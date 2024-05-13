Був інший трек — Jerry Heil про пісню, яка мала представити Україну на Євробаченні-2024

Співачка Jerry Heil, яка разом з виконавицею alyona alyona посіли третє місце на Євробаченні-2024, розповіла, що насправді представити Україну на конкурсі мала інша пісня.
Трек Teresa & Maria був обраний в останню мить, а спочатку для шоу написали пісню Подоляночка. Детальніше про те, чому співачки змінили свій вибір, розповідаємо далі.
Прем’єра пісні Подоляночка відбулася 12 травня, в ніч фіналу пісенного конкурсу, де Україна посіла третю сходинку.
Співачка розповіла, що над цією піснею працювала ще в Берклі, але потім на сесії з alyona alyona було ухвалено рішення дописати куплет реп-виконавиці.
— Вирішили, що ця пісня піде на Євробачення, але в результаті, обираючи між Teresa & Maria і Подоляночкою, обрали все ж першу пісню, — каже Jerry Heil.
Але, зважаючи на постановку, чинна пісня дуету була найкращим вибором, переконана вона. За словами Jerry Heil, спрацювало все — робота режисерки Таню Муїньо, виконання, емоції та командний дух.
В най в наймах у доліДодолу покотом котиться ртуть замість слізВий вийми щемливий осколокНай з рани витече вчорашня злістьХай хай поболить ще сьогодні, завтра загоїть усе новий деньМи випливем разом з безодніГолос-маяк до землі поведе
Just get up get up, PodolyanochkaJust get up get up, molodesenkaWash off your make upYou don’t need to fake upTake a step and break upIt’s a time to wake upJust get up get up, PodolyanochkaJust get up get up, molodesenkaWash off your make upYou don’t need to fake upTake a step and break upIt’s a time to wake up
Хай ламають світ твій і гасне світло ватриХай по тілу струмом валять, валять кіловатиПлакати – це вихід, адже далі жити вартоТи себе наповниш, коли будеш віддаватиА далі будуть теплі й сонячні дніНавіть якщо з неба падає снігХай гримучі змії навколо нігТи спокусі можеш мовити ніВ тобі так багато силБезумовної красиВ світ тепло своє несиВже від завтра.
А про своє навчання в Берклі, відбір на American Idol та інше Jerry Heil розповідала в ексклюзивному інтерв’ю.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.