Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria: о чем песня представительниц Украины на Евровидении 2024

Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria — песня, которая получила широкую огласку еще до начала нацотбора. С первого дня релиза фит двух певиц держит первое место в разделе Музыка на украинском Youtube, а также первые строчки в Deezer и Spotify, и дебютировал в европейских чартах Apple Music, iTunes и Shazam.
Песня получила еще до нацотбора более 4 миллионов прослушиваний на официальном канале Alyona Alyona на Youtube и более миллиона — в Spotify.
О чем поют победительницы нацотбора на Евровидение 2024 в своей песне — рассказывают Вікна.
Jerry Heil говорит, что, несмотря на образы матери Терезы и Девы Марии в песне, это не биографический рассказ, ведь называя кого-то матерью Терезой, вы имеете в виду, что это добрый и сердечный человек. Именно этими символами наполнена песня Teresa & Maria.
Alyona Alyona утверждает, что главный смысл песни кроется в строках “всі святі народились колись людьми”:
Песня очень насыщена смыслами, в ней заложен большой месседж в мир, отличающийся от нашего предыдущего творчества из Jerry Heil. Она объединяет нас как двух женщин и передает настроение “Women’s power”. Трек о простых истинах, которые должны напомнить людям, что мы люди, но можем достичь просто нереальных вершин.
Песня очень насыщена смыслами, в ней заложен большой месседж в мир, отличающийся от нашего предыдущего творчества из Jerry Heil. Она объединяет нас как двух женщин и передает настроение “Women’s power”. Трек о простых истинах, которые должны напомнить людям, что мы люди, но можем достичь просто нереальных вершин.
Jerry Heil добавляет:
В лице объединенных женщин мы говорим своей песней о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед!
В лице объединенных женщин мы говорим своей песней о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед!
Хорошее восприятие публикой не ограничивается только Украиной. Песню слушают и европейские пользователи платформ. В частности, на момент дебюта Teresa & Maria получила следующие места в чартах:
Джере-джере-джерело пробива собі шляхЩо би що би не було, світ на її плечахМані-мані-манівці звивисті, скелястіАле знай: в твоїй руці твоє власне щастя
З нами Мама Тереза і Діва МаріяБосі, ніби по лезу, йшли по земліWith us mama Teresa, Diva MariaAll the Divas were born as a human beings
Навіть ще змаля ми шукали шляхТа життя — петля, ніби для тих, хто падаєНа своїх плечах ще мале дівчаНесе з болю чан і вбача, що то вада є
Знову не така, то надто м’якаОдяг на кістках, голяка чи то під вінецьДе твоє дитя? Що твоє життя?Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець
І хай хтось хоче аби ми зламалисьХай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палецьІ хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрістьКоли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість
Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землюзнаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремноІ хай буде дуже страшно й темно і часом не легкоТа з тобою завжди будуть з неба слідувати предки
Ранее мы рассказывали о всех участников Евровидения-2024 и их песни.
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