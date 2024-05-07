Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim: что известно про участника Евровидения-2024 из Хорватии, который по прогнозам обогнал Украину

Некоторые страны уже выбрали своих представителей на Евровидение-2024, в том числе и Хорватия.
Представит Хорватию на Евровидении-2024 Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Певец уже занимает первую позицию у букмекеров, обогнав Украину, об этом сообщает сайт EurovisionWorld.
Читай, что известно об исполнителе Baby Lasagna и каков перевод его песни Rim Tim Tagi Dim.
За проектом Baby Lasagna стоит молодой музыкант Марко Пуришич. Как сообщает официальный сайт Евровидения, проект Baby Lasagna был создан из-за необходимости певца сочинять музыку по собственному желанию, а не по указаниям клиента.
Музыкант имеет многолетний профессиональный опыт в музыке, поэтому использует его, чтобы играть с разными жанрами. Он имеет свой непринужденный подход к музыке, который отражается в юморе и характере текстов.
Марко использует то, что он считает предполагаемыми стандартами аранжировки музыкальной индустрии, но пытается передать более глубокое сообщение о волнении и страданиях нашего окружения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Baby Lasagna (@the_baby_lasagna_)
Публикация от Baby Lasagna (@the_baby_lasagna_)
Марко Пуришич уже участвовал в нацотборе Хорватии на Евровидение. В 2019 году певец был в составе рок-группы Manntra. Они набрали 12 баллов со своей песней In the Shadows, оказались на четвертом месте и не поехали на международный конкурс.
На самом деле, сначала Baby Lasagna не прошел в главный список участников хорватского нацотбора на Евровидение-2024. Его оставили за кулисами на случай, если кто-нибудь из певцов не сможет выйти на сцену. Так и вышло.
На артиста не ставили высокие ставки, но его выступление “порвало” не только внутреннюю, но и иностранную аудиторию. Он получил самые высокие баллы от международного жюри, а сейчас лидирует в прогнозах букмекеров.
На сайте Евровидения отмечают, что Baby Lasagna попытается рассмешить и развлечь зрителей, но вместе с тем, попытается привлечь их внимание к социальным и духовным вызовам личности и общества.
Его песня может показаться веселой и шутливой, но на самом деле она вдохновлена массовой эмиграцией молодежи из Хорватии. В свое время артист тоже это пережил, ища лучшей жизни в Германии.
Эй, я уже взрослый мальчик
Я готов съезжать пока, мама, пока
Я уезжаю отсюда, продав свою корову
Но пока я не уехал, мне нужно сказать
Что мне нужна хорошая разрядка
Ну что, напоследок дадим жару
Рим-тин-таги-диги-дим-тим-тим
***
Рим-тим-таги-диги
Диги-диги-диги-дим
Буду скучать по всем вам, но по коту особенно
Буду скучать по своему сеновалу и по своей кроватке
Больше всего буду скучать по нашим танцам
Ну же, народ, давайте гарцевать
Рим-тим-тиги-диги
Не пишите, не звоните мне
Я уезжаю с первыми лучами солнца
Не надо слёз, давайте станцуем
Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим
Нет пути назад (Воу)
Мое присутствие исчезает (Воу)
Да, нет пути назад (Воу)
Моя тревожность в разгаре (Воу)
Я надеюсь, что найду покой в суматохе
Хочу стать одним из городских ребят
Они так хороши и прогрессивны
Возможно, они тоже знают наш танец
Прощай, мама, пока, папа
Мяу, котик, пожалуйста, мяукни в ответ
Не плачьте, просто танцуйте
Тиги-дим-дим
Напомним, что Украину на Евровидении-2024 будет представлять Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Узнай о них больше по ссылке.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.