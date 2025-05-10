Греція на Євробаченні-2025: Клавдія зворушить баладою про трагедію свого народу

Грецію на Євробаченні 2025 представить молода співачка Клавдія з піснею Asteromаta (українською “Зоряноока”), яка здобула перемогу на національному відборі Ethnikоs Telikоs.

Це стало важливим моментом для грецької музики, адже пісня порушує теми, що мають глибокий емоційний зміст і особливу історичну значущість.

Що відомо про виконавицю та її композицію — читай далі.

Хто така Клавдія? Біографічні відомості

Клавдія — перспективна грецька виконавиця, яка завоювала серця багатьох глядачів завдяки своїй участі у популярному вокальному шоу The Voice of Greece.

Її наставницею на проекті була сама Єлена Папарізу, переможниця Євробачення 2005 року, що, безсумнівно, стало цінним досвідом для молодої співачки.

Після успішного виступу на телебаченні Клавдія випустила декілька синглів, які швидко стали хітами в Греції та на Кіпрі.

Композиції Haramata та Vasanizomai принесли їй престижну нагороду Найкращий новий артист на церемонії Super Music Awards 2023.

Незважаючи на свій юний вік, Клавдія вже встигла виступити на одній сцені з відомими грецькими артистами, демонструючи свій професіоналізм та харизму.

Вона також співпрацювала з провідними грецькими музичними продюсерами Playmen та Valeron, представляючи власні інтерпретації популярних хітів 2000-х років.

30 січня 2025 року Клавдія здобула переконливу перемогу у національному відборі Ethnikоs Telikоs 2025, набравши 44 бали.

Її виступ з піснею Asteromаta вразив як журі, так і глядачів, дозволивши їй обійти найближчу конкурентку Евангелію з піснею Vаle.

Про що розповідає пісня Asteromаta?

Композиція Asteromаta є глибоко емоційною піснею, яка торкається трагічної сторінки історії Греції — геноциду понтійських греків та їхнього вимушеного переселення.

Ця тема вже звучала на Євробаченні у 2016 році, коли Грецію представляв гурт Argo з піснею Utopian Land, яка також мала схожі мотиви.

Після своєї перемоги у національному відборі Клавдія поділилася емоціями у своєму Instagram, подякувавши шанувальникам за підтримку.

Дякую всім від щирого серця за любов і підтримку, яку ви подарували Asteromаta! Обіцяю, що покажу себе у найкращому світлі!

Переклад пісні Asteromаta

Зоряноока

Зіронька моя, зіронька моя

Люба моя матусю, не сумуй за мною

Навіть якщо тебе одягнуть у чорне

Моє зів’яле тіло

Не здолає полум’я

Вогняні ластівки,

Навіть якщо перелетять через моря

Землі рідної

Ніколи не позабудуть

Моя зоряноока дівчинка,

Повернися, щоб я змогла тебе поцілувати

Щоб сльози твоєї невинності

Покрили мої губи

Моя зоряноока дівчинка,

Повернися, щоб я змогла тебе торкнутися

Щоб мої позабуті крила

Відпочили на схилі днів

Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна

Люба моя матусю, не плач про мене

Моє життя — корабель

Хто шукає шлях назад —

Той вітер у моїх вітрилах

Моя зоряноока дівчинка,

Повернися, щоб я змогла тебе торкнутися

Щоб мої позабуті крила

Відпочили на схилі днів

Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна

Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна

Зіронька моя

Виступ Клавдії з Asteromаta обіцяє бути емоційно насиченим та вражаючим, адже пісня не лише музично глибока, а й зачіпає болючі моменти історії греків.

Цей виступ обіцяє стати важливим моментом для подальших роздумів про історичні травми, культурну пам’ять та їх вплив на сучасність.

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