Просто незабываемо! Кто победил на Евровидении-2024: какая песня оставила след в сердцах зрителей

Евровидение никогда не задумывалось в своей сущности как обычный музыкальный конкурс. Поэтому оно и стало за столько лет настоящим культурным феноменом, объединяющим страны Европы, отражающими их разнообразие и таланты. А вместе с тем, песенный конкурс ежегодно заставляет миллионы людей со всего мира пылать душой в ожидании, чтобы узнать, кто победил на Евровидении-2024.

В этом году борьба была действительно ожесточенной, а оценки букмекеров шансов на победу той или иной страны менялись со скоростью света.

И все же зрители и жюри сказали свое слово и победу на Евровидении-2024 удалось одержать — представителям Швейцарии Nemo с песней The Code.

Кто победил на Евровидении-2024

На Евровидении-2024 победу удалось одержать — Швейцария.

Триумфаторы песенного конкурса получили — 591 голос. Зрители отдали — 226 голосов, а жюри — 365.

Выступление победителя Евровидения-2024

Как распределились места фаворитов Евровидения-2024

Первое место заняли Nemo из Швейцарии с 591 голосом.

На втором месте — Хорватия.

Представительницы Украины получили — 453 балла и заняли третье место.

Как проголосовало жюри Евровидения

Как проголосовали зрители Евровидения

Nemo — история победителей

Немо Мэтлер, более известные как Nemo, определяет себя как небинарная личность. Они творят в стиле рэп, хотя долгое время учились и более классическим жанрам музыки, в том числе до сих пор продолжают играть на скрипке, фортепиано и барабанах.

Несмотря на определенную ритмичность своих композиций, Nemo стремятся рассказывать своим слушателям больше о вопросах психического здоровья, поиске себя и своей гендерной идентичности. И их победная песня именно об этом. С помощью нее Nemo стремятся поддержать тех, кто находится в поисках правды.

Победители Евровидения разбили хрустальный микрофон на сцене

После исполнения победной песни в финале Евровидения-2024 представители Швейцарии Nemo случайно разбили микрофон.

Также Вікна вели репортаж с величайшего песенного события года. Смотри, как прошел финал Евровидения-2024.

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