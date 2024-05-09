Joost Klein — Europapa: что известно о представителе Нидерландов на Евровидении-2024

В 2024 году Нидерланды попытаются удивить и расшевелить всех зрителей песенного конкурса Евровидения, ведь отправляют на него Joost Klein — Europapa.
По замыслу исполнителя, песня должна вызывать не только смятение от происходящего на сцене, но и тронуть слушателей лирикой. Поэтому рассказываем, что известно об исполнителе Joost Klein и какой перевод его песни Europapa.
Популярным в Нидерландах Joost Klein стал сперва благодаря своим скетчам, но позже все же решил сконцентрировать внимание на музыкальной карьере. Исполнитель работает в стиле хип-хоп и совмещает его с вкраплениями электронной музыки.
Два из его восьми студийных альбомов попали в первую десятку Dutch Albums Top 100. В прошлом году одна из песен исполнителя стала хитом номер один в Германии, Швейцарии и Австрии и получила более 100 миллионов трансляций по всему миру.
В декабре 2023 году нидерландская радио- и телекомпания объявила, что Joost Klein будет представлять Нидерланды на Евровидении с песней Europapa.
Музыкант Europapa родом из города Леуварден. После смерти отца от рака, а впоследствии и матери от остановки сердца, воспитывался старшими братом и сестрой.
В своем творчестве сочетает элементы поп-музыки с хардкором и поп-панком.
Несмотря на начало полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, продолжил сотрудничество с российскими музыкантами. В марте 2022 года выпустил общую песню с россиянином с псевдонимом CMH, рассказывающим о его любви к российским женщинам. В феврале 2023 года выпустил еще одну песню с российской группой.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joost Klein (@joostklein)
Допис, поширений Joost Klein (@joostklein)
В своей песне Europapa исполнитель стремится донести до слушателя мнение, что нет ограничений для мечтаний. Этому его научил отец, которому теперь таким образом Joost Klein пытается отдать дань.
Europapa рассказывает о сироте, который путешествует по Европе и за ее пределами, чтобы найти себя и рассказать свою историю. Поначалу люди не признают его, но он продолжает хвататься за любую возможность показать себя.
Europapa рассказывает о сироте, который путешествует по Европе и за ее пределами, чтобы найти себя и рассказать свою историю. Поначалу люди не признают его, но он продолжает хвататься за любую возможность показать себя.
Европа, давайте объединимся
(Евро-па-па, Евро-па-па)
Сейчас или никогда
Я люблю вас всех
***
Добро пожаловать в Европу
Я останусь тут пока не умру
Евро-па-па, Евро-па-па
Я вижусь с друзьями из Франции
Или иду на долгую прогулку до Вены
Я хочу уехать из Нидерландов
Но мой паспорт пропал
К счастью, мне не нужна виза для того, чтобы быть с вами
Так что я сажусь на автобус до Польши или поезд до Берлина
На Париж у меня нет денег, так что я использую своё воображение
У тебя есть евро? Скажи “спасибо” и “пожалуйста”
Я потерял всё, кроме времени
Так что я путешествую каждый день потому, что весь мир принадлежит мне
Евро-па-па-па-па-па-па-па
Евро-па-па-па (эй!)
Ев-ро-па (эй!)
Я в Германии, но я так одинок
Я в Италии, но я по-прежнему чувствую боль
Я убегаю от себя
И весь день прошу о помощи
Да, я даю людям деньги, но никто не может мне помочь
Мне не нужен эс-кар-гот, мне не нужно фиш-энд-чипс
Мне не нужна паэлья, нет
Я даже не знаю, что это такое
Я включаю радио, и слышу песню Stromae — Papaoutаi
Я не остановлюсь до тех пор, пока они не скажут: “Да, он хорош!”
Евро-па-па-па-па-па-па-паЕв-ро-па (эй!)
Добро пожаловать в Европу, мальчик
(Эй)
Ев-ро-па
В конечном итоге
Мы все — люди
Мой отец как-то раз сказал мне
Что мир безграничен.
Я скучаю по тебе каждый день
Я тихо шепчу:
“Смотри, папа
Я тебя услышал”.
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