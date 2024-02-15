Євробачення 2024: прогноз букмекерів щодо переможця конкурсу

Поки країни-учасниці Євробачення 2024 вирішують, яка пісня гідна представляти їх на пісенному конкурсі, букмекери вже почали обирати потенційних переможців. Маємо гарний спойлер — Україна розташовується на дуже високих сходинках їхніх передбачень.

Читай, хто може перемогти на Євробаченні 2024, за версією букмекерів, і які шанси в України.

Євробачення-2024: прогноз букмекерів на перемогу

Згідно з інформацією на сайті Eurovision World, лідером букмекерських ставок є Україна. Шанси на перемогу пісні Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria оцінюють у 19%.

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Букмекери оновили ставки на Євробачення 2024 і на інші місця. Другою йде учасниця Італії Angelina Mango з піснею La noia — її оцінили у 8%. Велика Британія закриває трійку з піснею Olly Alexander — Dizzy і з результатом 7%.

Не визначились з піснею, але вже потрапили до топ-10 Ісландія, Швеція, Хорватія і Німеччина. Вони займають четверте, шосте, сьоме і дев’яте місце відповідно.

Ізраїль та його представниця Eden Golan наразі на п’ятому місці. Восьму сходинку займає Фінляндія. Її представлятимуть Windows95man з піснею No rules.

Закриває десятку Ірландія з піснею Doomsday Blue від Bambie Thug.

Коли відбудеться Євробачення 2024

Пісенний конкурс розпочнеться у вівторок, 7 травня 2024 року. Цього дня відбудеться перший півфінал. Другий півфінал пройде 9 травня.

Фінал Євробачення 2024 відбудеться 11 травня. Нагадаємо, що цьогоріч конкурс проходитиме у місті Мальме, Швеція.

Раніше ми писали про учасників першого півфіналу Євробачення 2024.

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