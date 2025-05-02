Шоу-біз

Португалія на Євробаченні-2025: що відомо про гурт Napa та їхню ностальжі-пісню Deslocado

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Травня 2025, 13:30
Португалія: Napa — Deslocado
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Португалія на Євробаченні-2025: що відомо про гурт Napa та їхню ностальжі-пісню Deslocado
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