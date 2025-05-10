Шоу-биз

Греция на Евровидении-2025: Клавдия растрогает балладой о трагедии своего народа

Мария Дзюба, редактор сайта 10 мая 2025, 22:00
Греция на Евровидении-2025: Клавдия растрогает балладой о трагедии своего народа
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Греция на Евровидении-2025: Клавдия растрогает балладой о трагедии своего народа
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