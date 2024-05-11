Финал Евровидения-2024: онлайн-трансляция крупнейшего песенного события года

Финал Евровидения-2024 — самое ожидаемое песенное событие года уже сегодня, 11 мая 2024. Миллионы зрителей, объединенные искренней любовью к музыке и шоу, уже прикованы к экранам, чтобы не пропустить онлайн-трансляцию Евровидения-2024.

Сегодня мы узнаем победителя нынешнего песенного конкурса, а также какая страна в итоге привезет кубок Евровидения к себе.

Следить за финалом Евровидения-2024 онлайн можно в нашем материале: мы рассказываем самые интересные моменты с фото и видео в режиме онлайн. А также ниже добавляем плеер на официальную трансляцию, поэтому ее можно смотреть прямо в материале.

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Евровидение 2024: финал

Начало онлайн-трансляции финала Евровидения-2024 — в 22:00 по киевскому времени. Однако уже в 21:30 трансляция с предшоу Евровидения начнется в Украине.

Известно, что нынешний финал неизменно комментирует Тимур Мирошниченко, а также к нему присоединяется стендап-комик Василий Байдак, которого украинцы уже знают в этой роли со времени Национального отбора на Евровидение-2024.

В то же время нынешнее шоу точно запомнится зрителям — не только интересными исполнителями и композициями, но и скандалами — об этом мы рассказали ниже.

21:30. Началась трансляция предшоу Евровидения-2024. Комментируют события конкурса Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Глава украинской делегации отметила, что другие делегации интересуются событиями и ситуацией в Украине.

21:40. Генпродюсер и музыкальный эксперт Михаил Дроздов посетил предшоу Евровидения в Украине. Он отметил, что именно песня Яны и Алены (представительниц от Украины) была и остается лучшей среди других представителей, которые боролись за место еще на Нацотборе.

21:47. Во время предшоу в эфире показали кадры слов поддержки украинским участницам от известных украинских звезд: Нади Дорофеевой, Джамалы, Килиммена, Анки, Анастасии Димид (Детское Евровидение), Дмитрия Шурова, Юлии Саниной, Меловина, Русланы, Сергея Танчинца.

21:48. Иван Клименко, который вышел на связь с Мальме, рассказал, что у украинской команды есть свой ритуал: берутся за руки и трижды кричат Украина.

22:00. Начало общей онлайн-трансляции финала Евровидения-2024.

22:05. Парад финалистов.

22:12. Ведущими финала Евровидения являются Малин Акерман и Петра Меде.

22:16. Правила голосования: голоса отдают жюри 37 стран мира. Главное новшество — голосование началось до начала выступлений, в 22:17. Голосование продолжается на номер 7576.

22:19. Швеция — открывает финал Евровидения под №01. Marcus & Martinus — Unforgettable уже влюбили в себя многих еврофанов.

22:22. Наши, Украина. Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria. Под №02, несмотря на все сложности, наши представительницы сразу зажгли всю аудиторию, которая подпевала уже легендарную песню об украинских женщинах. Девушки призвали к миру и свободе в Украине, сказав: Peace and freedom for Ukraine.

22:26. Третьим выступил исполнитель из Германии — Isaak — Always on the run. №03. Зал подпевал исполнителю, однако его выступлению букмекеры не прогнозируют победных мест.

22:31. №04 — Люксембург. TALI — Fighter стала одной из фаворитов на нынешнем Евровидении. Зажигательная мелодия ее песни сразу вызвала бурную поддержку зрителей шоу. Тали поблагодарила за возможность участвовать в шоу. Известно, что танцевальное шоу для Люксембурга поставила украинская команда.

22:35. Сразу после Люксембурга — №06, Израиль (№5 остается пустым из-за дисквалификации Нидерландов) — Noa Kirel — Unicorn. Израиль также прошел через скандал из-за текста песни перед тем, как дойти до финала шоу. Выступление участницы вызвало бурную реакцию зала.

22:40. На выступление Литвы ждало немало еврофанов. Представитель под №07 Silvester Belt — Luktelk известен не только своим вирусным треком, но и активной поддержкой Украины. Его танцевальное шоу и композиция полюбилась слушателям. В конце он призвал мир распространять любовь.

22:47. Под номером 08 — Испания. Страну представляет дуэт Nebulossa с песней Zorra. Это семейная пара, а песня является автобиографической. Именно ее тысячи слушателей подпевали, словно под гипнозом. А это — немалый успех! Танцевальный номер, спецэффекты — невероятная атмосфера, а зал в полном восторге.

22:51. Эстонию представляют ребята из группы 5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Их номер 09. Песня также уже получила немалую популярность, танцевальный мотив захватил слушателей и ярых еврофанов.

22:55. Эпатажные представители Ирландии — небинарная личность Bambie Thug с песней Doomsday Blue. Они решили принять участие в Евровидении, чтобы забыть изнасилование, которое пережили год назад. Однозначно, это открытие Евровидения: фанаты в зале не сдерживали восторга от песни и того, что происходило на сцене.

22:59. Легенда латвийской сцены Dons — Hollow под №11. Певец является признанным в своей стране и имеет фанатов далеко за ее пределами. А еще известен тем, что взял из Украины собачку в свою семью. Его пронзительный вокал не оставил никого равнодушным.

Дисквалификация Нидерландов на Евровидении

За несколько часов до начала финала Евровидения EBU сообщили о дисквалификации участника из Нидерландов — Йост Кляй якобы совершил насильственные действия в отношении сотрудницы телекоманды Евровидения. Исполнитель не явился на репетицию финала, удалил все упоминания о конкурсе в своих социальных сетях.

Впоследствии появилось и официальное заявление Европейского вещательного союза, который дисквалифицировал участника Евровидения-2024 из Нидерландов.

Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы относительно инцидента после его выступления в полуфинале. Пока идет судебный процесс, было бы неуместно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе, — говорится в заявлении организаторов

Несмотря на изменения, под №5 никто не будет выступать, все участники сохраняют свои порядковые номера. Зрители из Нидерландов смогут голосовать в финале.

Однако представитель Нидерландов не появится на табло, все баллы Йосту Кляю аннулированы.

Зато нидерландский вещатель Avrotros опубликовал собственное объяснение ситуации с дисквалификацией участника от своей страны.

Якобы, инцидент произошел после выступления Кляя в четверг. Певца снимали, когда он только сошел со сцены, и несмотря на его просьбу этого не делать, такое условие не было соблюдено.

Финал Евровидения-2024: прямая трансляция онлайн

У Украины одни из лучших средних результатов за всю историю Евровидения — занимает второе место по успешности.

Украина — единственная страна, которая каждый год выходила в финал.

Финал Евровидения-2024: порядок выступлений

Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable;

Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;

Германия: Isaak — Always on the Run;

Люксембург: TALI — Fighter;

Израиль: Eden Golan — Hurricane;

Литва: Silvester Belt — Luktelk;

Испания: Nebulossa — Zorra;

Эстония: 5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi;

Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue;

Латвия: Dons — Hollow;

Греция: Marina Satti — Zari;

Великобритания: Olly Alexander — Dizzy;

Норвегия: Gåte — Ulveham;

Италия: Angelina Mango — La noia;

Сербия: Тeya Dora — Ramonda;

Финляндия: Windows95man — No Rules!

Португалия: olanda — Grito;

Армения: Ladaniva — Jako;

Кипр: Silia Kapsis — Liar;

Швейцария: Nemo — The Code;

Словения: Raiven — Veronika;

Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim;

Грузия: Nutsa Buzaladze — Fire Fighter;

Франция: Slimane — Mon Amour;

Австрия: Kaleen — We Will Rave.

Смотри прогноз букмекеров, кто может победить на нынешнем Евровидении.

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