вечірки відображав місце, куди чужі та поранені душі йдуть, щоб зцілитися та розв’язати свої проблеми за допомогою музики.

00:21. Голосування.

00:23. Виступ шведського диско-гурту Alcazar.

00:27. На Євробаченні показали згенеровану ШІ голограму з розмовою між учасниками легендарного гурту АВВА. Разом з драг-квін та переможницею Євробачення-2014 Кончітою Вурст, глядачі могли згадати хіти АВВА.

00:40. Виступ переможниці Євробачення-2023 Lorine.

00:51. Лінії голосування закрили.

00:53. Оголошення балів від національних журі учасникам Євробачення-2024.

Бали від журі: Євробачення

від України оголошувала результати Джамала. 12 балів — Швейцарії;

Велика Британія — 12 балів для Португалії;

Люксембург — 12 балів Швейцарії (5 балів Україні);

Азербайджан — 12 балів Швейцарії (1 бал Україні);

Сан-Марино — 12 балів Швейцарії;

Мальта — 12 балів Швейцарії;

Хорватія — 12 балів Португалії (7 балів Україні);

Албанія — 12 балів Швейцарії;

Чехія — 12 балів Україні;

Ізраїль — 12 балів Люксембургу (8 балів Україні);

Австралія — 12 балів Ірландії (1 бал Україні);

Данія — 12 балів Швейцарії (6 балів Україні);

Іспанія — 12 балів Швейцарії;

Норвегія — 12 балів Швейцарії (4 бали Україні);

Німеччина — 12 балів Швеції (4 бали Україні);

Вірменія — 12 балів Франції;

Словенія — 12 балів Франції;

Грузія — 12 балів Швейцарії (5 балів Україні);

Швейцарія — 12 балів Греції (2 бали Україні);

Молдова — 12 балів Україні;

Греція — 12 балів Швейцарії (2 бали Україні);

Естонія — 12 балів Швейцарії (10 балів Україні);

Нідерланди — 12 Швейцарії (2 бали Україні);

Австрія — 12 балів Швейцарії (6 балів Україні);

Франція — 12 балів Португалії (10 балів Україні);

Італія — 12 балів Швейцарії;

Фінляндія — 12 балів Швейцарії (8 балів Україні);

Португалія — 12 балів Швейцарії (6 балів Україні);

Бельгія — 12 балів Франції (1 бал Україні);

Ісландія — 12 балів Франції (3 бали Україні);

Латвія — 12 балів Швейцарії (8 балів Україні);

Ірландія — 12 балів Швейцарії (2 бали Україні);

Польща — 12 балів Швейцарії (10 балів Україні);

Кіпр — 12 балів Хорватії (1 бал Україні);

Литва — 12 балів Швейцарії (6 балів Україні);

Сербія — 12 балів Хорватії (1 бал Україні);

Швеція — 12 балів Швейцарії (3 бали Україні).

Бали від глядачів Євробачення

Естонія — 33 бали;

Фінляндія — 31 бал;

Норвегія — 4 бали;

Словенія — 12 балів;

Грузія — 19 балів;

Австрія — 5 балів;

Іспанія — 11 балів;

Сербія — 32 бали;

Литва — 58 балів;

Кіпр — 44 бали;

Латвія — 28 балів;

Греція — 85 балів;

Велика Британія — 0 балів;

Ізраїль — 323 бали;

Люксембург — 20 балів;

Німеччина — 18 балів;

Вірменія — 82 бали;

Швеція — 49 балів;

Португалія — 13 балів;

Ірландія — 136 балів;

Україна — 307 балів;

Італія — 104 бали;

Хорватія — 337 балів;

Франція — 227 балів;

Швейцарія — 226 балів.

Переможцем Євробачення-2024 стала Швейцарія (Nemo — The Code). Україна посіла третє місце на Євробаченні-2024.

За що дискваліфікували Нідерланди

За кілька годин до початку фіналу Євробачення EBU повідомили про дискваліфікацію учасника з Нідерландів — Йост Кляй начебто вчинив насильницькі дії щодо працівниці телекоманди Євробачення. Виконавець не зʼявився на репетицію фіналу, видалив усі згадки про конкурс у своїх соціальних мережах.

Згодом зʼявилася й офіційна заява Європейської мовної спілки, яка дискваліфікувала учасника Євробачення-2024 з Нідерландів.

Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи щодо інциденту після його виступу в півфіналі. Поки триває судовий процес, було б недоречно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі, — йдеться у заяві організаторів

Попри зміни, під №5 ніхто не виступатиме, усі учасники зберігають свої порядкові номери. Глядачі з Нідерландів зможуть голосувати у фіналі.

Однак представник Нідерландів не зʼявиться на табло, усі бали Йосту Кляю анульовані.

Натомість нідерландський мовник Avrotros опублікував власне пояснення ситуації з дискваліфікацією учасника від своєї країни.

Буцімто, інцидент стався після виступу Кляя у четвер. Співака знімали, коли він щойно зійшов зі сцени, і попри його прохання цього не робити, такої умови не було дотримано.

Фінал Євробачення-2024: пряма трансляція онлайн

В України одні з найкращих середніх результатів за всю історію Євробачення – посідає друге місце за успішністю.

Україна — єдина країна, яка кожного року виходила у фінал.

Фінал Євробачення-2024: порядок виступів

Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable;

Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;

Німеччина: Isaak – Always on the Run;

Люксембург: TALI — Fighter;

Ізраїль: Eden Golan – Hurricane;

Литва: Silvester Belt — Luktelk;

Іспанія: Nebulossa – Zorra;

Естонія: 5miinust та Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi;

Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue;

Латвія: Dons — Hollow;

Греція: Marina Satti — Zari;

Велика Британія: Olly Alexander — Dizzy;

Норвегія: Gåte — Ulveham;

Італія: Angelina Mango – La noia;

Сербія: Тeya Dora — Ramonda;

Фінляндія: Windows95man — No Rules!;

Португалія: olanda — Grito;

— Grito; Вірменія: Ladaniva — Jako;

Кіпр: Silia Kapsis — Liar;

Швейцарія: Nemo — The Code;

Словенія: Raiven — Veronika;

Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim;

Грузія: Nutsa Buzaladze — Fire Fighter;

Франція: Slimane – Mon Amour;

Австрія: Kaleen — We Will Rave.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.