Швейцария на Евровидении 2024: что известно о песне Nemo — The Code, которая должна стать безопасным пространством для всех

В этом году Швейцарию на Евровидении-2024 будет представлять Nemo — The Code. У них достаточно неплохие шансы на победу и они уже догоняют в рейтинге букмекеров Украину, заняв четвертое место на сайте EurovisionWorld.
Кроме того, фанаты песенного конкурса продолжают писать свои слова восхищения. Поэтому рассказываем, что известно о Nemo и какой перевод песни The Code, которая очаровала слушателей.
В Швейцарии Nemo уже имеет широкую популярность после участия в крупнейшем швейцарском рэп-мероприятии SRF Bounce #Cypher. Песня, которая тогда была представлена, стала вирусной в соцсетях.
Позже также вышли два мини-альбома, из которых семь песен вошли в официальный швейцарский чарт синглов.
А уже 29 февраля 2024 года было объявлено, что Nemo будет представлять Швейцарию на конкурсе Евровидение-2024 с песней The Code. Эту композицию 240 международных членов общественного жюри и 30 международных экспертов из 20 стран выбрали среди 472 работ и назвали лучшей.
9 мая во втором полуфинале конкурса Nemo будет бороться за участие в финале Евровидения-2024.
Для меня невероятная честь представлять Швейцарию на песенном конкурсе Евровидение. Эта платформа предлагает огромную возможность строить мосты между разными культурами и поколениями, — говорят Nemo представителям Eurovision Song Contest.
Для меня невероятная честь представлять Швейцарию на песенном конкурсе Евровидение. Эта платформа предлагает огромную возможность строить мосты между разными культурами и поколениями, — говорят Nemo представителям Eurovision Song Contest.
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Немо Мэтлер, более известные как Nemo, определяют себя как небинарное лицо, поэтому просят называть себя — они. Nemo творят в стиле рэп.
С детства Немо Мэттлер играют на скрипке, фортепиано и барабанах. А с 2020 пишут и продюсируют песни не только для себя, но и других артистов.
И их личное творчество отличается своей тематикой, затрагивающей вопросы психического здоровья, гендерной идентичности и поиска своего места в мире.
Немо Меттлер рассказали представителям Eurovision Song Contest, что песня The Code рассказывает об их личном поиске себя и собственной идентичности, а также о том, какую свободу дарит самосознание.
Поиск себя был для меня долгим и часто трудным процессом.
Поиск себя был для меня долгим и часто трудным процессом.
Немо говорят, что эта песня должна стать безопасным пространством для людей, которые ищут свою правду и стремятся обрести собственную подлинность.
Поздравляю на шоу, знайте все
Что я закончили играть в эту игру и сорвали цепи
Лучше приготовься, потому что я наполню новую чашу
Своей свободой, правдой и убеждениями, пей до дна, мой друг
***
А-а-а-ах, а-а-а-ах
Это история моего тернистого пути
Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь
Я сломали этот код, уоа-а-а
Как вымерший моллюск, я отдались времени
Теперь я нашли рай
Ну а теперь, расскажу тебе басню о жизни
О добре и зле, держись крепче
Кто решает что такое плохо, а кто — что такое хорошо?
Все в балансе, это весь свет
У меня так многое в голове, я не могу заснуть всю ночь
Меня это так коснулось, разволновало
Это больше меня, я заведены как
А-а-а-ах
Позволь попробовать взлеты и падения
Позволь почувствовать адский страх
Где-то между 0 и 1
Там нашли свое небесное царство на земле
Мое сердце бьется как
Мое сердце вырывается из груди
Уже обогнал Украину в списке букмекеров и Baby Lasagna. Читай, что известно об участнике Евровидения-2024 из Хорватии.
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