Шоу-біз

Був інший трек — Jerry Heil про пісню, яка мала представити Україну на Євробаченні-2024

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 13 Травня 2024, 15:00
jerry heil подоляночка
Фото: Instagram

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