Какие страны отказались от Евровидения 2024: список стран и причины отказа

Международный песенный конкурс Евровидение стартует через несколько месяцев, а участники уже выбирают песни, которые считают достойными для представления своей страны. Но не все будут участвовать в конкурсе этого года. Какие страны отказались от Евровидения-2024 и почему — читай в материале.

Какие страны отказались от Евровидения-2024 года

Известно, что Румыния официально заявила об отказе от участия на Евровидении 2024 года. Такое решение принял Совет директоров румынского вещателя TVR 25 января.

Причина — финансовые ограничения. В этом году TVR планирует направить средства на более приоритетные проекты, например, трансляцию Олимпийских игр 2024 в Париже, модернизацию вещания, инвестиции в производство новостей и другие направления.

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В вещателе также отметили, что у их бюджета нет достаточного количества средств, чтобы гарантировать участие Румынии на Евровидении в соответствии с высокими стандартами конкурса.

По такой же причине отказались участвовать Болгария, Босния и Герцеговина, Северная Македония. Монако тоже пропустит Евровидение-2024, но из-за проблем с созданием нового вещателя, который мог бы стать организатором отбора и транслятором конкурса.

Не будут участвовать в 2024 году, но заявили о возвращении к конкурсу в 2025 году Словакия и Черногория.

Мы также рассказывали об участниках первого полуфинала Евровидения-2024.

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