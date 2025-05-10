Греция на Евровидении-2025: Клавдия растрогает балладой о трагедии своего народа

Фото Instagram Грецию на Евровидении 2025 представит молодая певица Клавдия с песней Asteromаta ( Со звездными глазами), одержавшая победу на национальном отборочном туре Ethnikоs Telikоs. Это стало значимым событием для греческой музыки, ведь песня затрагивает темы, обладающие глубоким эмоциональным смыслом и особой исторической важностью. Что известно об исполнительнице и её композиции — читай далее.Кто такая Клавдия? Биография певицы Клавдия — перспективная греческая исполнительница, завоевавшая сердца многих зрителей благодаря своему участию в популярном вокальном шоу The Voice of Greece. Её наставницей на проекте была сама Елена Папаризу, победительница Евровидения 2005 года, что, несомненно, стало ценным опытом для молодой певицы. После успешного выступления на телевидении Клавдия выпустила несколько синглов, которые быстро стали хитами в Греции и на Кипре. Композиции Haramata и Vasanizomai принесли ей престижную награду Лучший новый артист на церемонии Super Music Awards 2023. Несмотря на свой юный возраст, Клавдия уже успела выступить на одной сцене с известными греческими артистами, демонстрируя свой профессионализм и харизму. Она также сотрудничала с ведущими греческими музыкальными продюсерами Playmen и Valeron, представляя собственные интерпретации популярных хитов 2000-х годов. 30 января 2025 года Клавдия одержала убедительную победу в национальном отборочном туре Ethnikоs Telikоs 2025, набрав 44 балла. Её выступление с песней Asteromаta поразило как жюри, так и зрителей, позволив ей обойти ближайшую конкурентку Евангелию с песней Vаle. View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision) Читать по теме Австрия на Евровидении-2025: как JJ и его песня Wasted Love трогают сердца Чем будет удивлять Австрия на Евровидении 2025 – узнавай в материале. О чём рассказывает песня Asteromаta? Композиция Asteromаta представляет собой глубоко эмоциональную песню, которая затрагивает трагическую страницу истории Греции — геноцид понтийских греков и их вынужденное переселение. Эта тема уже звучала на Евровидении в 2016 году, когда Грецию представляла группа Argo с песней Utopian Land, которая также имела схожие мотивы. После своей победы в национальном отборочном туре Клавдия поделилась эмоциями в Instagram, поблагодарив поклонников за поддержку. Спасибо всем от всего сердца за любовь и поддержку, которую вы подарили Asteromаta! Обещаю, что покажу себя с лучшей стороны! Перевод песни Asteromаta Со звездными глазами Звездочка моя, звездочка моя Дорогая моя мамочка, не скучай по мнеДаже если тебя оденут в черноеМое увядшее телоНе одолеет пламяОгненные ласточки,Даже если они перелетят через моряЗемли роднойНикогда не забудут Моя девочка со звездными глазами, маленькая девочкаНаклонись, чтобы я могла тебя поцеловатьЧтобы я погасила свои губыТвоими святыми слезами Моя девочка со звездными глазами,Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловатьЧтобы мои забытые крыльяОтдохнули на склоне дней Ох, моя дорогая звезда, моя драгоценнаяМоя дорогая мамочка, не плачь обо мне.Моя жизнь — это корабльКто ищет путь назад —Тот ветер в моих парусах Моя девочка со звездными глазами,Наклонись, чтобы я могла тебя поцеловатьЧтобы мои забытые крыльяОтдохнули на склоне дней Ох, моя дорогая звездочка, моя драгоценнаяОх, моя дорогая звезда, моя драгоценнаяМоя драгоценная звезда. Ранее мы рассказывали, кто представит Швецию на Евровидении 2025.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Греция, Евровидение Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter