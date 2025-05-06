Финляндия на Евровидении-2025: Erika Vikman и ее песня с двойными горячими смыслами

Фото Instagram Совсем скоро начнется самый известный песенный конкурс Евровидение 2025. Каждый год на нем собираются экстравагантные, талантливые и необычные исполнители, которые удивляют публику своими идеями, выступлениями и песнями. В этом году на Евровидении 2025 яркую представительницу имеет Финляндия. О чем будет петь Erika Vikman и какой перевод песни Ich komme — подробно рассказываем в материале. Кто представляет Финляндию на Евровидении 2025 На песенном конкурсе Евровидение 2025 Финляндию представит певица Erika Vikman (Эрика Викман) с песней Ich komme. Это первый случай за последние годы, когда страну представит сольная исполнительница.Перед финалом национального отбора на Евровидение в Финляндии Эрика написала, что ее песня посвящена всем, кто столкнулся с трудностями, считает себя недостаточно хорошим, или думает, что недостоин любви. Именно эмоциональность певицы принесла ей победу на отборе. Теперь она собирается зажечь на Евровидении не только эмоциями, но и костюмом, а также скрытым смыслом песни, о котором мы расскажем дальше. Европейский языковой союз (EBU) уже назвал выступление слишком откровенным, так что на самом конкурсе Евровидение образ певицы изменят. Сама же Эрика написала: “Мои ягодицы хотят прикрыть!” Я дикая! Я сексуальна на сцене — и после двух лет с танго я захотела стать поп-дивой, — заявила девушка. Кто такая Erika Vikman Эрика Викман — финская певица и автор песен. Родилась в Тампере, что в Финляндии. Сейчас ей 32 года. Начинала карьеру как певица в жанре финского танго. Стала популярной в 2016 году, когда одержала победу на фестивале Ярмарка танго. В 2020 году привлекла внимание слушателей треком Cicciolina, который занял высокие места в чартах Финляндии. Ее одноименный альбом вскоре возглавил музыкальные чарты страны. У Эрики есть сестра Энника, также певица. Эрика поет со школьных лет, после — поступила в музыкальный колледж, где изучала поп-джазовый вокал. После учебы в 2016 году она прошла в финскую версию телешоу Идолы. Девушка попала в девятку лучших исполнителей. Но это не остановило Эрику, и она дважды возвращалась на Ярмарку танго, где победила со второй попытки. В 2017 году она подписала музыкальный контракт с Sony и выпустила первый трек Ettei mee elämä hukkaan. А в 2020 году перешла в Warner Music и принимала участие в Нацотборе на Евровидение с песней Cicciolina, где заняла второе место. Параллельно девушка продолжала участвовать в телешоу талантов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ERIKA VIKMAN (@erikavikman) Из личной жизни девушки известно, что она имела противоречивые отношения с мужчиной, который был старше ее на 51 год. Он также известный в Финляндии певец. В 2020 году Эрика объявила о каминг-ауте как бисексуалка. Читать по теме Словения на Евровидении-2025: как песня How Much Time Do We Have Left пробирает до мурашек Чем будет удивлять Словения на Евровидении 2025 — узнавай в материале. О чем песня Ich komme Песня Ich komme — о горячем сексе и чувствах к своему партнеру. Певица описывает сам процесс возбуждения и близости в паре. Половой акт она сравнивает с трансом. Сама же певица предстает в откровенном образе и красном свете. Танцует с подставкой для микрофона, словно это пилон. Вскоре, в конце песни, из декора на сцене льются искры. Перевод песни Ich komme Примечание редактора: в немецком языке, в зависимости от контекста, фраза Ich komme может иметь несколько значений. Кроме “я иду”, она может означать и “я близок к оргазму или грубое — я конч*ю”. Поэтому, учитывая эротический и горячий контекст песни, скорее всего, автор имела в виду не прямое значение фразы. Сумеречное настроениеСердцебиениеВ трансеЛуна восходитЗемля изгибаетсяВорота открываются Эй!Я ЭрикаДобро пожаловатьКакое ты чудоБожество трансаЧувствуй себя здесь как домаДелай, что хочешьЖаль, что ты тамЯ буду желать быть с тобой я идуя идуИ прежде чем мы там будемОно зовет меняя идуя идуЯ зову тебяя иду я идуя идуИ вместе мы кружимТащисья идуя идуНе так ли оно и есть?Когда ты впадаешь в транс похотиПрекрасно! Я ЭрикаКак здорово познакомиться с тобойИ как замечательно я буду танцевать с тобойДаже свадебный вальсНо не прикрытойЯ Эрика,Весь эрос и выносливость,Снова и снова, и сноваДержись за меня крепкоИ если хочешь любвиКричи на бис Дорогойя идуя идуСнова и сноваКричи это для меняя идуя идуСдайся,Крича;я идуя идуМы дойдем туда вместеКрича;я идуя идуВот как это бываетКогда ты впадаешь в транс похоти ОтпустиИ позволь этому случитьсяСдайся и присоединяйсяЗвезды в твоих глазахИ я во властиЛюбимый, ты заслуживаешь всегоХорошо здесьОтпустиПозволь этому случитьсяЛюбимый, ты все еще можешь влюбиться в себяЗвезды в твоих глазахИ я во властиЛюбимый, ты заслуживаешь всегоХорошо здесья идуя идуПадая в транс похотия идуя идуЭй, любимыйВот как это бываетКогда ты впадаешь в транс похоти Раньше мы рассказывали о необычной песне Швеции на Евровидении.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка, Финляндия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter