Первый полуфинал Евровидения 2024: дата, где смотреть и кто будет выступать

В шведском городе Мальме провели жеребьевку полуфиналов международного песенного конкурса. Уже известно, когда состоится первый полуфинал Евровидения 2024 и кто будет выступать. Среди участниц есть и Украина.
Жеребьевка прошла 30 января. Вместе с участниками первого полуфинала стало известно, кто будет выступать в первую и вторую часть шоу. Читай, что известно про первый полуфинал Евровидения 2024 и кто вошел в список стран.
Список был опубликован на официальном сайте певческого конкурса.
Вместе с Украиной в первом полуфинале конкурса выступят:
Эти страны примут участие в первой половине шоу.
Во второй половине первого полуфинала выступят:
Принять участие в голосовании смогут зрители стран-участниц, выступающих в первом полуфинале. Отметим, что голосовать за свою страну нельзя.
Из стран большой пятерки, в которую входят государства-основатели Евровидения, смогут голосовать Германия, Великобритания, а также победительница прошлого конкурса Швеция.
Голосование станет доступным сразу после завершения выступлений всех участников Евровидения 2024.
Известная дата первого полуфинала — вторник, 7 мая 2024 года. И, конечно, всех интересует во сколько сегодня начало Евровидения. У нас есть ответ — в 22:00.
Второй полуфинал пройдет 9 мая в четверг. Гранд-финал конкурса будет проходить 11 мая в субботу, на котором будет определен победитель Евровидения 2024 года.
По какому каналу Евровидение-2024? Прямую трансляцию первого полуфинала можно будет посмотреть на телеканале Суспільне Культура, или на сайтах Суспільне Культура или Суспільне Євробачення. Или в оригинале можно смотреть на официальном YouTube-канале Евровидения.
Напомним, что по результатам голосования на нацотборе Евровидения 2024 года представителями от Украины стали Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Детальнее о песне читай в нашем материале.
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