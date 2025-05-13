Дания на Евровидении-2025: какой песней удивит зрителя голос Фарерских островов

Фото Instagram Каждый год Евровидение — это не просто музыкальное соревнование, а настоящее шоу, где мировая сцена превращается в арену для самых смелых образов и песен, которые надолго оседают в плейлистах миллионов. В 2025 году конкурс обещает стать еще более грандиозным. Артисты из разных уголков мира уже готовятся представить свои песни. Среди них и исполнительница Sissal, которая представит Данию на Евровидении 2025. Что известно о певице и какую ее песню услышат зрители, узнай прямо сейчас! Sissal представит Данию на Евровидении-2025 Sissal родилась в 1995 году в Торсхавне, живописной столице Фарерских островов, в семье, где творчество было неотъемлемой частью жизни. Ее мать, Миккалина Нордберг, известная художница в культурном пространстве Фарер.Артистка дебютировала на сцене в десять лет. А уже в 2005 году она одержала победу в детском музыкальном конкурсе Nosa Barnaprix. Затем через пять лет доказала всем, что у нее есть талант, одержав победу на другом престижном музыкальном соревновании. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) Сейчас Sissal мама двух дочерей и открыто говорит о трудностях, с которыми сталкивалась из-за стереотипов относительно совмещения материнства и карьеры поп-исполнительницы. Певица стремится показать, что женщины могут успешно совмещать семейную жизнь и творчество. В феврале 2025 года Sissal создала свой дебютный мини-альбом Hear Me Now. К тому же, стала одной из восьми финалисток Dansk Melodi Grand Prix. С песней Hallucination она одержала победу и стала второй фарерской представительницей Дании на Евровидении. Читать по теме Австралия на Евровидении 2025: зажигательный Go-Jo споет оду молочному коктейлю А ты любишь молочные коктейли настолько, чтобы посвятить им песню? О чем песня Sissal — Hallucination Песня Hallucination родилась во время лагеря для авторов песен, куда Sissal приехала с намерением создать балладу для другого исполнителя. Однако как только композиция была написана, она почувствовала: эта песня — ее личная история, и именно она должна исполнить ее. Над треком работала команда опытных авторов, известных своими работами для Евровидения. Вместе с Sissal песню создавали Крис Хордз, Лине Спангсберг, Линнеа Деб, Мальте Йохансен, Маркус Винтер-Джон и Мелани Вебе. Hallucination — это эмоционально насыщенный электропоп-трек с танцевальным ритмом и характерным скандинавским звучанием. Композиция навеяна стилистикой Robyn и Dagny. По словам Sissal, песня передает переживание момента, когда связь с другим человеком становится настолько глубокой, что стирается граница между действительностью и воображением. Об этом отмечается на сайте Евровидения. Sissal — Hallucination: перевод песни Куплет 1 Ти показуєш мені більше Більше, ніж здається на перший погляд Ти відкриваєш усі двері в моєму розумі Я бачу кольори, яких ніколи раніше не бачила Тисячі відтінків світла оживають Передприспів Змушуючи мене поставити під сумнів усе, що вважала правдою Усе, що я бачу крізь тебе Моє бачення розмите, але я бачу чітко Можливо, я втрачаю контроль Приспів Ти моя галю-у-у Галюцинація Галю-у-у Галюцинація Куплет 2 Я параноїк Відривачись від реальності Ти введеш мене в іншу фантазію Передприспів О, змушуючи мене поставити під сумнів усе, що вважала правдою Усе, що я бачу крізь тебе Моє бачення розмите, але я бачу чітко Можливо, я втрачаю контроль Приспів Ти моя галю-у-у Галюцинація Галю-у-у Галюцинація Нове-е-е-е Одкровення Галю-у-у Галюцинація Бридж Світи змінюються Темрява зникає Я йду за тобою до кінця і тепер змінююся (Зараз я змінююся) Це нове відчуття (Світи змінюються) (Темрява зникає) (Моя галюцинація) Галюцинація (Світи змінюються) (Темрява зникає) (Моя галюцинація) Приспів Ти моя галю-у-у Галюцинація Галю-у-у Галюцинація Пост-приспів Гей, так Гей, так Галюцинація Ти моя галю-у-у Галюцинація Галю-у-у Галюцинація Sissal — Hallucination: слушать онлайн Также читай, когда будет Евровидение-2025.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter