Таню Муиньо стала постановщицей номера alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении — чем она известна

Клипмейкер и режиссер украинского происхождения Таню Муиньо, известная своим сотрудничеством с мировыми звездами, станет постановщиком номера участниц Евровидения от Украины alyona alyona и Jerry Heil.

Об этом исполнительницы впервые сообщили в интервью Billboard. А уже сегодня Суспільне мовлення подтвердило эту информацию.

Таню Муиньо поставит номер Украины на Евровидении-2024

Как сообщает Суспільне мовлення, alyona alyona и Jerry Heil благодарны за возможность объединиться с клипмейкером и добавляют, что их общая цель — как можно лучше представить Украину:

Сейчас также смотрят

Таню Муиньо — сильная личность, талант, не просто представляющий Украину на международной арене, — она лидер, создающий тренды.

— В начале нашего сотрудничества мы проговорили все, что болит и резонирует нам в нашей песне, и уже через несколько суток услышали видение режиссера, которое нас поразило, — отмечают певицы.

Они уверены, что постановка Таню соединит сердца по всему миру в стремлении к победе света над тьмой.

Официальный аккаунт Евровидение Украина в Instagram поделился кадрами из второй репетиции номера.

Кто такая Таню Муиньо — самые известные коллаборации

Родилась в Одессе, имеет украинское и кубинское происхождение.

Свой путь клипмейкера начала с работы над клипами украинских артистов: MONATIK, DOROFEEVA, NK, Макс Барских и другие.

А уже в 2019 году стала режиссером клипа Katy Perry на песню Small Talk.

В 2021 году вместе с певицей и репером Cardi B создала клип на песню Up, а чуть позже еще две песни — Wild Side и Rumors.

Также является постановщиком клипа на песню Montero американского рэпера Lil Nas X.

В 2022 году стала режиссером видеоклипа песни Гарри Стайлза As It Was. Съемки клипа начались в преддверии большого вторжения России в Украину. Гарри Стайлз поблагодарил Таню за мужество и профессионализм, несмотря на постигшее ее страну горе:

Это был второй день съемок, и именно в тот день в Украине все началось. Таню была невероятной.

— Они захотели продолжить съемки и я должен сильно поблагодарить их за то, что они так сильны, и за любовь, которую они вложили в это видео. Я желаю им всего лучшего и всем, кто в Украине.

Другие известные коллаборации Таню – клипы на песни Sam Smith, Jennifer Lopez и Doja Cat.

Из последних работ клипмейкера — видеоклип на песню Standing Next To You участника южнокорейской группы BTS Чонгука и сотрудничество с певицей Dua Lipa над клипом к Illusion.

А подробнее о песне представительниц Украины на Евровидении 2024 года alyona alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria мы рассказывали ранее.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.