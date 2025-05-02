Португалія на Євробаченні-2025: що відомо про гурт Napa та їхню ностальжі-пісню Deslocado

Фото Instagram Португальський чоловічий гурт Napa визнали кращим на національному відборі Festival da Canção і дали путівку у жаданий усіма конкурсантами Базель. Пісня хлопців Deslocado стала справжнім хітом у Португалії, вона очолила національні чарти, а виступ Napa у фіналі нацвідбору Євробаченя-2025 набрав понад 130 тисяч переглядів на YouTube, опинившись на почесному п’ятому місці в трендах Португалії. Тепер гурт Napa виступить у першому півфіналі Євробачення 13 травня у швейцарському Базелі. Більше деталей, хто такі Napa і про що їхня пісня Deslocado — у матеріалі. Хто такі Napa Гурт Napa, спочатку створений під назвою Men On The Couch, оформився як колектив ще у 2013 році на острові Мадейра. Його учасники: Жуан Гільєрме Гомеш (вокал, гітара), Франсіску Соуза (гітара), Діогу Гоїш (бас), Жуан Лоуренсу Гомеш (клавішні) та Жуан Родрігеш (ударні) починали репетирувати в підвалі бабусі одного з хлопців. Вони кажуть, що їхній стиль сформувався під впливом таких гуртів як The Beatles, Arctic Monkeys, а також бразильських виконавців Каетану Велозу та Тома Жобіма. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAPA (@os_napa) У 2019 році, ще під старою назвою, музиканти дебютували з альбомом Senso Comum, а у 2023 році гурт представив вже другий, більш професійний, альбом Logo Se Vê за участю струнного квартету, тріо духових інструментів та хору. Минулого року Napa провели свій перший національний тур, який виявився вкрай вдалим. Щоправда, їхніми майданчиками були не великі сцени, а клуби, театри та фестивалі. Та хлопці горді аншлагами у столиці Лісабоні, по слідах яких навіть випустили про себе концертний фільм. Тепер, після перемоги у національному відборі на Євробачення-2025, гурт Napa збирається до Швейцарії. Вони виступатимуть під номером 7 у першому півфіналі. Читати на тему Албанія на Євробаченні-2025: Shkodra Elektronike обіцяє спекотний Zjerm Від Албанії на Євробаченні 2025 виступатиме Shkodra Elektronike — неординарний дует, що перетворює традиційний фольклор на сучасну електроніку. Їхня музика… Про що пісня Napa — Deslocado Пісня Deslocado гурту Napa — це емоційна музична історія про ностальгію за домом. Хлопці написали її, спираючись на власний досвід, вони покинули рідний острів Мадейра і переїхали на материкову Португалію. Та хоча тепер вони живуть серед хмарочосів і шуму великого міста, почуваються ніби не на своєму місці. Назва Deslocado перекладається як переміщений або викорінений, і ця сумна метафора проходить крізь усю пісню. Це розповідь про людей, які фізично присутні тут, але серцем залишаються десь там — серед океану, пальм і тиші, яка їм рідна. Але Deslocado — це не просто смуток за минулим, а прийняття того, ким вони стали, і роздуми над тим, що означає бути вдома. Відео виступу Napa – Deslocado на Євробаченні 2025 Переклад на українську пісні гурту Napa – Deslocado Іммігрант Рахую дні, стоячи із зібраною валізоюНакопичена туга вже майже не вміщаєтьсяРаптово я бачу сад, прямо за криломМамо, подивися у вікно, я повертаюся додомуЯ повертаюся додомуЯ повертаюся додомуЯ повертаюся додому Незважаючи на те, як це може виглядатиЯ ніколи не буду належати цьому містуМоре людей, інше сонцеГори бетону мене нічим не хвилюютьНе кличуть мене додому Тому що я прийшов здалеку, прийшов з середини моряУ серці океану в мене все життяЯ прокладаю свій шлях, думаючи про поверненняДо свого дому, острова, світу, МадейриЯкщо я поясню тобі слово за словомТи все одно не зрозумієш той біль, що мене глушитьСамотність, яка переслідує в годину від’їздуЯ ношу спокій, знаючи, що можу повернутисяМамо, подивися у вікно, я повертаюся Незважаючи на те, як це може виглядатиЯ ніколи не буду належати цьому містуМоре людей, інше сонцеГори бетону мене нічим не хвилюютьНе кличуть менеМоре людей, інше сонцеГори бетону мене нічим не хвилюютьНе кличуть мене додому. Раніше ми розповідали, коли буде Євробачення-2025 — точні дати півфіналів та фіналу у Швейцарії.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter