Шоу-біз

Австралія на Євробаченні 2025: запальний Go-Jo заспіває оду молочному коктейлю

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 07 Травня 2025, 22:31
Австралія на Євробаченні
Фото Instagram
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