Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim: что известно про участника Евровидения-2024 из Хорватии, который по прогнозам обогнал Украину

Некоторые страны уже выбрали своих представителей на Евровидение-2024, в том числе и Хорватия.

Представит Хорватию на Евровидении-2024 Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Певец уже занимает первую позицию у букмекеров, обогнав Украину, об этом сообщает сайт EurovisionWorld.

Читай, что известно об исполнителе Baby Lasagna и каков перевод его песни Rim Tim Tagi Dim.

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За проектом Baby Lasagna стоит молодой музыкант Марко Пуришич. Как сообщает официальный сайт Евровидения, проект Baby Lasagna был создан из-за необходимости певца сочинять музыку по собственному желанию, а не по указаниям клиента.

Музыкант имеет многолетний профессиональный опыт в музыке, поэтому использует его, чтобы играть с разными жанрами. Он имеет свой непринужденный подход к музыке, который отражается в юморе и характере текстов.

Марко использует то, что он считает предполагаемыми стандартами аранжировки музыкальной индустрии, но пытается передать более глубокое сообщение о волнении и страданиях нашего окружения.

Что известно о Baby Lasagna

Марко Пуришич уже участвовал в нацотборе Хорватии на Евровидение. В 2019 году певец был в составе рок-группы Manntra. Они набрали 12 баллов со своей песней In the Shadows, оказались на четвертом месте и не поехали на международный конкурс.

На самом деле, сначала Baby Lasagna не прошел в главный список участников хорватского нацотбора на Евровидение-2024. Его оставили за кулисами на случай, если кто-нибудь из певцов не сможет выйти на сцену. Так и вышло.

На артиста не ставили высокие ставки, но его выступление “порвало” не только внутреннюю, но и иностранную аудиторию. Он получил самые высокие баллы от международного жюри, а сейчас лидирует в прогнозах букмекеров.

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim: о чем песня

На сайте Евровидения отмечают, что Baby Lasagna попытается рассмешить и развлечь зрителей, но вместе с тем, попытается привлечь их внимание к социальным и духовным вызовам личности и общества.

Его песня может показаться веселой и шутливой, но на самом деле она вдохновлена массовой эмиграцией молодежи из Хорватии. В свое время артист тоже это пережил, ища лучшей жизни в Германии.

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim: перевод песни

Эй, я уже взрослый мальчик

Я готов съезжать пока, мама, пока

Эй, я уже взрослый мальчик

Я уезжаю отсюда, продав свою корову

Но пока я не уехал, мне нужно сказать

Что мне нужна хорошая разрядка

Ну что, напоследок дадим жару

Рим-тин-таги-диги-дим-тим-тим

***

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Диги-диги-диги-дим

***

Буду скучать по всем вам, но по коту особенно

Буду скучать по своему сеновалу и по своей кроватке

Больше всего буду скучать по нашим танцам

Ну же, народ, давайте гарцевать

Рим-тим-тиги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Не пишите, не звоните мне

Я уезжаю с первыми лучами солнца

Не надо слёз, давайте станцуем

Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим

***

Нет пути назад (Воу)

Мое присутствие исчезает (Воу)

Да, нет пути назад (Воу)

Моя тревожность в разгаре (Воу)

Я надеюсь, что найду покой в суматохе

Хочу стать одним из городских ребят

Они так хороши и прогрессивны

Возможно, они тоже знают наш танец

Прощай, мама, пока, папа

Мяу, котик, пожалуйста, мяукни в ответ

Не плачьте, просто танцуйте

Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим

***

Нет пути назад (Воу)

Мое присутствие исчезает (Воу)

Да, нет пути назад (Воу)

Моя тревожность в разгаре (Воу)

Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим

Тиги-дим-дим

Напомним, что Украину на Евровидении-2024 будет представлять Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Узнай о них больше по ссылке.

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