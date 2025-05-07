Австралия на Евровидении 2025: зажигательный Go-Jo споет оду молочному коктейлю

Во втором полуфинале Евровидения мы увидим представителя Австралии! Австралия не так давно участвует в конкурсе, но показывает неплохие результаты каждый год! Кто представит страну на Евровидении и есть ли у конкурсанта шансы на победу — слушай песню и решай в нашем материале.

Кто представляет Австралию на Евровидении 2025

Несмотря на то, что Австралия не является частью Европы, она участвует в Евровидении. В 2025 году страну представит зажигательный и яркий Go-Jo с песней о молочном коктейле Milkshake Man.

Исполнитель стал популярен благодаря своим каверам, вирусным видео и песням. Go-Jo выступит во втором полуфинале 15 мая. Это станет десятым, юбилейным разом, когда Австралия принимает участие в песенном конкурсе Евровидение.

Что хочет нам сказать своей песней Го-Джо и какой у нее посыл — рассказываем дальше.

Кто такой Go-Jo

Го-Джо — музыкальный проект 29-летнего артиста Марти Замботто. Его предыдущий трек под названием Mrs. Hollywood стал очень популярным во всем мире и собрал миллиард прослушиваний на всех платформах.

Сам Марти Замботто — французско-австралийский автор песен и певец. Он вырос в Западной Австралии. Его детство прошло в имении, где не было электричества, водопровода и связи. Позже Марти рассказал, что это дало возможность сформировать уникальное видение музыки без постороннего влияния.

Мать Марти была фронтвумен рок-группы, поэтому именно она привила сыну любовь к музыке и подарила первую гитару в 13 лет. Сначала Марти Замботто писал и продюсировал треки другим исполнителям. Но кроме музыки его душа лежала к австралийскому футболу.

Он играл на полупрофессиональном уровне. Но наконец Марти сделал выбор в пользу музыки. Для развития в этом направлении он переехал в Сидней. Сначала Марти записывал каверы, собиравшие миллионы просмотров. А потом начал выкладывать в сеть и собственные треки.

В 2023 году Go-Jo вошел в топ-9 самых прослушиваемых артистов в Австралии. Тогда состоялись его первые гастроли по Европе, США, Юго-Восточной Азии.

Кстати, своим любимым исполнителем на Евровидении всех лет Марти назвал Верку Сердючку. Он назвал Dancing Lasha Tumbai самой веселой и крутой вещью в мире.

О чем песня Milkshake Man

В отличие от многих участников Евровидения Австралия представит песню без смысловой нагрузки. Она имеет развлекательную цель и не повествует никакой драмы, чувств или истории любви.

Песня посвящена молочным коктейлям. Герой хочет заставить весь мир взбодриться и танцевать благодаря молочным коктейлям разных вкусов. Напиток подносят к описаниям состояния души, тайной суперсилы.

Автор делился, что создание песни стало настоящим вызовом, и он рад, что трек хорошо восприняли слушатели со всего мира.

Цель Milkshake Man — вдохновлять людей принимать самую громкую и гордую версию себя, и я не могу придумать лучшего места, чтобы поделиться этим посланием, чем сцена Евровидения! — сообщил певец.

Песня была написана совместно с участниками австралийской поп-группы Sheppard: Джорджем Шеппардом, Эми Шеппардом и Джейсоном Бовино.

Перевод песни Milkshake Man

Подойди и отпей немного из моей особой чашки

Слышал, тебе не помешало бы немного взбодриться

Что развеселит тебя, когда тебе очень грустно?

Это молоко от парня с молочными коктейлями

У меня есть шоколадное, ванильное и безлактозное

И карамельный банан, который ты должен попробовать

Называй меня человек — молочный коктейль

Я хочу бодрить так, что весь мир будет танцевать.

Мое молоко пьют по всей земле

Знаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями.

Встряхни меня хорошо

Встряхни меня хорошо

Знаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями.

Встряхни меня хорошо

Встряхни меня хорошо

Знаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями.

Молочный коктейль — это не напиток, это состояние души

Как тайная суперсила, которую ты родился, чтобы отыскать

Пей его каждый день, и прежде чем осознаешь

Ты будешь больше… и сильнее… с более крепкими костями!

У меня есть манго, мохито, фруктовый балет

А ты видел пикантную добавку к моему крем-брюле?

Называй меня человек — молочный коктейль

Хочу трясти и заставить весь мир танцевать

Они пьют мое молоко по всей земле

Знаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями.

Встряхни меня хорошо

Встряхни меня хорошо

Знаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями.

Встряхни меня хорошо

Встряхни меня хорошо

Знаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями.

Извините, господин, у вас молоко для меня?

Я говорю сладко, сладко, а вы ням-ням

Сладко, сладко, ням-ням

Сладко, сладко, ням-ням

Встряхни меня хорошо

Встряхни меня хорошо

Знаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями.

Встряхни меня хорошо

Раньше мы рассказывали о сильном представителе от Норвегии на Евровидении.

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