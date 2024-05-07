Виступ України на Євробаченні-2024 — дивись потужний номер alyona alyona та Jerry Heil

Світова публіка дуже тепло зустріла виступ України на Євробаченні-2024. Глибокий символізм пісні, неперевершені декорації та проникливий вокал дуету співачок alyona alyona та Jerry Heil справили гарне враження.

Розповідаємо, чим дивувала Україна у шведському Мальме на першому півфіналі конкурсу.

Виступ України на Євробаченні-2024 — як це було

Підготовку номера представниць України взяла на себе відома українська режисерка та кліпмейкерка Таню Муїньо.

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Своїм виступом дует хотів продемонструвати боротьбу України з ворогом, яка досі продовжується. Для цього вирішили зобразити один із символів підступності та безпринциповості ворога — фосфорні снаряди.

Під час номера вони наче падають на сцену, зображуючи страждання, що переживають українці протягом останніх декількох років.

Усе це відбувається під намагання Jerry Heil взяти вершину гори, яка через численні труднощі видається нездоланною. Однак врешті вона опиняється на вершині як нагадування про перемогу добра над злом.

Сенс пісні Teresa & Maria — сила українських жінок, що зіштовхнулися з випробуванням війною, їхня боротьба та незламність:

Пісня об’єднує нас (alyona alyona та Jerry Heil — ред.) як двох жінок і передає настрій Women’s power. Трек про прості істини, які мають нагадати людям, що ми — люди, але можемо досягти просто нереальних вершин.

Щоб засвідчити об’єднання в складні часи під час виступу продемонстрували велике фото різних жінок, що тримаються за руки та обіймають одна одну.

Наразі триває голосування за фаворитів першого півфіналу. Україна виступила під номером 5.

А хто є фаворитом букмекерів Євробачення-2024? Про список ймовірних переможців шоу ми писали в нашому матеріалі.

Фото: Eurovision Song Contest / YouTube

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