Joost Klein — Europapa: що відомо про представника Нідерландів на Євробаченні-2024

У 2024 році Нідерланди спробують здивувати та розворушити усіх глядачів пісенного конкурсу Євробачення, адже відправляють на нього Joost Klein — Europapa.

За задумом виконавця, пісня має викликати не лише сум’яття від того, що відбувається на сцені, але й зворушити слухачів лірикою. Тому розповідаємо, що відомо про виконавця Joost Klein та який переклад його пісні Europapa.

Представник Нідерландів на Євробаченні-2024

Популярним у Нідерландах Joost Klein став спершу завдяки своїм скетчам, але пізніше все ж таки вирішив сконцентрувати увагу на музичній кар’єрі. Виконавець працює в стилі хіп-хоп та поєднує його з вкрапленнями електронної музики.

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Два з його восьми студійних альбомів потрапили до першої десятки Dutch Albums Top 100. Минулоріч одна з пісень виконавця стала хітом номер один у Німеччині, Швейцарії та Австрії й отримала понад 100 мільйонів трансляцій по всьому світу.

У грудні 2023 року нідерландська радіо- та телекомпанія оголосила, що Joost Klein буде представляти Нідерланди на Євробаченні з піснею Europapa.

Що відомо про Joost Klein

Музикант Europapa родом з міста Леуварден. Після смерті батька від раку, а згодом і матері — від зупинки серця, виховувався старшими братом та сестрою.

У своїй творчості поєднує елементи поп-музики з хардкором і поп-панком.

Попри початок повномасштабного вторгнення РФ на територію України продовжив співпрацю з російськими музикантами. У березні 2022 року випустив спільну пісню з росіянином з псевдонімом CMH, яка розповідає про його любов до російських жінок. У лютому 2023 року випустив ще одну пісню з російським гуртом.

Joost Klein — Europapa: про що пісня

У своїй пісні Europapa виконавець прагне донести до слухача думку, що не існує обмежень для мрій. Цього його навчив батько, якому тепер таким чином Joost Klein намагається віддати данину.

Europapa розповідає про сироту, який мандрує Європою та за її межами, щоб знайти себе та розповісти свою історію. Спочатку люди не визнають його, але він продовжує хапатися за будь-яку можливість, щоб показати себе.

Joost Klein — Europapa: переклад пісні

Європо, об’єднаймося

(Євро-па-па, Євро-па-па)

Зараз або ніколи

Я люблю вас усіх

(Євро-па-па, Євро-па-па)

***

Вітаю в Європі

Залишусь тут поки не помру

Євро-па-па, євро-па-па, євро-па-па

Вітаю в Європі

Залишусь тут поки не помру

Євро-па-па, Євро-па-па

***

Відвідати друзів у Франції

Або поїхати до Відня

Я хочу виїхати з Нідерландів

Але мій паспорт загублений

На щастя, мені не потрібна віза, щоб бути з тобою

Сідай на автобус до Польщі або на поїзд до Берліна

Я не маю грошей на Париж, тож увімкніть фантазію

Маєте євро, будь ласка? Скажи “мерсі” і “альсшебліфт”

***

Я справді втратив усе, крім часу

Тому я подорожую щодня, бо світ — мій

***

Вітаю в Європі

Залишусь тут поки не помру

Євро-па-па, Євро-па-па

Вітаю в Європі

Залишусь тут поки не помру

Євро-па-па, Євро-па-па

***

Євро-па-па-па-па-па-па-па

Євро-па-па-па (гей)

Євро-па-па-па-па-па-па-па

Єв-ро-па (гей)

***

Я в Німеччині, але я такий самотній

Я в Італії, але мені все ще боляче

Я тікаю від самого себе

Кричу цілими днями: “Допоможіть!”

Так, я навіть даю людям гроші, але мені ніхто не допомагає

Мені не потрібні ес-кар-гот, не потрібні фіш-енд-чіпси

Не потрібна мені паелья, ні

Я навіть не знаю, що це таке

***

Вмикаю радіо, чую Stromae — Papaoutai

Не зупиниться, поки не скажуть: “Так, так, він це добре робить!”

***

Вітаю в Європі

Залишусь тут поки не помру

Євро-па-па, Євро-па-па

Вітаю в Європі

Залишусь тут поки не помру

Євро-па-па, Євро-па-па

***

Євро-па-па-па-па-па-па-па

Євро-па-па-па (гей)

Євро-па-па-па-па-па-па-па

Єв-ро-па (гей)

***

Євро-па-па-па-па-па-па…

Вітаю в Європі, малий

***

(Гей)

Єв-ро-па

***

Зрештою, в кінці дня

Ми всі люди

Мій батько якось сказав мені:

“Це світ без кордонів”.

***

Я сумую за тобою щодня

Це те, що я таємно шепочу:

“Ти бачиш тато

Я послухав тебе”.

Україну цьогоріч представлятимуть Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Читай, про що пісня представниць України на Євробаченні 2024.

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