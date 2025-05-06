Финляндия на Евровидении-2025: Erika Vikman и ее песня с двойными горячими смыслами

Совсем скоро начнется самый известный песенный конкурс Евровидение 2025. Каждый год на нем собираются экстравагантные, талантливые и необычные исполнители, которые удивляют публику своими идеями, выступлениями и песнями.

В этом году на Евровидении 2025 яркую представительницу имеет Финляндия. О чем будет петь Erika Vikman и какой перевод песни Ich komme — подробно рассказываем в материале.

Кто представляет Финляндию на Евровидении 2025

На песенном конкурсе Евровидение 2025 Финляндию представит певица Erika Vikman (Эрика Викман) с песней Ich komme. Это первый случай за последние годы, когда страну представит сольная исполнительница.

Перед финалом национального отбора на Евровидение в Финляндии Эрика написала, что ее песня посвящена всем, кто столкнулся с трудностями, считает себя недостаточно хорошим, или думает, что недостоин любви.

Именно эмоциональность певицы принесла ей победу на отборе. Теперь она собирается зажечь на Евровидении не только эмоциями, но и костюмом, а также скрытым смыслом песни, о котором мы расскажем дальше.

Европейский языковой союз (EBU) уже назвал выступление слишком откровенным, так что на самом конкурсе Евровидение образ певицы изменят. Сама же Эрика написала: “Мои ягодицы хотят прикрыть!”

Я дикая! Я сексуальна на сцене — и после двух лет с танго я захотела стать поп-дивой, — заявила девушка.

Кто такая Erika Vikman

Эрика Викман — финская певица и автор песен. Родилась в Тампере, что в Финляндии. Сейчас ей 32 года. Начинала карьеру как певица в жанре финского танго. Стала популярной в 2016 году, когда одержала победу на фестивале Ярмарка танго.

В 2020 году привлекла внимание слушателей треком Cicciolina, который занял высокие места в чартах Финляндии. Ее одноименный альбом вскоре возглавил музыкальные чарты страны. У Эрики есть сестра Энника, также певица.

Эрика поет со школьных лет, после — поступила в музыкальный колледж, где изучала поп-джазовый вокал. После учебы в 2016 году она прошла в финскую версию телешоу Идолы. Девушка попала в девятку лучших исполнителей. Но это не остановило Эрику, и она дважды возвращалась на Ярмарку танго, где победила со второй попытки.

В 2017 году она подписала музыкальный контракт с Sony и выпустила первый трек Ettei mee elämä hukkaan. А в 2020 году перешла в Warner Music и принимала участие в Нацотборе на Евровидение с песней Cicciolina, где заняла второе место. Параллельно девушка продолжала участвовать в телешоу талантов.

Из личной жизни девушки известно, что она имела противоречивые отношения с мужчиной, который был старше ее на 51 год. Он также известный в Финляндии певец. В 2020 году Эрика объявила о каминг-ауте как бисексуалка.

О чем песня Ich komme

Песня Ich komme — о горячем сексе и чувствах к своему партнеру. Певица описывает сам процесс возбуждения и близости в паре. Половой акт она сравнивает с трансом.

Сама же певица предстает в откровенном образе и красном свете. Танцует с подставкой для микрофона, словно это пилон. Вскоре, в конце песни, из декора на сцене льются искры.

Перевод песни Ich komme

Примечание редактора: в немецком языке, в зависимости от контекста, фраза Ich komme может иметь несколько значений. Кроме “я иду”, она может означать и “я близок к оргазму или грубое — я конч*ю”. Поэтому, учитывая эротический и горячий контекст песни, скорее всего, автор имела в виду не прямое значение фразы.

Сумеречное настроение

Сердцебиение

В трансе

Луна восходит

Земля изгибается

Ворота открываются

Эй!

Я Эрика

Добро пожаловать

Какое ты чудо

Божество транса

Чувствуй себя здесь как дома

Делай, что хочешь

Жаль, что ты там

Я буду желать быть с тобой

я иду

я иду

И прежде чем мы там будем

Оно зовет меня

я иду

я иду

Я зову тебя

я иду

я иду

я иду

И вместе мы кружим

Тащись

я иду

я иду

Не так ли оно и есть?

Когда ты впадаешь в транс похоти

Прекрасно!

Я Эрика

Как здорово познакомиться с тобой

И как замечательно я буду танцевать с тобой

Даже свадебный вальс

Но не прикрытой

Я Эрика,

Весь эрос и выносливость,

Снова и снова, и снова

Держись за меня крепко

И если хочешь любви

Кричи на бис

Дорогой

я иду

я иду

Снова и снова

Кричи это для меня

я иду

я иду

Сдайся,

Крича;

я иду

я иду

Мы дойдем туда вместе

Крича;

я иду

я иду

Вот как это бывает

Когда ты впадаешь в транс похоти

Отпусти

И позволь этому случиться

Сдайся и присоединяйся

Звезды в твоих глазах

И я во власти

Любимый, ты заслуживаешь всего

Хорошо здесь

Отпусти

Позволь этому случиться

Любимый, ты все еще можешь влюбиться в себя

Звезды в твоих глазах

И я во власти

Любимый, ты заслуживаешь всего

Хорошо здесь

я иду

я иду

Падая в транс похоти

я иду

я иду

Эй, любимый

Вот как это бывает

Когда ты впадаешь в транс похоти

Раньше мы рассказывали о необычной песне Швеции на Евровидении.

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