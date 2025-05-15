Просто незабутньо! Хто переміг на Євробаченні-2024: яка пісня залишила слід в серцях глядачів

Євробачення ніколи не задумувалось у своїй сутності як звичайний музичний конкурс. Тому воно й стало за стільки років справжнім культурним феноменом, який об’єднує країни Європи, відображає їхнє різноманіття й таланти. А разом з тим пісенний конкурс щорічно змушує мільйони людей з усього світу палати душею в очікуванні, щоб дізнатись, хто переміг на Євробаченні-2024.

Цьогоріч боротьба була дійсно запеклою, а оцінки букмекерів шансів на перемогу тієї чи іншої країни змінювались із блискавичною швидкістю.

Та все ж таки глядачі та журі сказали своє слово й перемогу на Євробаченні-2024 вдалось здобути — представникам Швейцарії Nemo з піснею The Code.

Хто переміг на Євробаченні-2024

На Євробаченні-2024 перемогу вдалось здобути — Швейцарії.

Тріумфатори пісенного конкурсу отримали — 591 голос. Глядачі віддали — 226 голосів, а журі — 365.

Виступ переможця Євробачення-2024

Як розподілились місця фаворитів Євробачення-2024

Перше місце посіли Nemo зі Швейцарії з 591 голосом.

На другому місці — Хорватія.

Представниці України отримали — 453 бали та посіли третє місце.

Як проголосували журі Євробачення

Як проголосували глядачі Євробачення

Nemo — історія переможців

Немо Меттлер, більш відомі як Nemo, визначає себе як небінарна особа. Вони творять у стилі реп, хоча довгий час навчались і більш класичним жанрам музики, зокрема і досі продовжують грати на скрипці, фортепіано та барабанах.

Попри певну ритмічність своїх композицій, Nemo прагнуть розповідати своїм слухачам більше про питання психічного здоров’я, пошуку себе та своєї гендерної ідентичності. І їхня переможна пісня саме про це. З її допомогою Nemo мають на меті підтримати тих, хто знаходиться у пошуках правди.

Переможці Євробачення розбив кришталевий мікрофон на сцені

Після виконання своєї переможної пісні у фіналі Євробачення-2024 представники Швейцарії Nemo випадково розбили мікрофон.

Також Вікна вели репортаж з найбільшої пісенної події року. Дивись, як минув фінал Євробачення-2024.

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