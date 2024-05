Євробачення-2024: список учасників та композицій цьогорічного пісенного шоу

Вже сьогодні, 7 травня 2024 року, у шведському Мальме стартує пісенний конкурс Євробачення. У вівторок відбудеться перший півфінал Євробачення-2024. Якщо ти пропустив (-ла) та не знаєш, яких учасників цьогоріч відправили на Євробачення країни, тоді читай наш матеріал.

Також шукай пісні Євробачення 2024 далі у матеріалі.

Євробачення 2024: учасники першого півфіналу

Кіпр

Silia Kapsis — Liar

Сербія

Teya Dora — Ramonda

Литва

Silvester Belt — Luktelk

Ірландія

Bambie Thug — Doomsday Blue

Україна

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Польща

LUNA — The Tower

Хорватія

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Ісландія

Hera Björk — Scared of Heights

Словенія

Raiven — Veronika

Фінляндія

Windows95man — No Rules!

Молдова

Natalia Barbu — In the Middle

Азербайджан

Fahree та Ilkin Dovlatov — Özünlə apar

Австралія

Electric Fields — One Milkali (One Blood)

Португалія

iolanda — Grito

Люксембург

TALI — Fighter

Євробачення 2024: учасники другого півфіналу

Мальта

Sarah Bonnici — Loop

Чехія

Aiko — Pedestal

Албанія

Besa Kokëdhima — Zemrën n’dorë

Греція

Marina Satti — ZARI

Швейцарія

Nemo — The Code

Данія

Saba — Sand

Австрія

Kaleen — We Will Rave

Естонія

5miinust та Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Норвегія

Gåte — Ulveham

Латвія

Dons — Hollow

Вірменія

LADANIVA — Jako

Сан-Марино

Megara — “11:11”

Грузія

Nutsa Buzaladze — Firefighter

Ізраїль

Eden Golan — Hurricane

Нідерланди

Joost Klein — Europapa

Бельгія

Mustii — Before the Party’s Over

Євробачення 2024: фінал

У фіналі традиційно виступають країна-переможниця тогорічного Євробачення та так звана Велика пʼятірка.

Іспанія

Nebulossa — Zorra

Швеція

Marcus & Martinus — Unforgettable

Італія

Angelina Mango — La noia

Франція

Slimane — Mon Amour

Велика Британія

Olly Alexander — Dizzy

Німеччина

Isaak — Always on the Run

Однак є країни, які відмовляються від участі в Євробаченні. Які країни не виступатимуть на Євробаченні 2024, ми розповідали раніше.

