Австралия на Евровидении 2025: зажигательный Go-Jo споет оду молочному коктейлю

Фото Instagram Во втором полуфинале Евровидения мы увидим представителя Австралии! Австралия не так давно участвует в конкурсе, но показывает неплохие результаты каждый год! Кто представит страну на Евровидении и есть ли у конкурсанта шансы на победу — слушай песню и решай в нашем материале. Кто представляет Австралию на Евровидении 2025 Несмотря на то, что Австралия не является частью Европы, она участвует в Евровидении. В 2025 году страну представит зажигательный и яркий Go-Jo с песней о молочном коктейле Milkshake Man. Исполнитель стал популярен благодаря своим каверам, вирусным видео и песням. Go-Jo выступит во втором полуфинале 15 мая. Это станет десятым, юбилейным разом, когда Австралия принимает участие в песенном конкурсе Евровидение.Что хочет нам сказать своей песней Го-Джо и какой у нее посыл — рассказываем дальше. Кто такой Go-Jo Го-Джо — музыкальный проект 29-летнего артиста Марти Замботто. Его предыдущий трек под названием Mrs. Hollywood стал очень популярным во всем мире и собрал миллиард прослушиваний на всех платформах. Сам Марти Замботто — французско-австралийский автор песен и певец. Он вырос в Западной Австралии. Его детство прошло в имении, где не было электричества, водопровода и связи. Позже Марти рассказал, что это дало возможность сформировать уникальное видение музыки без постороннего влияния. Мать Марти была фронтвумен рок-группы, поэтому именно она привила сыну любовь к музыке и подарила первую гитару в 13 лет. Сначала Марти Замботто писал и продюсировал треки другим исполнителям. Но кроме музыки его душа лежала к австралийскому футболу. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ✰ Go-Jo ✰ (@heyimgojo) Он играл на полупрофессиональном уровне. Но наконец Марти сделал выбор в пользу музыки. Для развития в этом направлении он переехал в Сидней. Сначала Марти записывал каверы, собиравшие миллионы просмотров. А потом начал выкладывать в сеть и собственные треки. В 2023 году Go-Jo вошел в топ-9 самых прослушиваемых артистов в Австралии. Тогда состоялись его первые гастроли по Европе, США, Юго-Восточной Азии. Кстати, своим любимым исполнителем на Евровидении всех лет Марти назвал Верку Сердючку. Он назвал Dancing Lasha Tumbai самой веселой и крутой вещью в мире. Читать по теме Кипр на Евровидении 2025: Theo Evan с глубокой драмой и песней о борьбе с собой Впервые почти за 10 лет страну представит киприот. Чего ждать от выступления? О чем песня Milkshake Man В отличие от многих участников Евровидения Австралия представит песню без смысловой нагрузки. Она имеет развлекательную цель и не повествует никакой драмы, чувств или истории любви. Песня посвящена молочным коктейлям. Герой хочет заставить весь мир взбодриться и танцевать благодаря молочным коктейлям разных вкусов. Напиток подносят к описаниям состояния души, тайной суперсилы. Автор делился, что создание песни стало настоящим вызовом, и он рад, что трек хорошо восприняли слушатели со всего мира. Цель Milkshake Man — вдохновлять людей принимать самую громкую и гордую версию себя, и я не могу придумать лучшего места, чтобы поделиться этим посланием, чем сцена Евровидения! — сообщил певец. Песня была написана совместно с участниками австралийской поп-группы Sheppard: Джорджем Шеппардом, Эми Шеппардом и Джейсоном Бовино. Перевод песни Milkshake Man Подойди и отпей немного из моей особой чашкиСлышал, тебе не помешало бы немного взбодритьсяЧто развеселит тебя, когда тебе очень грустно?Это молоко от парня с молочными коктейлями У меня есть шоколадное, ванильное и безлактозноеИ карамельный банан, который ты должен попробовать Называй меня человек — молочный коктейльЯ хочу бодрить так, что весь мир будет танцевать.Мое молоко пьют по всей землеЗнаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями. Встряхни меня хорошоВстряхни меня хорошоЗнаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями.Встряхни меня хорошоВстряхни меня хорошоЗнаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями. Молочный коктейль — это не напиток, это состояние душиКак тайная суперсила, которую ты родился, чтобы отыскатьПей его каждый день, и прежде чем осознаешьТы будешь больше… и сильнее… с более крепкими костями! У меня есть манго, мохито, фруктовый балетА ты видел пикантную добавку к моему крем-брюле? Называй меня человек — молочный коктейльХочу трясти и заставить весь мир танцеватьОни пьют мое молоко по всей землеЗнаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями. Встряхни меня хорошоВстряхни меня хорошоЗнаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями.Встряхни меня хорошоВстряхни меня хорошоЗнаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями. Извините, господин, у вас молоко для меня? Я говорю сладко, сладко, а вы ням-нямСладко, сладко, ням-нямСладко, сладко, ням-ням Встряхни меня хорошоВстряхни меня хорошоЗнаю, ты хочешь испытать на вкус парня с молочными коктейлями.Встряхни меня хорошо Раньше мы рассказывали о сильном представителе от Норвегии на Евровидении.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter