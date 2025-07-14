Юлия Свириденко – новая кандидатка на пост премьера: главное о ней

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кардинальные изменения в системе исполнительной власти, предложив первому вице-премьер-министру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство страны. Это предложение прозвучало во время рабочей встречи, посвященной ключевым вопросам устойчивости и развития государства.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Встреча Зеленского и Свириденко

Во время встречи с Юлией Свириденко, президент заслушал детальный доклад о ходе выполнения договоренностей с международными партнерами, в частности с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, относительно предоставления Украине всесторонней поддержки.

Владимир Зеленский подчеркнул насущную необходимость ускорить реализацию мер, направленных на укрепление обороноспособности и социальной стабильности.

– Должны как можно быстрее реализовать всё, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества, – подчеркнул глава государства.

Ключевыми темами обсуждения стали конкретные шаги для:

укрепления экономики Украины – поиск новых драйверов роста и стабилизация финансовой системы в условиях военного положения;

расширения социальных программ – усиление поддержки граждан, пострадавших от войны, и внутренне перемещенных лиц;

масштабирования собственного производства оружия – наращивание мощностей отечественного оборонно-промышленного комплекса для обеспечения потребностей Сил обороны.

Именно для эффективного решения этих задач, по словам президента, начинается трансформация правительства.

С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу, – заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил, что ожидает от Юлии Свириденко представления программы действий будущего обновленного правительства в ближайшее время.

Что известно о Юлии Свириденко

Юлия Анатольевна Свириденко, 1985 года рождения, является опытным управленцем с глубокими знаниями в экономической сфере.

Она родилась в Чернигове. Окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности менеджмент антимонопольной деятельности. Также является сертифицированным специалистом по оценке бизнеса, недвижимости и ценных бумаг.

Свою карьеру она начинала в Чернигове. В 2015 году стала советником главы Черниговской ОГА, а затем возглавила департамент экономического развития. Прошла путь до исполняющей обязанности главы Черниговской областной государственной администрации в 2018 году.

В 2020 году была назначена первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Позже работала заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

С 4 ноября 2021 года Юлия Свириденко занимает должность первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины, где отвечает за ключевые направления экономической политики государства.

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