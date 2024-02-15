Евровидение 2024: прогноз букмекеров о победителе конкурса

Пока страны-участницы Евровидения 2024 решают, какая песня достойна представлять их на песенном конкурсе, букмекеры уже начали выбирать потенциальных победителей. Есть хороший спойлер — Украина находится на очень высоких позициях их прогнозов.

Читай, кто может победить на Евровидении-2024, по мнению букмекеров, и каковы шансы у Украины.

Евровидение-2024: прогноз букмекеров на победу

Согласно информации на сайте Eurovision World, лидером букмекерских ставок является Украина. Шансы на победу песни Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria оценивают в 19%.

Сейчас также смотрят

Букмекеры обновили ставки на Евровидение 2024 года и на другие места. Второй идет участница Италии Angelina Mango с песней La noia — ее оценили в 8%. Великобритания закрывает тройку с песней Olly Alexander — Dizzy и с результатом 7%.

Не определились с песней, но уже попали в топ-10 Исландия, Швеция, Хорватия и Германия. Они занимают четвертое, шестое, седьмое и девятое место соответственно.

Израиль и его представительница Eden Golan на пятом месте. Восьмую строчку занимает Финляндия. Ее будут представлять Windows95man с песней No rules.

Закрывает десятку Ирландии с песней Doomsday Blue от Bambie Thug.

Когда состоится Евровидение 2024

Песенный конкурс начнется во вторник, 7 мая 2024 года. В этот день состоится первый полуфинал. Второй полуфинал пройдет 9 мая.

Финал Евровидения 2024 состоится 11 мая. Напомним, что конкурс будет проходить в городе Мальме, Швеция.

Ранее мы писали об участниках первого полуфинала Евровидения 2024.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.