Фінляндія на Євробаченні-2025: Erika Vikman та її пісня з подвійними гарячими сенсами

Зовсім скоро розпочнеться найвідоміший пісенний конкурс Євробачення 2025. Щороку на ньому збираються екстравагантні, талановиті та незвичайні виконавці, які дивують публіку своїми ідеями, виступами та піснями.

Цьогоріч на Євробаченні 2025 яскраву представницю має Фінляндія. Про що співатиме Erika Vikman і який переклад пісні Ich komme — детально розповідаємо в матеріалі.

Хто представляє Фінляндію на Євробаченні 2025

На пісенному конкурсі Євробачення 2025 Фінляндію представить співачка Erika Vikman (Еріка Вікман) з піснею Ich komme. Протягом останніх років це вперше, коли країну представить сольна виконавиця.

Перед фіналом національного відбору на Євробачення у Фінляндії Еріка написала, що її пісня присвячена всім, хто постає перед труднощами в собі, вважає себе недостатньо гарним, або думає, що не гідний любові.

Саме емоційність співачки принесла їй перемогу на відборі. Тож тепер вона збирається запалити на Євробаченні не лише емоціями, а й костюмом, а також прихованим сенсом пісні, про який ми розповімо далі.

Європейська мовна спілка (EBU) вже назвала виступ занадто відвертим, тож на самому конкурсі Євробачення образ співачки змінять. Сама ж Еріка написала: “Мої сідниці хочуть прикрити!”

Я дика, я можу дати більше! Я сексуальна на сцені — і після двох років із танго я захотіла стати поп-дівою, — заявила дівчина.

Хто така Erika Vikman

Еріка Вікман — фінська співачка та авторка пісень. Народилася у Тампере, що у Фінляндії. Нині їй 32 роки. Починала кар’єру як співачка у жанрі фінського танго. Стала популярною у 2016 році, коли здобула перемогу на фестивалі Ярмарок танго.

У 2020 році привернула увагу слухачів треком Cicciolina, який посів високі місця у чартах Фінляндії. А її одноіменний альбом невдовзі очолив музичні чарти країни. Еріка має сестру Єнніку, яка також співачка.

Еріка співає зі школи, після цього вступила до музичного коледжу, де вивчала поп-джазовий вокал. Після навчання у 2016 році вона пройшла до фінської версії телешоу Ідоли. Дівчина потрапила до дев’ятки кращих виконавців. Та це не зупинило Еріку, тож вона двічі поверталася на Ярмарок танго, де перемогла з другої спроби.

У 2017 році вона підписала музичний контракт з Sony і випустила перший трек Ettei mee elämä hukkaan. А у 2020 році перейшла до Warner Music і брала участь у Нацвідборі на Євробачення з піснею Cicciolina, де посіла друге місце. Паралельно дівчина продовжувала брати участь у телешоу талантів.

З особистого життя дівчини відомо, що вона мала суперечливі стосунки з чоловіком, який був старшим за неї на 51 рік. Він також відомий у Фінляндії співак. У 2020 році Еріка оголосила про камінг-аут як бісексуалка.

Про що пісня Ich komme

Пісня Ich komme — про гарячий секс та почуття до свого партнера. Співачка описує сам процес збудження та близькості у парі. Статевий акт вона порівнює з трансом.

Сама ж співачка постає у відвертому образі та червоному світлі. Танцює з підставкою для мікрофона, ніби це пілон. Невдовзі, під кінець пісні, з декору на сцені ллються іскри.

Переклад пісні Ich komme

Примітка редакторки: у німецькій мові, залежно від контексту, фраза Ich komme може мати кілька значень. Крім “я йду”, вона може означати і “я близький до оргазму чи грубе — я к*нчаю”. Тож з огляду на еротичний та гарячий контекст пісні, найімовірніше, авторка мала на увазі непряме значення фрази.

Сутінковий настрій

Серцебиття

У трансі

Місяць сходить

Земля вигинається

Ворота відчиняються

Гей!

Я Еріка

Ласкаво просимо

Яке ти диво

Божество трансу

Почувайся тут як вдома

Роби, що хочеш

Шкода, що ти там

Я бажатиму бути тобою

Я йду

Я йду

І перш ніж ми там будемо

Воно кличе мене

Я йду

Я йду

Я кличу тебе

Я йду

Я йду

Я йду

І разом ми кружляємо

Тягнися

Я йду

Я йду

Хіба не так воно і є?

Коли ти впадаєш у транс похоті

Чудово!

Я Еріка

Як чудово познайомитися з тобою

І як чудово я танцюватиму з тобою

Навіть весільний вальс

Але не прикрити

Я Еріка,

Весь ерос і витривалість,

Знову і знову, і знову

Тримайся за мене міцно

І якщо хочеш кохання

Кричи на біс

Любий

Я йду

Я йду

Знову і знову

Кричи це для мене

Я йду

Я йду

Здайся,

Кричачи;

Я йду

Я йду

Ми дійдемо туди разом

Кричачи;

Я йду

Я йду

Ось як це буває

Коли ти впадаєш у транс похоті

Відпусти

І дозволь цьому статися

Здайся та приєднайся

Зірки у твоїх очах

І я у владі

Коханий, ти заслуговуєш на все

Добре тут

Відпусти

Дозволь цьому статися

Коханий, ти все ще можеш закохатися в себе

Зірки у твоїх очах

І я у владі

Коханий, ти заслуговуєш на все

Добре тут

Я йду

Я йду

Падаючи в транс похоті

Я йду

Я йду

Гей, коханий

Ось як це буває

Коли ти впадаєш у транс похоті

Раніше ми розповідали про незвичну пісню Швеції на Євробаченні.

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