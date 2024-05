Евровидение-2024: список участников и композиций песенного шоу

Уже сегодня, 7 мая 2024, в шведском Мальме стартует песенный конкурс Евровидение. Во вторник состоится первый полуфинал Евровидения-2024. Если ты пропустил (-а) и не знаешь, каких участников в этом году отправили на Евровидение страны, тогда читай наш материал.

Также ищи песни Евровидения 2024 — дальше в материале.

Евровидение 2024: участники первого полуфинала

Кипр

Silia Kapsis — Liar

Сербия

Teya Dora — Ramonda

Литва

Silvester Belt — Luktelk

Ирландия

Bambie Thug — Doomsday Blue

Украина

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Польша

LUNA — The Tower

Хорватия

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Исландия

Hera Björk — Scared of Heights

Словения

Raiven — Veronika

Финляндия

Windows95man — No Rules!

Молдова

Natalia Barbu — In the Middle

Азербайджан

Fahree та Ilkin Dovlatov — Özünlə apar

Австралия

Electric Fields — One Milkali (One Blood)

Португалия

iolanda — Grito

Люксембург

TALI — Fighter

Евровидение 2024: участники второго полуфинала

Мальта

Sarah Bonnici — Loop

Чехия

Aiko – Pedestal

Албания

Besa Kokëdhima — Zemrën n’dorë

Греция

Marina Satti — ZARI

Швейцария

Nemo — The Code

Дания

Saba — Sand

Австрия

Kaleen — We Will Rave

Эстония

5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Норвегия

Gåte — Ulveham

Латвия

Dons — Hollow

Армения

LADANIVA – Jako

Сан-Марино

Megara — “11:11”

Грузия

Nutsa Buzaladze — Firefighter

Израиль

Eden Golan — Hurricane

Нидерланды

Joost Klein — Europapa

Бельгия

Mustii — Before the Party’s Over

Евровидение 2024: финал

В финале традиционно выступают страна-победитель Евровидение прошлого года и так называемая Большая пятерка.

Испания

Nebulossa — Zorra

Швеция

Marcus & Martinus — Unforgettable

Италия

Angelina Mango — La noia

Франция

Slimane — Mon Amour

Великобритания

Olly Alexander — Dizzy

Германия

Isaak — Always on the Run

Однако есть страны, которые отказываются от участия в Евровидении. Какие страны не будут выступать на Евровидении 2024 года, мы рассказывали раньше.

