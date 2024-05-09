Joost Klein — Europapa: что известно о представителе Нидерландов на Евровидении-2024

В 2024 году Нидерланды попытаются удивить и расшевелить всех зрителей песенного конкурса Евровидения, ведь отправляют на него Joost Klein — Europapa.

По замыслу исполнителя, песня должна вызывать не только смятение от происходящего на сцене, но и тронуть слушателей лирикой. Поэтому рассказываем, что известно об исполнителе Joost Klein и какой перевод его песни Europapa.

Представитель Нидерландов на Евровидении-2024

Популярным в Нидерландах Joost Klein стал сперва благодаря своим скетчам, но позже все же решил сконцентрировать внимание на музыкальной карьере. Исполнитель работает в стиле хип-хоп и совмещает его с вкраплениями электронной музыки.

Сейчас также смотрят

Два из его восьми студийных альбомов попали в первую десятку Dutch Albums Top 100. В прошлом году одна из песен исполнителя стала хитом номер один в Германии, Швейцарии и Австрии и получила более 100 миллионов трансляций по всему миру.

В декабре 2023 году нидерландская радио- и телекомпания объявила, что Joost Klein будет представлять Нидерланды на Евровидении с песней Europapa.

Что известно о Joost Klein

Музыкант Europapa родом из города Леуварден. После смерти отца от рака, а впоследствии и матери от остановки сердца, воспитывался старшими братом и сестрой.

В своем творчестве сочетает элементы поп-музыки с хардкором и поп-панком.

Несмотря на начало полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, продолжил сотрудничество с российскими музыкантами. В марте 2022 года выпустил общую песню с россиянином с псевдонимом CMH, рассказывающим о его любви к российским женщинам. В феврале 2023 года выпустил еще одну песню с российской группой.

Joost Klein — Europapa: о чем песня

В своей песне Europapa исполнитель стремится донести до слушателя мнение, что нет ограничений для мечтаний. Этому его научил отец, которому теперь таким образом Joost Klein пытается отдать дань.

Europapa рассказывает о сироте, который путешествует по Европе и за ее пределами, чтобы найти себя и рассказать свою историю. Поначалу люди не признают его, но он продолжает хвататься за любую возможность показать себя.

Joost Klein — Europapa: перевод песни

Европа, давайте объединимся

(Евро-па-па, Евро-па-па)

Сейчас или никогда

Я люблю вас всех

(Евро-па-па, Евро-па-па)

***

Добро пожаловать в Европу

Я останусь тут пока не умру

Евро-па-па, Евро-па-па

Добро пожаловать в Европу

Я останусь тут пока не умру

Евро-па-па, Евро-па-па

***

Я вижусь с друзьями из Франции

Или иду на долгую прогулку до Вены

Я хочу уехать из Нидерландов

Но мой паспорт пропал

К счастью, мне не нужна виза для того, чтобы быть с вами

Так что я сажусь на автобус до Польши или поезд до Берлина

На Париж у меня нет денег, так что я использую своё воображение

У тебя есть евро? Скажи “спасибо” и “пожалуйста”

***

Я потерял всё, кроме времени

Так что я путешествую каждый день потому, что весь мир принадлежит мне

***

Добро пожаловать в Европу

Я останусь тут пока не умру

Евро-па-па, Евро-па-па

Добро пожаловать в Европу

Я останусь тут пока не умру

Евро-па-па, Евро-па-па

***

Евро-па-па-па-па-па-па-па

Евро-па-па-па (эй!)

Евро-па-па-па-па-па-па-па

Ев-ро-па (эй!)

***

Я в Германии, но я так одинок

Я в Италии, но я по-прежнему чувствую боль

Я убегаю от себя

И весь день прошу о помощи

Да, я даю людям деньги, но никто не может мне помочь

Мне не нужен эс-кар-гот, мне не нужно фиш-энд-чипс

Мне не нужна паэлья, нет

Я даже не знаю, что это такое

***

Я включаю радио, и слышу песню Stromae — Papaoutаi

Я не остановлюсь до тех пор, пока они не скажут: “Да, он хорош!”

***

Добро пожаловать в Европу

Я останусь тут пока не умру

Евро-па-па, Евро-па-па

Добро пожаловать в Европу

Я останусь тут пока не умру

Евро-па-па, Евро-па-па

***

Евро-па-па-па-па-па-па-па

Евро-па-па-па (эй!)

Евро-па-па-па-па-па-па-па

Ев-ро-па (эй!)

***

Евро-па-па-па-па-па-па-па

Добро пожаловать в Европу, мальчик

***

(Эй)

Ев-ро-па

***

В конечном итоге

Мы все — люди

Мой отец как-то раз сказал мне

Что мир безграничен.

***

Я скучаю по тебе каждый день

Я тихо шепчу:

“Смотри, папа

Я тебя услышал”.

Украину в этом году будут представлять Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Читай, о чем песня представительниц Украины на Евровидении 2024 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.