Выступление Украины на Евровидении-2024 — смотри мощный номер alyona alyona и Jerry Heil

Мировая публика очень тепло встретила выступление Украины на Евровидении-2024. Глубокий символизм песни, непревзойденные декорации и проницательный вокал дуэта певиц alyona alyona и Jerry Heil произвели хорошее впечатление.

Рассказываем чем удивляла Украина в шведском Мальме на первом полуфинале конкурса.

Выступление Украины на Евровидении-2024 — как прошел номер

Подготовку номера представительниц Украины взяла на себя известный украинский режиссер и клипмейкер Таню Муиньо.

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Своим выступлением дуэт хотел продемонстрировать борьбу Украины с врагом, которая продолжается. Для этого решили изобразить один из символов коварства и беспринципности врага — фосфорные снаряды.

Во время номера они словно падают на сцену, изображая страдания, которые переживают украинцы последние несколько лет.

Все это происходит под попытку Jerry Heil взять вершину горы, которая из-за многочисленных трудностей кажется непреодолимой. Однако, наконец, она оказывается на вершине как напоминание о победе добра над злом.

Смысл песни Teresa & Maria — сила украинских женщин, столкнувшихся с испытанием войной, их борьба и несокрушимость:

Песня объединяет нас (alyona alyona и Jerry Heil — ред.) как двух женщин и передает настроение Women’s power. Трек о простых истинах, которые должны напомнить людям, что мы люди, но можем достичь просто нереальных вершин.

Чтобы засвидетельствовать объединение в сложные времена, во время выступления продемонстрировали большое фото разных женщин, которые держатся за руки и обнимают друг друга.

В настоящее время идет голосование за фаворитов первого полуфинала. Украина выступила под номером 5.

А кто фаворит букмекеров Евровидения-2024? О списке возможных победителей шоу мы писали в нашем материале.

Фото: Eurovision Song Contest / YouTube

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