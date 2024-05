Таню Муїньо стала постановницею номера alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні — чим вона відома

Кліпмейкерка та режисерка українського походження Таню Муїньо, відома своєю співпрацею зі світовими зірками, стане постановницею номера учасниць Євробачення від України alyona alyona та Jerry Heil.

Про це співачки вперше повідомили в інтерв’ю для Billboard. А вже сьогодні у Суспільному мовленні підтвердили інформацію.

Таню Муїньо поставить номер України на Євробаченні-2024

Як повідомляє Суспільне мовлення, alyona alyona та Jerry Heil вдячні за можливість об’єднатися з кліпмейкеркою й додають, що їхня спільна мета — якнайкраще представити Україну:

Таню Муїньо — сильна особистість, талант, що не просто представляє Україну на міжнародній арені — вона лідер, що створює тренди.

— На початку нашої співпраці ми проговорили все, що болить та резонує нам в нашій пісні, і вже за декілька діб почули бачення режисерки, яке нас вразило, — зазначають співачки.

Вони впевнені, що постановка Таню зʼєднає серця по всьому світу в прагненні до перемоги світла над темрявою.

Офіційний акаунт Євробачення Україна в Instagram поділився кадрами з другої репетиції номера.

Хто така Таню Муїньо — найвідоміші колаборації постановниці

Народилася в Одесі, має українське та кубинське походження.

Свій шлях кліпмейкерки почала з роботи над кліпами українських артистів: MONATIK, DOROFEEVA, NK, Макс Барських та інші.

А вже у 2019 стала режисеркою кліпу Katy Perry на пісню Small Talk.

У 2021 році разом зі співачкою та реперкою Cardi B створила кліп на пісню Up, а трохи згодом на ще дві пісні — Wild Side та Rumors.

Також є постановницею кліпу на пісню Montero американського репера Lil Nas X.

У 2022 році стала режисеркою відеокліпу пісні Гаррі Стайлза As It Was. Зйомки кліпу почалися напередодні великого вторгнення Росії в Україну. Гаррі Стайлз подякував Таню за мужність та професійність, попри горе, що спіткало її країну:

Це був другий день зйомок, і саме в той день в Україні все почалося. Таню була неймовірною. Вони захотіли продовжити зйомки, і я повинен сильно подякувати їм за те, що вони такі сильні, та любов, яку вони вклали в це відео. Я бажаю їм всього найкращого та всім, хто в Україні.

Інші відомі колаборації Таню — кліпи на пісні Sam Smith, Jennifer Lopez, Doja Cat, Megan Thee Stalion та інші.

З останніх робіт кліпмейкерки — відеокліп на пісню Standing Next To You учасника південнокорейського гурту BTS Чонгука та співпраця зі співачкою Dua Lipa над кліпом до пісні Illusion.

А докладніше про пісню представниць України на Євробачення 2024 alyona alyona та Jerry Heil — Teresa & Maria ми розповідали раніше.

