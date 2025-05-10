Греция на Евровидении-2025: Клавдия растрогает балладой о трагедии своего народа

Грецию на Евровидении 2025 представит молодая певица Клавдия с песней Asteromаta ( Со звездными глазами), одержавшая победу на национальном отборочном туре Ethnikоs Telikоs.

Это стало значимым событием для греческой музыки, ведь песня затрагивает темы, обладающие глубоким эмоциональным смыслом и особой исторической важностью.

Что известно об исполнительнице и её композиции — читай далее.

Кто такая Клавдия? Биография певицы

Клавдия — перспективная греческая исполнительница, завоевавшая сердца многих зрителей благодаря своему участию в популярном вокальном шоу The Voice of Greece.

Её наставницей на проекте была сама Елена Папаризу, победительница Евровидения 2005 года, что, несомненно, стало ценным опытом для молодой певицы.

После успешного выступления на телевидении Клавдия выпустила несколько синглов, которые быстро стали хитами в Греции и на Кипре.

Композиции Haramata и Vasanizomai принесли ей престижную награду Лучший новый артист на церемонии Super Music Awards 2023.

Несмотря на свой юный возраст, Клавдия уже успела выступить на одной сцене с известными греческими артистами, демонстрируя свой профессионализм и харизму. Она также сотрудничала с ведущими греческими музыкальными продюсерами Playmen и Valeron, представляя собственные интерпретации популярных хитов 2000-х годов.

30 января 2025 года Клавдия одержала убедительную победу в национальном отборочном туре Ethnikоs Telikоs 2025, набрав 44 балла.

Её выступление с песней Asteromаta поразило как жюри, так и зрителей, позволив ей обойти ближайшую конкурентку Евангелию с песней Vаle.

О чём рассказывает песня Asteromаta?

Композиция Asteromаta представляет собой глубоко эмоциональную песню, которая затрагивает трагическую страницу истории Греции — геноцид понтийских греков и их вынужденное переселение.

Эта тема уже звучала на Евровидении в 2016 году, когда Грецию представляла группа Argo с песней Utopian Land, которая также имела схожие мотивы.

После своей победы в национальном отборочном туре Клавдия поделилась эмоциями в Instagram, поблагодарив поклонников за поддержку.

Спасибо всем от всего сердца за любовь и поддержку, которую вы подарили Asteromаta! Обещаю, что покажу себя с лучшей стороны!

Перевод песни Asteromаta

Со звездными глазами

Звездочка моя, звездочка моя

Дорогая моя мамочка, не скучай по мне

Даже если тебя оденут в черное

Мое увядшее тело

Не одолеет пламя

Огненные ласточки,

Даже если они перелетят через моря

Земли родной

Никогда не забудут

Моя девочка со звездными глазами, маленькая девочка

Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловать

Чтобы я погасила свои губы

Твоими святыми слезами

Моя девочка со звездными глазами,

Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловать

Чтобы мои забытые крылья

Отдохнули на склоне дней

Ох, моя дорогая звезда, моя драгоценная

Моя дорогая мамочка, не плачь обо мне.

Моя жизнь — это корабль

Кто ищет путь назад —

Тот ветер в моих парусах

Моя девочка со звездными глазами,

Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловать

Чтобы мои забытые крылья

Отдохнули на склоне дней

Ох, моя дорогая звездочка, моя драгоценная

Ох, моя дорогая звезда, моя драгоценная

Моя драгоценная звезда.

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