Був інший трек — Jerry Heil про пісню, яка мала представити Україну на Євробаченні-2024

Співачка Jerry Heil, яка разом з виконавицею alyona alyona посіли третє місце на Євробаченні-2024, розповіла, що насправді представити Україну на конкурсі мала інша пісня.

Трек Teresa & Maria був обраний в останню мить, а спочатку для шоу написали пісню Подоляночка. Детальніше про те, чому співачки змінили свій вибір, розповідаємо далі.

Jerry Heil — Подоляночка: пісня, яка мала представити Україну на Євробаченні-2024

Прем’єра пісні Подоляночка відбулася 12 травня, в ніч фіналу пісенного конкурсу, де Україна посіла третю сходинку.

Співачка розповіла, що над цією піснею працювала ще в Берклі, але потім на сесії з alyona alyona було ухвалено рішення дописати куплет реп-виконавиці.

— Вирішили, що ця пісня піде на Євробачення, але в результаті, обираючи між Teresa & Maria і Подоляночкою, обрали все ж першу пісню, — каже Jerry Heil.

Але, зважаючи на постановку, чинна пісня дуету була найкращим вибором, переконана вона. За словами Jerry Heil, спрацювало все — робота режисерки Таню Муїньо, виконання, емоції та командний дух.

Подоляночка: текст пісні

В най в наймах у долі

Додолу покотом котиться ртуть замість сліз

Вий вийми щемливий осколок

Най з рани витече вчорашня злість

Хай хай поболить ще сьогодні, завтра загоїть усе новий день

Ми випливем разом з безодні

Голос-маяк до землі поведе

Just get up get up, Podolyanochka

Just get up get up, molodesenka

Wash off your make up

You don’t need to fake up

Take a step and break up

It’s a time to wake up

Just get up get up, Podolyanochka

Just get up get up, molodesenka

Wash off your make up

You don’t need to fake up

Take a step and break up

It’s a time to wake up

Хай ламають світ твій і гасне світло ватри

Хай по тілу струмом валять, валять кіловати

Плакати – це вихід, адже далі жити варто

Ти себе наповниш, коли будеш віддавати

А далі будуть теплі й сонячні дні

Навіть якщо з неба падає сніг

Хай гримучі змії навколо ніг

Ти спокусі можеш мовити ні

В тобі так багато сил

Безумовної краси

В світ тепло своє неси

Вже від завтра.

Подоляночка: Jerry Heil та alyona alyona

А про своє навчання в Берклі, відбір на American Idol та інше Jerry Heil розповідала в ексклюзивному інтерв’ю.

