Был другой трек — Jerry Heil о песне, которая должна была представить Украину на Евровидении-2024

Певица Jerry Heil, которая вместе с исполнительницей alyona alyona заняли третье место на Евровидении-2024, рассказала, что на самом деле представить Украину на конкурсе должна была другая песня.

Трек Teresa & Maria был выбран в последний момент, а сначала для шоу написали песню Подоляночка. Детальнее о том, почему певицы изменили свой выбор, рассказываем дальше.

Jerry Heil — Подоляночка: песня, которая должна была представить Украину на Евровидении

Премьера песни Подоляночка состоялась 12 мая, в ночь финала песенного конкурса, в котором Украина заняла третье место.

Певица рассказала, что над этой песней работала еще в Беркли, но затем на сессии с alyona alyona было принято решение дописать куплет рэп-исполнительницы.

— Решили, что эта песня пойдет на Евровидение, но в результате, выбирая между Teresa & Maria и Подоляночкой, выбрали все-таки первую песню, — говорит Jerry Heil.

Но, судя по постановке, действующая песня дуэта была лучшим выбором, убеждена она. По ее словам, сработало все — работа режиссера Таню Муиньо, исполнение, эмоции и командный дух.

Подоляночка: текст песни

В най в наймах у долі

Додолу покотом котиться ртуть замість сліз

Вий вийми щемливий осколок

Най з рани витече вчорашня злість

Хай хай поболить ще сьогодні, завтра загоїть усе новий день

Ми випливем разом з безодні

Голос-маяк до землі поведе

Just get up get up, Podolyanochka

Just get up get up, molodesenka

Wash off your make up

You don’t need to fake up

Take a step and break up

It’s a time to wake up

Just get up get up, Podolyanochka

Just get up get up, molodesenka

Wash off your make up

You don’t need to fake up

Take a step and break up

It’s a time to wake up

Хай ламають світ твій і гасне світло ватри

Хай по тілу струмом валять, валять кіловати

Плакати — це вихід, адже далі жити варто

Ти себе наповниш, коли будеш віддавати

А далі будуть теплі й сонячні дні

Навіть якщо з неба падає сніг

Хай гримучі змії навколо ніг

Ти спокусі можеш мовити ні

В тобі так багато сил

Безумовної краси

В світ тепло своє неси

Вже від завтра.

Подоляночка: Jerry Heil и alyona alyona

А о своем обучении в Беркли, отборе на American Idol и другом Jerry Heil рассказывала в эксклюзивном интервью.

