Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria: про що пісня нацвідбору на Євробачення 2024 і прогнози букмекерів щодо перемоги

Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria — пісня, яка набула широкого розголосу ще до початку нацвідбору. З першого дня релізу фіт двох співачок тримає перше місце в розділі Музика на українському Youtube, а також перші сходинки у Deezer і Spotify, і дебютував в європейських чартах Apple Music, iTunes і Shazam.

Наразі пісня отримала майже 4,2 мільйона прослуховувань на офіційному каналі Alyona Alyona на Youtube і 992 тисячі — у Spotify.

Про що саме співають виконавиці у своїй пісні, як букмекери оцінюють їхні шанси на перемогу у нацвідборі на Євробачення 2024 — розповідають Вікна.

Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria: про що пісня

Jerry Heil говорить, що попри образи матері Терези та Діви Марії у пісні, це не біографічна розповідь, адже називаючи когось матір’ю Терезою, маєте на увазі, що це добра і сердечна людина. Саме цими символами наповнено пісню Teresa & Maria.

Alyona Alyona стверджує, що головний сенс пісні криється у рядках “всі святі народились колись людьми”:

Пісня дуже насичена сенсами у ній закладено великий меседж у світ, який відрізняється від нашої попередньої творчості з Jerry Heil. Вона обʼєднує нас як двох жінок і передає настрій “Women’s power”. Трек про прості істини, які мають нагадати людям, що ми — люди, але можемо досягти просто нереальних вершин.

Jerry Heil додає:

В обличчі обʼєднаних жінок ми говоримо своєю піснею про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог!

Результати в європейських чартах

Гарне сприйняття публікою не обмежується лиш Україною. Пісню слухають і європейські користувачі платформ. Зокрема, на момент дебюту Teresa & Maria отримала такі місяці в чартах:

Apple Music (Польща): 25 місце;

iTunes (Фінляндія): 66 місце;

Shazam (Польща): 138 місце;

Shazam (Чехія): 190 місце.

Прогнози букмекерів на нацвідбір Євробачення 2024

Букмекери оцінюють шанси пісні Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria на перемогу у 65%. Це абсолютний відрив від інших суперників. Наступними в списку йде Melovin — Dreamer — 9%, закриває трійку Anka — Палала з 6%.

Справдяться оцінки букмекерів чи ні стане відомо 3 лютого 2024 року. Саме у цей день відбуватиметься нацвідбір.

Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa Maria: текст пісні

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя — петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м’яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю

знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa Maria: слухати пісню

Alyona Alyona і Jerry Heil братимуть участь у нацвідборі під номером 7.

