Австралія на Євробаченні 2025: запальний Go-Jo заспіває оду молочному коктейлю

У другому півфіналі Євробачення ми побачимо представника від Австралії! Австралія не так давно бере участь у конкурсі, проте показує непогані результати щороку! Хто представить країну на Євробаченні й чи має конкурсант шанси на перемогу — слухай пісню і вирішуй у нашому матеріалі.

Хто представляє Австралію на Євробаченні 2025

Попри те, що Австралія не є частиною Європи, вона бере участь у Євробаченні. У 2025 році країну представить запальний та яскравий Go-Jo з піснею про молочний коктейль Milkshake Man.

Виконавець став популярним завдяки своїм каверам, вірусним відео і пісням. Go-Jo виступатиме у другому півфіналі 15 травня. Це стане десятим, ювілейним разом, коли Австралія бере участь у пісенному конкурсі Євробачення.

Що хоче нам сказати своєю піснею Го-Джо і який у неї посил — розповідаємо далі.

Хто такий Go-Jo

Го-Джо — музичний проект 29-річного артиста Марті Замботто. Його попередній трек, що має назву Mrs. Hollywood, став дуже популярним у всьому світі й зібрав мільярд прослуховувань на всіх платформах.

Сам Марті Замботто — французько-австралійський автор пісень та співак. Він виріс у Західній Австралії. Його дитинство минуло у маєтку, де не було електрики, водопроводу та зв’язку. Пізніше Марті розповів, що це і дало можливість сформувати унікальне бачення музики без стороннього впливу.

Мати Марті була фронтвумен рок-гурту, тож саме вона прищепила синові любов до музики та подарувала першу гітару у 13 років. Спершу Марті Замботто писав та продюсував треки для інших виконавців. Та крім музики його душа лежала до австралійського футболу.

Він грав на напівпрофесійному рівні. Та врешті Марті зробив вибір на користь музики. Для розвитку в цьому напрямку він переїхав до Сіднея. Спершу Марті записував кавери, що збирали мільйони переглядів. А потім почав викладати в мережу і власні треки.

У 2023 році Go-Jo увійшов до топ-9 найбільш прослуховуваних артистів в Австралії. Тоді відбулися його перші гастролі Європою, США, Південно-Східною Азією.

До речі, своїм улюбленим виконавцем на Євробаченні всіх років Марті назвав Верку Сердючку. Він назвав Dancing Lasha Tumbai найвеселішою та найкрутішою річчю у світі.

Про що пісня Milkshake Man

На відміну від багатьох учасників Євробачення, Австралія представить пісню без сенсового навантаження. Вона має розважальну мету, і не оповідає жодної драми, відчуттів чи історії кохання.

Натомість пісня присвячена молочним коктейлям. Герой хоче змусити весь світ збадьоритися і танцювати завдяки молочним коктейлям різних смаків. Напій підносять до описів стану душі, таємної суперсили.

Автор ділився, що створення пісні стало справжнім викликом, та він радіє, що трек добре сприйняли слухачі з усього світу.

Мета Milkshake Man — надихати людей приймати найгучнішу та найгордішу версію себе, і я не можу придумати кращого місця, щоб поділитися цим посланням, ніж сцена Євробачення! — повідомив співак.

Пісня була написана спільно з учасниками австралійської поп-групи Sheppard: Джорджем Шеппардом, Емі Шеппардом та Джейсоном Бовіно.

Переклад пісні Milkshake Man

Підійди і відпий трохи з моєї особливої чашки

Чув, тобі б не завадило трохи підбадьоритися

Що розвеселить тебе, коли тобі дуже сумно?

Це молоко від хлопця з молочними коктейлями

У мене є шоколадне, ванільне та безлактозне

І карамельний банан, який ти маєш спробувати

Називай мене людина – молочний коктейль

Я хочу бадьорити так, що весь світ буде танцювати.

Моє молоко п’ють по всій землі

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Струси мене добре

Струси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Струси мене добре

Струси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Молочний коктейль — це не напій, це стан душі

Як таємна суперсила, яку ти народився, аби знайти

Пий його щодня, і перш ніж усвідомиш

Ти будеш більшим… і сильнішим… з міцнішими кістками!

У мене є манго, мохіто, фруктовий балет

А ти бачив пікантну добавку до мого крем-брюле?

Називай мене людина – молочний коктейль

Хочу трясти і змусити весь світ танцювати

Вони п’ють моє молоко по всій землі

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Струси мене добре

Струси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Струси мене добре

Струси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Вибачте, пане, у вас молоко для мене?

Я кажу солодко, солодко, а ви ням-ням

Солодко, солодко, ням-ням

Солодко, солодко, ням-ням

Струси мене добре

Струси мене добре

Знаю, ти хочеш спробувати на смак хлопця з молочними коктейлями.

Струси мене добре

Раніше ми розповідали про сильного представника від Норвегії на Євробаченні.

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