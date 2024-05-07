Перший півфінал Євробачення 2024: дата, де дивитися, та хто виступатиме

У шведському місті Мальме провели жеребкування півфіналів міжнародного співочого конкурсу. Наразі вже відомо, коли відбудеться перший півфінал Євробачення 2024 і хто виступатиме. Серед учасниць є й Україна.

Жеребкування відбулось 30 січня. Разом з учасниками першого півфіналу стало відомо хто виступатиме у першу і другу частину шоу. Читай, що відомо про перший півфінал Євробачення 2024 і хто увійшов до списку країн.

Євробачення-2024: список країн першого півфіналу

Список опублікували на офіційному сайті співочого конкурсу.

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Разом з Україною у першому півфіналі конкурсу виступлять:

Кіпр;

Польща;

Сербія;

Литва;

Хорватія;

Ірландія.

Ці країни братимуть участь в першій половині шоу.

У другій половині першого півфіналу виступлять:

Словенія;

Ісландія;

Фінляндія;

Португалія;

Люксембург;

Австралія;

Азербайджан;

Молдова.

Хто зможе голосувати на першому півфіналі Євробачення 2024

Взяти участь в голосуванні зможуть глядачі країн-учасниць, які виступатимуть у першому півфіналі. Зазначимо, що голосувати за свою країну не можна.

З країн великої п’ятірки, до якої входять держави-засновниці Євробачення, матимуть змогу голосувати Німеччина, Велика Британія, а також переможниця минулого конкурсу Швеція.

Голосування стане доступним одразу після завершення виступів всіх учасників Євробачення 2024.

Перший півфінал Євробачення 2024: коли відбудеться

Відома дата першого півфіналу — вівторок, 7 травня 2024 року. І, звичайно, всіх цікавить, о котрій сьогодні початок Євробачення. Ми маємо відповідь — о 22:00.

Другий півфінал відбудеться 9 травня у четвер. Гранд-фінал конкурсу проходитиме 11 травня у суботу, на якому буде визначений переможець Євробачення 2024.

Перший півфінал Євробачення 2024: де дивитись

На якому каналі Євробачення-2024? Пряму трансляцію першого півфіналу можна буде подивитись на телеканалі Суспільне Культура, або ж на сайтах Суспільне Культура чи Суспільне Євробачення. Або мовою оригіналу на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

Нагадаємо, що за результатами голосування на нацвідборі Євробачення 2024 представниками від України стали Аlyona Аlyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Детальніше про пісню читай в нашому матеріалі.

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