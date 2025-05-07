Кіпр на Євробаченні 2025: Theo Evan з глибокою драмою і піснею про боротьбу із собою

Фото Instagram Вікна продовжують розповідати тобі про конкурсантів цьогорічного Євробачення. Сьогодні ми ділимося, хто представить Кіпр на Євробаченні 2025. Які емоції подарує пісня і чим дивуватиме сам виконавець — розповімо тобі раніше, ніж почнеться виступ! Хто представляє Кіпр на Євробаченні 2025 Теплий і завжди сонячний Кіпр на Євробаченні 2025 представить виконавець Theo Evan. Кіпріотського співака та автора пісень насправді звуть Евангелос Теодору. Йому 27 років. Хлопець має музичну освіту, яку здобув у музичному коледжі Берклі. Також він відомий на батьківщині як танцівник та актор. На пісенному конкурсі Євробаченні Тео представить пісню Shh. Виступ відбудеться у першому півфіналі.Цьогорічний виступ Кіпру буде значимим та унікальним, адже вперше за майже десятиліття країну представить кіпріот. Хто такий Theo Evan Евангелос Теодору або ж Тео Еван — грецько-кіпріотський співак. Він народився у Нікосії. У дитинстві почав займатися танцями та музикою, співав у хорі. У підлітковому віці Тео почав і сам писати пісні. Він був творчою дитиною, тож багато виступав з театральними постановками, брав участь у різноманітних талант-шоу, неодноразово вигравав премії та отримував номінації. Пізніше хлопець переїхав у США. Усе для того, аби заглибитися у мистецтво музики та здобути хорошу освіту. Тож у Бостоні він на відмінно закінчив коледж Берклі. Після цього його стали запрошувати на урочисті церемонії разом з Фарреллом Вільямсом чи Джастіном Тімберлейком. Музичну кар’єру Тео Еван став розвивати у 2021 році. Тоді він випустив дебютний трек The Wall. Також він зіграв роль у серіалі Ейфорія. Після нетривалого життя у Лос-Анджелесі Тео повернувся додому. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision) Theo Evan виконує пісні у різних жанрах, найчастіше поп, реггетон та електронний. Його творчість називають натхненною Майклом Джексоном і Stromae. А стиль називають мейнстрімовою сумішшю середземноморської поп-музики та поп-ф’южну. Нині виконавець має 10 треків. Вони присвячені сексуальним мотивам, а також самоаналізу, саморуйнуванню, потребі в допомозі, пошуку простого шляху. Читати на тему Норвегія на Євробаченні 2025: як 19-річний юнак написав пісню після онкології у мами Чи має Норвегія шанси на перемогу у Євробаченні 2025? Слухай пісню та вирішуй! Про що пісня Shh Пісня, написана кількома авторами, має велику кількість алегорій та загадкових деталей. Тому кожен може інтерпретувати її для себе так, як сподобається. Вона побудована у формі сповіді та чесної розмови сам-на-сам. Йдеться про пошук себе та своєї ідентичності, про бажання сховатися від усіх, а також про кризу героя. Він шукає шлях до спокути, застрягає між раєм і пеклом. Та врешті проходить трансформацію і відроджує себе після страждань. Герой думає про самооцінку, власне падіння, зради і заздрість, бажання втекти від усього. Та приводить до відродження героя його власна сила і внутрішній голос. Тож ми можемо вважати трек глибокою драмою та каяттям, пронизаними внутрішньою боротьбою. Переклад пісні Shh У мене золотаве волосся й погляд, що приковує.Я знаний за вроду — хто я? Тсс…Кажуть, маю трохи забагато впевненості,І саме це мене погубить — хто я? Тсс… Я впав глибоко — серце завмерло.Застряг між раєм і пеклом усередині.Я впав глибоко — серце завмерло.Йди за пульсом. Тихо, тихо.Якщо знаєш моє ім’я — не повторюй.Тихо, тихо.Якщо знаєш моє ім’я — збережи його в таємниці.У землі, в небі, у потойбіччі.У темряві, у світлі, у солодкому божестві.Тихо, тихо.Тихо, тихо, тихо. Бажання й кохання завели мене в біду.Я — і розпад, і оновлення. Хто я? Тсс…Заздрість обікрала, ворог зрадив.З крові та сліз — до квітів. Хто я? Тсс… Я впав глибоко — серце завмерло.Застряг між раєм і пеклом усередині.Я впав глибоко — серце завмерло.Йди за пульсом. Тихо, тихо.Якщо знаєш моє ім’я — не повторюй.Тихо, тихо.Якщо знаєш моє ім’я — збережи його в таємниці.У землі, в небі, у потойбіччі.У темряві, у світлі, у солодкому божественному.Тихо, тихо.Тихо, тихо, тихо. Якщо знаєш моє ім’я, якщо знаєш моє ім’я…Якщо знаєш моє ім’я, якщо знаєш моє ім’я…Тсс… У землі, в небі, у потойбіччі.У темряві, у світлі, у солодкому божестві.Тихо, тихо.Тихо, тихо, тихо. Раніше ми розповідали, яку суперечливу пісню представить Фінляндія.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення, Музика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter