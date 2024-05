Фінал Євробачення-2024: онлайн-трансляція найбільшої пісенної події року

Фінал Євробачення-2024 — найочікуваніша пісенна подія року вже сьогодні, 11 травня 2024. Мільйони глядачів, обʼєднані щирою любовʼю до музики та шоу, вже прикуті до екранів, аби не пропустити онлайн-трансляцію Євробачення-2024.

Сьогодні ми дізнаємося переможця цьогорічного пісенного конкурсу, а також яка країна зрештою привезе кубок Євробачення до себе.

Стежити за фіналом Євробачення-2024 онлайн можна у нашому матеріалі: ми розповідаємо найцікавіші моменти з фото і відео у режимі онлайн. А також нижче додаємо плеєр на офіційну трансляцію, тож її можна дивитись прямо у матеріалі.

Євробачення 2024: фінал

Початок онлайн-трансляції фіналу Євробачення-2024 — о 22:00 за київським часом. Однак уже о 21:30 трансляція з передшоу Євробачення розпочнеться в Україні.

Відомо, що цьогорічний фінал незмінно коментує Тімур Мірошниченко, а також до нього приєднується стендап-комік Василь Байдак, якого українці вже знають у цій ролі з часу Національного відбору на Євробачення-2024.

Водночас цьогорічне шоу точно запамʼятається глядачам — не лише цікавими виконавцями та композиціями, а й скандалами — детальніше про це ми розповіли нижче.

21:30. Розпочалася трансляція передшоу Євробачення-2024. Коментують події конкурсу Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.

Голова української делегації зазначила, що інші делегації цікавляться подіями та ситуацією в Україні.

21:40. Генпродюсер та музичний експерт Михайло Дроздов завітав на передшоу Євробачення в Україні. Він зазначив, що саме пісня Яни та Альони (представниць від України) була та залишається найкращою серед інших представників, які змагалися за місце ще на Нацвідборі.

21:47. Під час передшоу в ефірі показали кадри слів підтримки від відомих українських зірок: Наді Дорофєєвої, Джамали, Килиммена, Анки, Анастасії Димид (Дитяче Євробачення), Дмитра Шурова, Юлії Саніної, Меловіна, Руслани, Сергія Танчинця.

21:48. Іван Клименко, який вийшов на звʼязок з Мальме, розповів, що українська команда має свій ритуал: беруться за руки та тричі кричать Україна.

22:00. Початок загальної онлайн-трансляції фіналу Євробачення-2024.

22:05. Парад фіналістів.

22:12. Ведучими фіналу Євробачення є Малін Акерман та Петра Меде.

22:16. Правила голосування: голоси віддають журі 37 країн світу. Головне нововведення — голосування розпочалося до початку виступів, о 22:17. Голосування триває на номер 7576.

22:19. Швеція — відкриває фінал Євробачення під №01. Marcus & Martinus — Unforgettable вже закохали в себе багатьох єврофанів.

22:22. Наші, Україна. Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria. Під №02, попри всі складнощі, наші представниці одразу запалили всю аудиторію, яка підспівувала вже легендарну пісню про українських жінок. Дівчата подякували за підтримку України та закликали до миру.

22:26. Третім виступив виконавець з Німеччини — Isaak — Always on the run. №03. Зала підспівувала виконавцю, однак його виступу букмекери не прогнозують переможних місць.

22:31. №04 — Люксембург. TALI — Fighter стала однією з фаворитів на цьогорічному Євробаченні. Запальна мелодія її пісні одразу викликала бурхливу підтримку глядачів шоу. Талі подякувала за можливість брати участь у шоу. Відомо, що танцювальне шоу для Люксембургу поставила українська команда.

22:35. Одразу після Люксембургу — №06, Ізраїль (№5 залишається пустим через дискваліфікацію Нідерландів) — Noa Kirel — Unicorn. Ізраїль також пройшов через скандал через текст пісні перед тим, як дійти до фіналу шоу. Виступ учасниці викликав бурхливу реакцію залу.

Дискваліфікація Нідерландів на Євробаченні

За кілька годин до початку фіналу Євробачення EBU повідомили про дискваліфікацію учасника з Нідерландів — Йост Кляй начебто вчинив насильницькі дії щодо працівниці телекоманди Євробачення. Виконавець не зʼявився на репетицію фіналу, видалив усі згадки про конкурс у своїх соціальних мережах.

Згодом зʼявилася й офіційна заява Європейської мовної спілки, яка дискваліфікувала учасника Євробачення-2024 з Нідерландів.

Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи щодо інциденту після його виступу в півфіналі. Поки триває судовий процес, було б недоречно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі, — йдеться у заяві організаторів

Попри зміни, під №5 ніхто не виступатиме, усі учасники зберігають свої порядкові номери. Глядачі з Нідерландів зможуть голосувати у фіналі.

Однак представник Нідерландів не зʼявиться на табло, усі бали Йосту Кляю анульовані.

Натомість нідерландський мовник Avrotros опублікував власне пояснення ситуації з дискваліфікацією учасника від своєї країни.

Буцімто, інцидент стався після виступу Кляя у четвер. Співака знімали, коли він щойно зійшов зі сцени, і попри його прохання цього не робити, такої умови не було дотримано.

Фінал Євробачення-2024: пряма трансляція онлайн

В України одні з найкращих середніх результатів за всю історію Євробачення – посідає друге місце за успішністю.

Україна — єдина країна, яка кожного року виходила у фінал.

Фінал Євробачення-2024: порядок виступів

Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable;

Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;

Німеччина: Isaak – Always on the Run;

Люксембург: TALI — Fighter;

Ізраїль: Eden Golan – Hurricane;

Литва: Silvester Belt — Luktelk;

Іспанія: Nebulossa – Zorra;

Естонія: 5miinust та Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi;

Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue;

Латвія: Dons — Hollow;

Греція: Marina Satti — Zari;

Велика Британія: Olly Alexander — Dizzy;

Норвегія: Gåte — Ulveham;

Італія: Angelina Mango – La noia;

Сербія: Тeya Dora — Ramonda;

Фінляндія: Windows95man — No Rules!;

Португалія: olanda — Grito;

— Grito; Вірменія: Ladaniva — Jako;

Кіпр: Silia Kapsis — Liar;

Швейцарія: Nemo — The Code;

Словенія: Raiven — Veronika;

Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim;

Грузія: Nutsa Buzaladze — Fire Fighter;

Франція: Slimane – Mon Amour;

Австрія: Kaleen — We Will Rave.

