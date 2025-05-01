Албанія на Євробаченні-2025: Shkodra Elektronike обіцяє спекотний Zjerm

Від Албанії на Євробаченні 2025 виступатиме Shkodra Elektronike — неординарний дует, що перетворює традиційний фольклор на сучасну електроніку. Їхня музика — це синтез стародавніх мелодій і урбаністичного стилю.

З піснею Zjerm, в якій йдеться про вогонь і очищення, дует готується перемогти на Євробаченні-2025. Які на то шанси — оцінюємо, дізнаючись про виконавців більше.

Представник від Албанії Shkodra Elektronike на Євробаченні 2025

У 2024 році дует переміг на престижному албанському музичному конкурсі Festivali i Këngës з піснею Zjerm (Вогонь), і це дало їм право представляти Албанію на Євробаченні 2025 у Базелі.

Композиція, написана Беатріче Джерджі та Леке Гєлоші, стала закликом до надії, миру та духовного оновлення. Нотки національної гордості у ній тісно переплелися з мотивом єдності та братерства всього світу.

Особливістю виступу дуету з піснею Zjerm стали танці у стилі вогінг, що виник у ЛГБТК+ спільноті Гарлема в 1960-х роках. Беатріче зізналася, що надихнулася цим стилем і разом з італійською хореографкою Мартою Брамеццою і вирішила включити його елементи у виступ, що, безсумнівно, стало новаторським кроком для албанської естради.

Загалом Shkodra Elektronike — це приклад того, як музика може поєднувати культури і покоління, зберігаючи традиції та водночас відкриваючи нові горизонти.

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Хто такі Shkodra Elektronike

Shkodra Elektronike — це албанський електропоп-дует, створений у 2019 році в місті Шкодер. До його складу входять продюсер Коле Лача (53 роки) та Беатріче Джерджі (35 років).

Обидва учасники дуету народилися в Албанії, але виросли в Італії, і це вплинуло на їхню творчість. Вони створюють пісні, в яких осучаснюють традиційні рідні мелодії, вигадують унікальний стиль, який вони самі називають постіммігрантським попом.

Свою пісенну кар’єру Shkodra Elektronike розпочали відносно недавно, у 2020 році, коли пісні Ku e gjeta vedin та Synin si Qershia принесли їм популярність в Албанії.

Shkodra Elektronike вже встигли залишити слід на головних європейських сценах — від швейцарського Paléo Festival до легендарного EXIT у Сербії, а ще підкорили публіку в Угорщині, Болгарії та Австрії.

Зараз дует працює над своїм першим повноформатним альбомом, який обіцяє стати справжньою подією. У ньому вже беруть участь знаменитості: Албанський ізополіфонічний хор — національне надбання, визнане ЮНЕСКО, маестро віолончелі Реді Хаса та трубач-віртуоз Рой Пачі.

Про що пісня Zjerm

Zjerm — це радше молитва, що йде зсередини душі, головним у ній є образ вогню, але не руйнівного, а такого, що очищає, спалює старий біль, тривоги та сумніви, лишаючи простір для чогось нового, світлого. Створи в мені чисте серце — і це не просто слова, це спроба віднайти себе, відродитися з попелу внутрішніх битв.

Та Zjerm — не лише про особисте. У вогняному полум’ї живе водночас любов до батьківщини і потяг до єдності — без гасел, без прапорів, лише через спільне відчуття: ми всі люди, і в кожному з нас живе світло.

Текст пісні Shkodra Elektronike Zjerm в перекладі на українську мову

Вогонь У цю хвилину, в цей момент З параноєю Після дощу світ немов веселка Ніде немає швидкої Ніхто не розмовляє з пихою Сьогодні, вони теж нам казали, Що буде хороша погода Я опинилась під водою, Мій рот ніколи не ставав сухим Уяви хвилину Без солдатів, Без сиріт, Без пляшок в океані Нафта пахне, як бузок Свободу слова Викладають у школах, Створюй в мені щире серце В мою ніч, я шлю тобі світло Господи помилуй Господи помилуй У моєму серці У моєму серці Ця хвилина буде тривати Добрі люди Безіменні люди Танцюють вале* у своїх душах Ярна не, ти, моя земля Де я народилася я не забуду Ярна не, ти, мій світ Продовжуй сяяти, сяяти, сяяти Скриншот з сайту Еurovision.tv. Раніше ми розповідали, хто виступатиме у півфіналах Євробачення-2025 у швейцарському Базелі.

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