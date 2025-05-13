Дания на Евровидении-2025: какой песней удивит зрителя голос Фарерских островов

Каждый год Евровидение — это не просто музыкальное соревнование, а настоящее шоу, где мировая сцена превращается в арену для самых смелых образов и песен, которые надолго оседают в плейлистах миллионов.

В 2025 году конкурс обещает стать еще более грандиозным. Артисты из разных уголков мира уже готовятся представить свои песни. Среди них и исполнительница Sissal, которая представит Данию на Евровидении 2025. Что известно о певице и какую ее песню услышат зрители, узнай прямо сейчас!

Sissal представит Данию на Евровидении-2025

Sissal родилась в 1995 году в Торсхавне, живописной столице Фарерских островов, в семье, где творчество было неотъемлемой частью жизни. Ее мать, Миккалина Нордберг, известная художница в культурном пространстве Фарер.

Артистка дебютировала на сцене в десять лет. А уже в 2005 году она одержала победу в детском музыкальном конкурсе Nosa Barnaprix. Затем через пять лет доказала всем, что у нее есть талант, одержав победу на другом престижном музыкальном соревновании.

Сейчас Sissal мама двух дочерей и открыто говорит о трудностях, с которыми сталкивалась из-за стереотипов относительно совмещения материнства и карьеры поп-исполнительницы. Певица стремится показать, что женщины могут успешно совмещать семейную жизнь и творчество.

В феврале 2025 года Sissal создала свой дебютный мини-альбом Hear Me Now. К тому же, стала одной из восьми финалисток Dansk Melodi Grand Prix. С песней Hallucination она одержала победу и стала второй фарерской представительницей Дании на Евровидении.

О чем песня Sissal — Hallucination

Песня Hallucination родилась во время лагеря для авторов песен, куда Sissal приехала с намерением создать балладу для другого исполнителя. Однако как только композиция была написана, она почувствовала: эта песня — ее личная история, и именно она должна исполнить ее.

Над треком работала команда опытных авторов, известных своими работами для Евровидения. Вместе с Sissal песню создавали Крис Хордз, Лине Спангсберг, Линнеа Деб, Мальте Йохансен, Маркус Винтер-Джон и Мелани Вебе.

Hallucination — это эмоционально насыщенный электропоп-трек с танцевальным ритмом и характерным скандинавским звучанием. Композиция навеяна стилистикой Robyn и Dagny. По словам Sissal, песня передает переживание момента, когда связь с другим человеком становится настолько глубокой, что стирается граница между действительностью и воображением. Об этом отмечается на сайте Евровидения.

Sissal — Hallucination: перевод песни

Куплет 1

Ти показуєш мені більше

Більше, ніж здається на перший погляд

Ти відкриваєш усі двері в моєму розумі

Я бачу кольори, яких ніколи раніше не бачила

Тисячі відтінків світла оживають

Передприспів

Змушуючи мене поставити під сумнів усе, що вважала правдою

Усе, що я бачу крізь тебе

Моє бачення розмите, але я бачу чітко

Можливо, я втрачаю контроль

Приспів

Ти моя галю-у-у

Галюцинація

Галю-у-у

Галюцинація

Куплет 2

Я параноїк

Відривачись від реальності

Ти введеш мене в іншу фантазію

Передприспів

О, змушуючи мене поставити під сумнів усе, що вважала правдою

Усе, що я бачу крізь тебе

Моє бачення розмите, але я бачу чітко

Можливо, я втрачаю контроль

Приспів

Ти моя галю-у-у

Галюцинація

Галю-у-у

Галюцинація

Нове-е-е-е

Одкровення

Галю-у-у

Галюцинація

Бридж

Світи змінюються

Темрява зникає

Я йду за тобою до кінця і тепер змінююся (Зараз я змінююся)

Це нове відчуття

(Світи змінюються)

(Темрява зникає)

(Моя галюцинація)

Галюцинація

(Світи змінюються)

(Темрява зникає)

(Моя галюцинація)

Приспів

Ти моя галю-у-у

Галюцинація

Галю-у-у

Галюцинація

Пост-приспів

Гей, так

Гей, так

Галюцинація

Ти моя галю-у-у

Галюцинація

Галю-у-у

Галюцинація

Sissal — Hallucination: слушать онлайн

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