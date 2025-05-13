Данія на Євробаченні-2025: яку пісню почують глядачі від голосу Фарерських островів

Кожен рік Євробачення — це не просто музичне змагання, а справжнє шоу, де світова сцена перетворюється на арену для найсміливіших виступів, найекстравагантніших костюмів та пісень, які надовго осідають у плейлістах мільйонів.

У 2025 році конкурс обіцяє стати ще більш грандіозним. Артисти з різних куточків світу вже готуються представити свої пісні на відомому співочому конкурсі. Серед них і виконавиця Sissal, яка представить Данію на Євробаченні 2025. Що відомо про співачку та яку її пісню почують глядачі, дізнайся просто зараз!

Sissal представить Данію на Євробаченні-2025

Sissal народилася у 1995 році в Торсгавні, мальовничій столиці Фарерських островів, у родині, де творчість була невіддільною частиною життя. Її мати, Міккаліна Нордберг — відома художниця, чия творчість має особливе місце у культурному просторі Фарер.

Артистка дебютувала на сцені у десять років. А вже у 2005 році вона здобула перемогу в дитячому музичному конкурсі Nosa Barnaprix. Потім через п’ять років довела усім, що в неї є талант, виборовши перемогу в іншому престижному пісенному фестивалі.

Зараз Sissal виховує двох доньок і відкрито говорить про труднощі, з якими стикалася через стереотипи щодо поєднання материнства та кар’єри попвиконавиці. Співачка прагне показати, що жінки можуть успішно поєднувати сімейне життя і творчість.

У лютому 2025 року Sissal створила свій дебютний мініальбом Hear Me Now. Стала однією з восьми фіналісток Dansk Melodi Grand Prix. З піснею Hallucination вона здобула перемогу і стала другою фарерською представницею Данії на Євробаченні.

Про що пісня Sissal — Hallucination

Пісня Hallucination народилася під час табору для авторів пісень, куди Sissal приїхала з наміром створити баладу для іншого виконавця. Однак, щойно композиція була написана, вона відчула: ця пісня — її особиста історія, і саме вона має виконати її.

Над треком працювала команда досвідчених авторів, відомих своїми роботами для Євробачення. Разом із Sissal пісню створювали Кріс Хордз, Ліне Спангсберг, Ліннеа Деб, Мальте Йохансен, Маркус Вінтер-Джон і Мелані Вебе.

Hallucination — це емоційно насичений електропоп-трек із танцювальним ритмом і характерним скандинавським звучанням. Композиція відчутно навіяна стилістикою Robyn і Dagny. За словами Sissal, пісня передає переживання моменту, коли зв’язок з іншою людиною стає настільки глибоким, що стирається межа між дійсністю та уявою. Про це зазначається на сайті Євробачення.

Sissal — Hallucination: переклад пісні

Куплет 1

Ти показуєш мені більше

Більше, ніж здається на перший погляд

Ти відкриваєш усі двері в моєму розумі

Я бачу кольори, яких ніколи раніше не бачила

Тисячі відтінків світла оживають

Передприспів

Змушуючи мене поставити під сумнів усе, що вважала правдою

Усе, що я бачу крізь тебе

Моє бачення розмите, але я бачу чітко

Можливо, я втрачаю контроль

Приспів

Ти моя галю-у-у

Галюцинація

Галю-у-у

Галюцинація

Куплет 2

Я параноїк

Відриваючись від реальності

Ти введеш мене в іншу фантазію

Передприспів

О, змушуючи мене поставити під сумнів усе, що вважала правдою

Усе, що я бачу крізь тебе

Моє бачення розмите, але я бачу чітко

Можливо, я втрачаю контроль

Приспів

Ти моя галю-у-у

Галюцинація

Галю-у-у

Галюцинація

Нове-е-е-е

Одкровення

Галю-у-у

Галюцинація

Бридж

Світи змінюються

Темрява зникає

Я йду за тобою до кінця і тепер змінююся (Зараз я змінююся)

Це нове відчуття

(Світи змінюються)

(Темрява зникає)

(Моя галюцинація)

Галюцинація

(Світи змінюються)

(Темрява зникає)

(Моя галюцинація)

Приспів

Ти моя галю-у-у

Галюцинація

Галю-у-у

Галюцинація

Пост-приспів

Гей, так

Гей, так

Галюцинація

Ти моя галю-у-у

Галюцинація

Галю-у-у

Галюцинація

Sissal — Hallucination: слухати онлайн

Також читай, коли буде Євробачення-2025.

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