Шоу-біз

Греція на Євробаченні-2025: Клавдія зворушить баладою про трагедію свого народу

Марія Дзюба, редакторка сайту 10 Травня 2025, 22:00
Греція на Євробаченні-2025: Клавдія зворушить баладою про трагедію свого народу
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Греція на Євробаченні-2025: Клавдія зворушить баладою про трагедію свого народу
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