Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria: про що пісня представниць України на Євробачення 2024

Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria — пісня, яка набула широкого розголосу ще до початку нацвідбору. З першого дня релізу фіт двох співачок тримає перше місце в розділі Музика на українському Youtube, а також перші сходинки у Deezer і Spotify, і дебютував в європейських чартах Apple Music, iTunes і Shazam.
Пісня ще до нацвідбору отримала понад 4 мільйони прослуховувань на офіційному каналі Alyona Alyona на Youtube та більш як мільйон — у Spotify.
Про що саме співають переможці нацвідбору на Євробачення 2024 у своїй пісні — розповідають Вікна.
Jerry Heil говорить, що попри образи матері Терези та Діви Марії у пісні, це не біографічна розповідь, адже називаючи когось матір’ю Терезою, ви маєте на увазі, що це добра і сердечна людина. Саме цими символами наповнено пісню Teresa & Maria.
Alyona Alyona стверджує, що головний сенс пісні криється у рядках “всі святі народились колись людьми”:
Пісня дуже насичена сенсами, у ній закладено великий меседж у світ, який відрізняється від нашої попередньої творчості з Jerry Heil. Вона обʼєднує нас як двох жінок і передає настрій “Women’s power”. Трек про прості істини, які мають нагадати людям, що ми — люди, але можемо досягти просто нереальних вершин.
Пісня дуже насичена сенсами, у ній закладено великий меседж у світ, який відрізняється від нашої попередньої творчості з Jerry Heil. Вона обʼєднує нас як двох жінок і передає настрій “Women’s power”. Трек про прості істини, які мають нагадати людям, що ми — люди, але можемо досягти просто нереальних вершин.
Jerry Heil додає:
В обличчі обʼєднаних жінок ми говоримо своєю піснею про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог!
В обличчі обʼєднаних жінок ми говоримо своєю піснею про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог!
Гарне сприйняття публікою не обмежується лиш Україною. Пісню слухають і європейські користувачі платформ. Зокрема, на момент дебюту Teresa & Maria отримала такі місяці в чартах:
Джере-джере-джерело пробива собі шляхЩо би що би не було, світ на її плечахМані-мані-манівці звивисті, скелястіАле знай: в твоїй руці твоє власне щастя
З нами Мама Тереза і Діва МаріяБосі, ніби по лезу, йшли по земліWith us mama Teresa, Diva MariaAll the Divas were born as a human beings
Навіть ще змаля ми шукали шляхТа життя — петля, ніби для тих, хто падаєНа своїх плечах ще мале дівчаНесе з болю чан і вбача, що то вада є
Знову не така, то надто м’якаОдяг на кістках, голяка чи то під вінецьДе твоє дитя? Що твоє життя?Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець
І хай хтось хоче аби ми зламалисьХай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палецьІ хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрістьКоли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість
Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землюзнаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремноІ хай буде дуже страшно й темно і часом не легкоТа з тобою завжди будуть з неба слідувати предки
Раніше ми розповідали про всіх учасників Євробачення-2024 і їхні пісні.
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