Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim: що відомо про учасника Євробачення-2024 з Хорватії, який за прогнозами обійшов Україну

Деякі країни вже обрали своїх представників на Євробачення-2024, серед них і Хорватія.

Представлятиме Хорватію на Євробаченні-2024 Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Співак уже займає першу позицію у букмекерів, обігнавши Україну, про це повідомляє сайт EurovisionWorld.

Читай, що відомо про виконавця Baby Lasagna та який переклад його пісні Rim Tim Tagi Dim.

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Представник Хорватії на Євробаченні-2024

За проектом Baby Lasagna стоїть молодий музикант Марко Пурішич. Як повідомляє офіційний сайт Євробачення, проект Baby Lasagna був створений через потребу співака складати музику за власним бажанням, а не за вказівками клієнта.

Музикант має багаторічний професійний досвід у музиці, тому використовує його, щоб грати з різними жанрами. Він має власний невимушений підхід до музики, який відображається в гуморі та характері текстів.

Марко використовує те, що він вважає передбачуваними стандартами аранжування музичної індустрії, але намагається передати глибше повідомлення про хвилювання та страждання нашого оточення.

Що відомо про Baby Lasagna

Марко Пурішич уже брав участь у нацвідборі Хорватії на Євробачення. У 2019 році співак був у складі рок-гурту Manntra. Вони набрали 12 балів зі своєю піснею In the Shadows, опинилися на четвертому місці та не поїхали на міжнародне шоу.

Насправді спершу Baby Lasagna не пройшов до головного списку учасників хорватського нацвідбору на Євробачення-2024. Його залишили за лаштунками на випадок, якщо хтось зі співаків не зможе вийти на сцену. Так і сталося. На артиста не ставили високі ставки, але його виступ “порвав” не лише внутрішню, а й іноземну аудиторію. Він отримав найвищі бали від міжнародного журі, а зараз лідирує у прогнозах букмекерів.

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim: про що пісня

На сайті Євробачення зазначають, що Baby Lasagna спробує розсмішити та розважити глядачів, але водночас спробує привернути їхню увагу до соціальних та духовних викликів особистості та суспільства.

Його пісня може здатися веселою та жартівливою, але насправді вона натхненна масовою еміграцією молоді з Хорватії. Свого часу артист теж це пережив, шукаючи кращого життя в Німеччині.

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim: переклад пісні

Гей, я тепер дорослий хлопець

Я готовий полишити все, бувай, мамо, бувай

Гей, я тепер дорослий хлопець

Я виїжджаю і навіть продав свою корову

Перед тим як я піду, я повинен зізнатися

Мені потрібно трохи розваг

Ще один раз на згадку про добрі часи

Рім-тім-тагі-дігі-дім-тім-тім

***

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Дігі-дігі-дігі-дім

***

Я буду сумувати за вами, але більше за своїм котом

Буду сумувати за сіном, за своїм ліжком

Найбільше всього буду сумувати за танцями

Так що нумо гарцювати

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

Рім-тім-тагі-дігі

А тепер, не дзвоніть і не пишіть мені

Я піду з першою зіркою

Не плачте, краще танцюйте

Рім-тім-тагі-дігі-дім-тім-тім

***

Немає шляху назад (Воу)

Моя присутність зникає (Воу)

Так, немає шляху назад (Воу)

Моя тривожність у розпалі (Воу)

Я сподіваюсь, що знайду спокій у метушні

Хочу стати одним з міських хлопців

Воні такі гарні та прогресивні

Можливо, вони також знають наш танець

Бувай, мамо, бувай, тато

Мяв, котику, будь-ласка, мявкни у відповідь

Не плачте, просто танцюйте

Рім-тім-тагі-дігі-дім-тім-тім

***

Немає шляху назад (Воу)

Моя присутність зникає (Воу)

Так, немає шляху назад (Воу)

Моя тривожність у розпалі (Воу)

Рім-тім-тагі-дігі-дім-тім-тім

Тагі-дім-дім

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2024 представлятиме Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Дізнайся про них більше за посиланням.

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