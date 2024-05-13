Был другой трек — Jerry Heil о песне, которая должна была представить Украину на Евровидении-2024

Певица Jerry Heil, которая вместе с исполнительницей alyona alyona заняли третье место на Евровидении-2024, рассказала, что на самом деле представить Украину на конкурсе должна была другая песня.
Трек Teresa & Maria был выбран в последний момент, а сначала для шоу написали песню Подоляночка. Детальнее о том, почему певицы изменили свой выбор, рассказываем дальше.
Премьера песни Подоляночка состоялась 12 мая, в ночь финала песенного конкурса, в котором Украина заняла третье место.
Певица рассказала, что над этой песней работала еще в Беркли, но затем на сессии с alyona alyona было принято решение дописать куплет рэп-исполнительницы.
— Решили, что эта песня пойдет на Евровидение, но в результате, выбирая между Teresa & Maria и Подоляночкой, выбрали все-таки первую песню, — говорит Jerry Heil.
Но, судя по постановке, действующая песня дуэта была лучшим выбором, убеждена она. По ее словам, сработало все — работа режиссера Таню Муиньо, исполнение, эмоции и командный дух.
В най в наймах у доліДодолу покотом котиться ртуть замість слізВий вийми щемливий осколокНай з рани витече вчорашня злістьХай хай поболить ще сьогодні, завтра загоїть усе новий деньМи випливем разом з безодніГолос-маяк до землі поведе
Just get up get up, PodolyanochkaJust get up get up, molodesenkaWash off your make upYou don’t need to fake upTake a step and break upIt’s a time to wake upJust get up get up, PodolyanochkaJust get up get up, molodesenkaWash off your make upYou don’t need to fake upTake a step and break upIt’s a time to wake up
Хай ламають світ твій і гасне світло ватриХай по тілу струмом валять, валять кіловатиПлакати — це вихід, адже далі жити вартоТи себе наповниш, коли будеш віддаватиА далі будуть теплі й сонячні дніНавіть якщо з неба падає снігХай гримучі змії навколо нігТи спокусі можеш мовити ніВ тобі так багато силБезумовної красиВ світ тепло своє несиВже від завтра.
А о своем обучении в Беркли, отборе на American Idol и другом Jerry Heil рассказывала в эксклюзивном интервью.
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