Швейцарія на Євробаченні 2024: що відомо про пісню Nemo — The Code, яка має стати безпечним простором

Цьогоріч Швейцарію на Євробаченні-2024 буде представляти Nemo — The Code. У них є досить непогані шанси на перемогу та вони вже наздоганяють в рейтингу букмекерів Україну, посівши наразі четверте місце на сайті EurovisionWorld.

Крім того, фанати пісенного конкурсу подовжують писати свої слова захоплення. Тому розповідаємо, що відомо про Nemo та який переклад пісні The Code, яка зачарувала слухачів.

Представник Швейцарії на Євробаченні-2024

У Швейцарії Nemo вже мають широку популярність після участі в найбільшому швейцарському реп-заході SRF Bounce #Cypher. Пісня, яку тоді було представлено, стала вірусною у соцмережах.

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Пізніше також вийшли два міні-альбоми, з яких сім пісень увійшли в офіційний швейцарський чарт синглів.

А вже 29 лютого 2024 року було оголошено, що Nemo буде представляти Швейцарію на конкурсі Євробачення-2024 з піснею The Code. Цю композицію 240 міжнародних членів громадського журі та 30 міжнародних експертів із 20 країн обрали серед 472 робіт та назвали найкращою.

9 травня у другому півфіналі конкурсу Nemo боротимуться за участь у фіналі Євробачення-2024.

Для мене неймовірна честь представляти Швейцарію на пісенному конкурсі Євробачення. Ця платформа пропонує величезну можливість будувати мости між різними культурами та поколіннями, — говорять Nemo представникам Eurovision Song Contest.

Що відомо про Nemo

Немо Меттлер, більш відомі як Nemo, визначає себе як небінарна особа, тому просять себе називати — вони. Nemo творять у стилі реп.

З дитинства Немо Меттлер грають на скрипці, фортепіано та барабанах. А з 2020 року пишуть та продюсують пісні не лише для себе, але й інших артистів.

Та їхня особиста творчість вирізняється своєю тематикою, що торкається питань психічного здоров’я, гендерної ідентичності та пошуку свого місця у світі.

Nemo — The Code: про що пісня

Немо Меттлер розповіли представникам Eurovision Song Contest, що пісня The Code розповідає про їхню особистий пошук себе та власної ідентичності, а також про те, яку свободу дарує самоусвідомлення.

Пошук себе був для мене довгим і часто важким процесом.

Немо говорять, що ця пісня має стати безпечним простором для людей, які шукають свою правду та прагнуть віднайти власну автентичність.

Виступ Швейцарії на Євробаченні-2024: відео

Nemo — The Code: переклад пісні на українську мову

Вітаю на шоу, знайте всі

Що я закінчили грати в цю гру та зірвали кайдани

Краще приготуйся, бо я наповню нову чашу

Своєю свободою, правдою та переконаннями, пий до дна, мій друже

***

А-а-а-х, а-а-а-ах

Це історія мого тернистого шляху

***

Я, Я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, уоа-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддався часу

Тепер я знайшли рай

Я зламали цей код, уоа-а-а

***

Ну а тепер, розкажу тобі байку про життя

Про добро і зло, тримайся міцніше

Хто вирішує що таке погано, а хто — що таке добре?

Все у балансі, це все світло

У мене так багато чого в голові, я не могли заснути всю ніч

Мене це так торкнуло, розхвилювало

Це більше за мене, я заведені як

***

А-а-а-ах

Дозволь скуштувати злети та падіння

А-а-а-ах

Дозволь відчути пекельний страх

Це історія мого тернистого шляху

***

Я, Я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, уоа-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддався часу

Тепер я знайшли рай

Я зламали цей код, уоа-а-а

***

Десь поміж 0 та 1

Саме там знайшли своє небесне царство на землі

Моє серце б’ється наче

Десь поміж 0 та 1

Саме там знайшли своє небесне царство на землі

Моє серце виривається з грудей

***

Я, Я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, уоа-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддався часу

Тепер я знайшли рай

Я зламали цей код, уоа-а-а

Уже обігнав Україну в списку букмекерів й Baby Lasagna. Читай, що відомо про учасника Євробачення-2024 з Хорватії.

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