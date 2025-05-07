Кіпр на Євробаченні 2025: Theo Evan з глибокою драмою і піснею про боротьбу із собою

Вікна продовжують розповідати тобі про конкурсантів цьогорічного Євробачення. Сьогодні ми ділимося, хто представить Кіпр на Євробаченні 2025. Які емоції подарує пісня і чим дивуватиме сам виконавець — розповімо тобі раніше, ніж почнеться виступ!

Хто представляє Кіпр на Євробаченні 2025

Теплий і завжди сонячний Кіпр на Євробаченні 2025 представить виконавець Theo Evan. Кіпріотського співака та автора пісень насправді звуть Евангелос Теодору. Йому 27 років. Хлопець має музичну освіту, яку здобув у музичному коледжі Берклі.

Також він відомий на батьківщині як танцівник та актор. На пісенному конкурсі Євробаченні Тео представить пісню Shh. Виступ відбудеться у першому півфіналі.

Цьогорічний виступ Кіпру буде значимим та унікальним, адже вперше за майже десятиліття країну представить кіпріот.

Хто такий Theo Evan

Евангелос Теодору або ж Тео Еван — грецько-кіпріотський співак. Він народився у Нікосії. У дитинстві почав займатися танцями та музикою, співав у хорі. У підлітковому віці Тео почав і сам писати пісні.

Він був творчою дитиною, тож багато виступав з театральними постановками, брав участь у різноманітних талант-шоу, неодноразово вигравав премії та отримував номінації.

Пізніше хлопець переїхав у США. Усе для того, аби заглибитися у мистецтво музики та здобути хорошу освіту. Тож у Бостоні він на відмінно закінчив коледж Берклі. Після цього його стали запрошувати на урочисті церемонії разом з Фарреллом Вільямсом чи Джастіном Тімберлейком.

Музичну кар’єру Тео Еван став розвивати у 2021 році. Тоді він випустив дебютний трек The Wall. Також він зіграв роль у серіалі Ейфорія. Після нетривалого життя у Лос-Анджелесі Тео повернувся додому.

Theo Evan виконує пісні у різних жанрах, найчастіше поп, реггетон та електронний. Його творчість називають натхненною Майклом Джексоном і Stromae. А стиль називають мейнстрімовою сумішшю середземноморської поп-музики та поп-ф’южну.

Нині виконавець має 10 треків. Вони присвячені сексуальним мотивам, а також самоаналізу, саморуйнуванню, потребі в допомозі, пошуку простого шляху.

Про що пісня Shh

Пісня, написана кількома авторами, має велику кількість алегорій та загадкових деталей. Тому кожен може інтерпретувати її для себе так, як сподобається. Вона побудована у формі сповіді та чесної розмови сам-на-сам.

Йдеться про пошук себе та своєї ідентичності, про бажання сховатися від усіх, а також про кризу героя. Він шукає шлях до спокути, застрягає між раєм і пеклом. Та врешті проходить трансформацію і відроджує себе після страждань.

Герой думає про самооцінку, власне падіння, зради і заздрість, бажання втекти від усього. Та приводить до відродження героя його власна сила і внутрішній голос. Тож ми можемо вважати трек глибокою драмою та каяттям, пронизаними внутрішньою боротьбою.

Переклад пісні Shh

У мене золотаве волосся й погляд, що приковує.

Я знаний за вроду — хто я? Тсс…

Кажуть, маю трохи забагато впевненості,

І саме це мене погубить — хто я? Тсс…

Я впав глибоко — серце завмерло.

Застряг між раєм і пеклом усередині.

Я впав глибоко — серце завмерло.

Йди за пульсом.

Тихо, тихо.

Якщо знаєш моє ім’я — не повторюй.

Тихо, тихо.

Якщо знаєш моє ім’я — збережи його в таємниці.

У землі, в небі, у потойбіччі.

У темряві, у світлі, у солодкому божестві.

Тихо, тихо.

Тихо, тихо, тихо.

Бажання й кохання завели мене в біду.

Я — і розпад, і оновлення. Хто я? Тсс…

Заздрість обікрала, ворог зрадив.

З крові та сліз — до квітів. Хто я? Тсс…

Я впав глибоко — серце завмерло.

Застряг між раєм і пеклом усередині.

Я впав глибоко — серце завмерло.

Йди за пульсом.

Тихо, тихо.

Якщо знаєш моє ім’я — не повторюй.

Тихо, тихо.

Якщо знаєш моє ім’я — збережи його в таємниці.

У землі, в небі, у потойбіччі.

У темряві, у світлі, у солодкому божественному.

Тихо, тихо.

Тихо, тихо, тихо.

Якщо знаєш моє ім’я, якщо знаєш моє ім’я…

Якщо знаєш моє ім’я, якщо знаєш моє ім’я…

Тсс…

У землі, в небі, у потойбіччі.

У темряві, у світлі, у солодкому божестві.

Тихо, тихо.

Тихо, тихо, тихо.

Раніше ми розповідали, яку суперечливу пісню представить Фінляндія.

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