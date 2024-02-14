Які країни відмовилися від Євробачення-2024: список країн і причини відмови

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення стартує за декілька місяців, а учасники вже обирають пісні, які вважають достойними для представлення своєї держави. Але не всі братимуть участь в цьогорічному конкурсі. Які країни відмовились від Євробачення-2024 та чому — читай у матеріалі.

Які країни відмовились від Євробачення-2024

Відомо, що Румунія офіційно заявила про відмову від участі на Євробачення 2024. Таке рішення ухвалила Рада директорів румунського мовника TVR 25 січня.

Причина — фінансові обмеження. Цього року TVR планує скерувати кошти на пріоритетніші проекти, наприклад, трансляцію Олімпійських ігор 2024 в Парижі, модернізацію мовлення, інвестиції у виробництва новин та інші напрямки.

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У мовнику також зазначили, що їхній бюджет не має достатньої кількості коштів, щоб гарантувати участь Румунії на Євробаченні згідно з високими стандартами конкурсу.

За такої ж причини від участі відмовились брати участь Болгарія, Боснія та Герцоговина, Північна Македонія. Монако теж пропустить Євробачення-2024, але через проблеми зі створенням нового мовника, який міг би стати організатором відбору і транслятором конкурсу.

Не братимуть участь у 2024 році, але заявили про повернення до конкурсу у 2025 році Словаччина і Чорногорія.

Ми також розповідали про учасників першого півфіналу Євробачення-2024.

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