Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria: о чем песня нацотбора на Евровидения 2024 и прогнозы букмекеров о победе

Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria — песня, которая получила широкую огласку еще до начала нацотбора. С первого дня релиза фит двух певиц держит первое место в разделе Музыка на украинском Youtube, а также первые строчки в Deezer и Spotify, и дебютировал в европейских чартах Apple Music, iTunes и Shazam.

Сейчас песня получила почти 4,2 миллиона прослушиваний на официальном канале Alyona Alyona на Youtube и более 900 тысяч — у Spotify.

О чем поют исполнительницы в своей песне, как букмекеры оценивают их шансы на победу в нацотборе на Евровидение 2024 — рассказывают Вікна.

Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria: о чем песня

Jerry Heil говорит, что, несмотря на образы матери Терезы и Девы Марии в песне, это не биографический рассказ, ведь называя кого-то матерью Терезой, вы имеете в виду, что это добрый и сердечный человек. Именно этими символами наполнена песня Teresa & Maria.

Alyona Alyona утверждает, что главный смысл песни кроется в строках “всі святі народились колись людьми”:

Песня очень насыщена смыслами в ней заложен большой месседж в мир, отличающийся от нашего предыдущего творчества из Jerry Heil. Она объединяет нас как двух женщин и передает настроение “Women’s power”. Трек о простых истинах, которые должны напомнить людям, что мы люди, но можем достичь просто нереальных вершин.

Jerry Heil добавляет:

В лице объединенных женщин мы говорим своей песней о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед!

Результаты в европейских чартах

Хорошее восприятие публикой не ограничивается только Украиной. Песню слушают и европейские пользователи платформ. В частности, на момент дебюта Teresa & Maria получила следующие места в чартах:

Apple Music (Польша): 25 место;

iTunes (Финляндия): 66 место;

Shazam (Польша): 138 место;

Shazam (Чехия): 190 место.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры оценивают шансы песни Alyona Alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria на победу в 65%. Это абсолютный отрыв от других соперников. Следующими в списке идет Melovin – Dreamer – 9%, закрывает тройку Anka – Палала с 6%.

Оправдаются оценки букмекеров или нет станет известно 3 февраля 2024 года. Именно в этот день будет проходить нацотбор.

Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa Maria: текст песни

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя — петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м’яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю

знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa Maria: слушать песню

Alyona Alyona и Jerry Heil примут участие в нацотборе на Евровидение 2024 под номером 7.

