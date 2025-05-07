Кипр на Евровидении 2025: Theo Evan с глубокой драмой и песней о борьбе с собой

Вікна продолжают рассказывать тебе о конкурсантах Евровидения этого года. Сегодня мы делимся, кто представит Кипр на Евровидении 2025. Какие эмоции подарит песня и чем будет удивлять сам исполнитель — расскажем тебе раньше, чем начнется выступление!

Кто представляет Кипр на Евровидении 2025

Теплый и всегда солнечный Кипр на Евровидении 2025 года представит исполнитель Theo Evan. Киприотского певца и автора песен на самом деле зовут Евангелос Теодора. Ему 27 лет. У парня есть музыкальное образование, которое он получил в музыкальном колледже Беркли.

Также он известен на родине как танцовщик и актер. На песенном конкурсе Евровидение Тео представит песню Shh. Выступление состоится в первом полуфинале.

Выступление Кипра в этом году будет значимым и уникальным, ведь впервые за почти десятилетие страну представит киприот.

Кто такой Theo Evan

Евангелос Теодора или Тео Эван — греческо-киприотский певец. Он родился в Никосии. В детстве стал заниматься танцами и музыкой, пел в хоре. В подростковом возрасте Тео начал и сам писать песни.

Он был творческим ребенком, поэтому много выступал с театральными постановками, участвовал в различных талант-шоу, неоднократно выигрывал премии и получал номинации.

Позже парень переехал в США. Все для того, чтобы углубиться в искусство музыки и получить хорошее образование. Поэтому в Бостоне он на отлично закончил колледж Беркли. После этого его стали приглашать на торжественные церемонии вместе с Фарреллом Уильямсом или Джастином Тимберлейком.

Музыкальную карьеру Тео Эван стал развивать в 2021 году. Тогда он выпустил дебютный трек The Wall. Также он сыграл роль в сериале Эйфория. После непродолжительной жизни в Лос-Анджелесе Тео вернулся домой.

Theo Evan исполняет песни в разных жанрах, чаще всего это поп, реггетон и электронный. Его творчество называют вдохновенным Майклом Джексоном и Stromae. А стиль называют мейнстримовой смесью средиземноморской поп-музыки и поп-фьюжна.

Сейчас у исполнителя 10 треков. Они посвящены сексуальным мотивам, а также самоанализу, саморазрушению, потребности в помощи, поиску простого пути.

О чем песня Shh

Песня, написанная несколькими авторами, имеет множество аллегорий и загадочных деталей. Потому каждый может интерпретировать ее для себя так, как понравится. Она построена в форме исповеди и честного разговора один на один.

Речь идет о поиске себя и своей идентичности, желании спрятаться от всех, а также о кризисе героя. Он ищет путь к искуплению, застревает между раем и адом. Но, наконец, проходит трансформацию и возрождает себя после страданий.

Герой думает о самооценке, собственном падении, измене и зависти, желании убежать от всего. Но приводит к возрождению героя его собственная сила и голос. Мы можем считать трек глубокой драмой и раскаянием, пронизанными внутренней борьбой.

Перевод песни Shh

У меня золотистые волосы и приковывающий взгляд.

Меня знают за красоту — кто я? Тсс…

Говорят, имею слишком много уверенности,

И именно это меня погубит — кто я? Тсс…

Я глубоко упал — сердце замерло.

Застрял между раем и адом внутри.

Я глубоко упал — сердце замерло.

Следуй за пульсом.

Тихо, тихо.

Если знаешь мое имя — не повторяй.

Тихо, тихо.

Если знаешь мое имя — сохрани его в тайне.

В земле, в небе, в потустороннем мире.

Во тьме, в свете, в сладком божестве.

Тихо, тихо.

Тихо, тихо, тихо.

Желание и любовь увели меня в беду.

Я — и распад, и обновление. Кто я? Тсс…

Зависть обокрала, враг изменил.

Из крови и слез — к цветам. Кто я? Тсс…

Я глубоко упал — сердце замерло.

Застрял между раем и адом внутри.

Я глубоко упал — сердце замерло.

Следуй за пульсом.

Тихо, тихо.

Если знаешь мое имя — не повторяй.

Тихо, тихо.

Если знаешь мое имя — сохрани его в тайне.

В земле, в небе, в потустороннем мире.

Во тьме, в свете, в сладком божестве.

Тихо, тихо.

Тихо, тихо, тихо.

Если знаешь мое имя, если знаешь мое имя…

Если знаешь мое имя, если знаешь мое имя…

Тсс…

В земле, в небе, в потустороннем мире.

Во тьме, в свете, в сладком божестве.

Тихо, тихо.

Тихо, тихо, тихо.

Раньше мы рассказывали, какую противоречивую песню представит Финляндия.

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