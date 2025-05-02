Португалія на Євробаченні-2025: що відомо про гурт Napa та їхню ностальжі-пісню Deslocado

Португальський чоловічий гурт Napa визнали кращим на національному відборі Festival da Canção і дали путівку у жаданий усіма конкурсантами Базель.

Пісня хлопців Deslocado стала справжнім хітом у Португалії, вона очолила національні чарти, а виступ Napa у фіналі нацвідбору Євробаченя-2025 набрав понад 130 тисяч переглядів на YouTube, опинившись на почесному п’ятому місці в трендах Португалії.​

Тепер гурт Napa виступить у першому півфіналі Євробачення 13 травня у швейцарському Базелі. Більше деталей, хто такі Napa і про що їхня пісня Deslocado — у матеріалі.

Хто такі Napa

Гурт Napa, спочатку створений під назвою Men On The Couch, оформився як колектив ще у 2013 році на острові Мадейра. Його учасники: Жуан Гільєрме Гомеш (вокал, гітара), Франсіску Соуза (гітара), Діогу Гоїш (бас), Жуан Лоуренсу Гомеш (клавішні) та Жуан Родрігеш (ударні) починали репетирувати в підвалі бабусі одного з хлопців.

Вони кажуть, що їхній стиль сформувався під впливом таких гуртів як The Beatles, Arctic Monkeys, а також бразильських виконавців Каетану Велозу та Тома Жобіма.

У 2019 році, ще під старою назвою, музиканти дебютували з альбомом Senso Comum, а у 2023 році гурт представив вже другий, більш професійний, альбом Logo Se Vê за участю струнного квартету, тріо духових інструментів та хору.

Минулого року Napa провели свій перший національний тур, який виявився вкрай вдалим. Щоправда, їхніми майданчиками були не великі сцени, а клуби, театри та фестивалі. Та хлопці горді аншлагами у столиці Лісабоні, по слідах яких навіть випустили про себе концертний фільм.

Тепер, після перемоги у національному відборі на Євробачення-2025, гурт Napa збирається до Швейцарії. Вони виступатимуть під номером 7 у першому півфіналі.

Про що пісня Napa — Deslocado

Пісня Deslocado гурту Napa — це емоційна музична історія про ностальгію за домом. Хлопці написали її, спираючись на власний досвід, вони покинули рідний острів Мадейра і переїхали на материкову Португалію. Та хоча тепер вони живуть серед хмарочосів і шуму великого міста, почуваються ніби не на своєму місці.

Назва Deslocado перекладається як переміщений або викорінений, і ця сумна метафора проходить крізь усю пісню. Це розповідь про людей, які фізично присутні тут, але серцем залишаються десь там — серед океану, пальм і тиші, яка їм рідна.

Але Deslocado — це не просто смуток за минулим, а прийняття того, ким вони стали, і роздуми над тим, що означає бути вдома.

Відео виступу Napa – Deslocado на Євробаченні 2025

Переклад на українську пісні гурту Napa – Deslocado

Іммігрант

Рахую дні, стоячи із зібраною валізою

Накопичена туга вже майже не вміщається

Раптово я бачу сад, прямо за крилом

Мамо, подивися у вікно, я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Незважаючи на те, як це може виглядати

Я ніколи не буду належати цьому місту

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене додому

Тому що я прийшов здалеку, прийшов з середини моря

У серці океану в мене все життя

Я прокладаю свій шлях, думаючи про повернення

До свого дому, острова, світу, Мадейри

Якщо я поясню тобі слово за словом

Ти все одно не зрозумієш той біль, що мене глушить

Самотність, яка переслідує в годину від’їзду

Я ношу спокій, знаючи, що можу повернутися

Мамо, подивися у вікно, я повертаюся

Незважаючи на те, як це може виглядати

Я ніколи не буду належати цьому місту

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене додому.

Раніше ми розповідали, коли буде Євробачення-2025 — точні дати півфіналів та фіналу у Швейцарії.

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