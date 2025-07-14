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Юлия Свириденко – новая кандидатка на пост премьера: главное о ней

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 июля 2025, 16:46
Юлия Свириденко – новая кандидатка на пост премьера: главное о ней
Фото Сайт президента Украины

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