Швейцария на Евровидении 2024: что известно о песне Nemo — The Code, которая должна стать безопасным пространством для всех

В этом году Швейцарию на Евровидении-2024 будет представлять Nemo — The Code. У них достаточно неплохие шансы на победу и они уже догоняют в рейтинге букмекеров Украину, заняв четвертое место на сайте EurovisionWorld.

Кроме того, фанаты песенного конкурса продолжают писать свои слова восхищения. Поэтому рассказываем, что известно о Nemo и какой перевод песни The Code, которая очаровала слушателей.

Представитель Швейцарии на Евровидении-2024

В Швейцарии Nemo уже имеет широкую популярность после участия в крупнейшем швейцарском рэп-мероприятии SRF Bounce #Cypher. Песня, которая тогда была представлена, стала вирусной в соцсетях.

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Позже также вышли два мини-альбома, из которых семь песен вошли в официальный швейцарский чарт синглов.

А уже 29 февраля 2024 года было объявлено, что Nemo будет представлять Швейцарию на конкурсе Евровидение-2024 с песней The Code. Эту композицию 240 международных членов общественного жюри и 30 международных экспертов из 20 стран выбрали среди 472 работ и назвали лучшей.

9 мая во втором полуфинале конкурса Nemo будет бороться за участие в финале Евровидения-2024.

Для меня невероятная честь представлять Швейцарию на песенном конкурсе Евровидение. Эта платформа предлагает огромную возможность строить мосты между разными культурами и поколениями, — говорят Nemo представителям Eurovision Song Contest.

Что известно о Nemo

Немо Мэтлер, более известные как Nemo, определяют себя как небинарное лицо, поэтому просят называть себя — они. Nemo творят в стиле рэп.

С детства Немо Мэттлер играют на скрипке, фортепиано и барабанах. А с 2020 пишут и продюсируют песни не только для себя, но и других артистов.

И их личное творчество отличается своей тематикой, затрагивающей вопросы психического здоровья, гендерной идентичности и поиска своего места в мире.

Nemo — The Code: о чем песня

Немо Меттлер рассказали представителям Eurovision Song Contest, что песня The Code рассказывает об их личном поиске себя и собственной идентичности, а также о том, какую свободу дарит самосознание.

Поиск себя был для меня долгим и часто трудным процессом.

Немо говорят, что эта песня должна стать безопасным пространством для людей, которые ищут свою правду и стремятся обрести собственную подлинность.

Выступление Швейцарии на Евровидении-2024: видео

Nemo — The Code: перевод песни

Поздравляю на шоу, знайте все

Что я закончили играть в эту игру и сорвали цепи

Лучше приготовься, потому что я наполню новую чашу

Своей свободой, правдой и убеждениями, пей до дна, мой друг

***

А-а-а-ах, а-а-а-ах

Это история моего тернистого пути

***

Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдались времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

***

Ну а теперь, расскажу тебе басню о жизни

О добре и зле, держись крепче

Кто решает что такое плохо, а кто — что такое хорошо?

Все в балансе, это весь свет

У меня так многое в голове, я не могу заснуть всю ночь

Меня это так коснулось, разволновало

Это больше меня, я заведены как

***

А-а-а-ах

Позволь попробовать взлеты и падения

А-а-а-ах

Позволь почувствовать адский страх

Это история моего тернистого пути

***

Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдались времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

***

Где-то между 0 и 1

Там нашли свое небесное царство на земле

Мое сердце бьется как

Где-то между 0 и 1

Там нашли свое небесное царство на земле

Мое сердце вырывается из груди

***

Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдались времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

Уже обогнал Украину в списке букмекеров и Baby Lasagna. Читай, что известно об участнике Евровидения-2024 из Хорватии.

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