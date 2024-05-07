Первый полуфинал Евровидения 2024: дата, где смотреть и кто будет выступать

В шведском городе Мальме провели жеребьевку полуфиналов международного песенного конкурса. Уже известно, когда состоится первый полуфинал Евровидения 2024 и кто будет выступать. Среди участниц есть и Украина.

Жеребьевка прошла 30 января. Вместе с участниками первого полуфинала стало известно, кто будет выступать в первую и вторую часть шоу. Читай, что известно про первый полуфинал Евровидения 2024 и кто вошел в список стран.

Евровидение-2024: список стран первого полуфинала

Список был опубликован на официальном сайте певческого конкурса.

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Вместе с Украиной в первом полуфинале конкурса выступят:

Кипр;

Польша;

Сербия;

Литва;

Хорватия;

Ирландия.

Эти страны примут участие в первой половине шоу.

Во второй половине первого полуфинала выступят:

Словения;

Исландия;

Финляндия;

Португалия;

Люксембург;

Австралия;

Азербайджан;

Молдова.

Кто сможет голосовать на первом полуфинале Евровидения 2024

Принять участие в голосовании смогут зрители стран-участниц, выступающих в первом полуфинале. Отметим, что голосовать за свою страну нельзя.

Из стран большой пятерки, в которую входят государства-основатели Евровидения, смогут голосовать Германия, Великобритания, а также победительница прошлого конкурса Швеция.

Голосование станет доступным сразу после завершения выступлений всех участников Евровидения 2024.

Первый полуфинал Евровидения 2024: когда состоится

Известная дата первого полуфинала — вторник, 7 мая 2024 года. И, конечно, всех интересует во сколько сегодня начало Евровидения. У нас есть ответ — в 22:00.

Второй полуфинал пройдет 9 мая в четверг. Гранд-финал конкурса будет проходить 11 мая в субботу, на котором будет определен победитель Евровидения 2024 года.

Первый полуфинал Евровидения: где смотреть

По какому каналу Евровидение-2024? Прямую трансляцию первого полуфинала можно будет посмотреть на телеканале Суспільне Культура, или на сайтах Суспільне Культура или Суспільне Євробачення. Или в оригинале можно смотреть на официальном YouTube-канале Евровидения.

Напомним, что по результатам голосования на нацотборе Евровидения 2024 года представителями от Украины стали Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Детальнее о песне читай в нашем материале.

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