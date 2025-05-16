Порядок виступів на Євробаченні 2025 – під яким номером Україна

Євробачення вже на носі! Цієї суботи, 17 травня, весь світ прикипить очима до найбільшого пісенного конкурсу та обиратиме найкращого (-у/их) серед 26 представників.

Україна також є у списку фіналістів! Наш гурт Ziferblat виступав у першому півфіналі і розчулив всіх своїм виступом.

Вже відомо про порядок виступів на гранд-фіналі Євробачення. Під яким номером виступить Україна, читай у матеріалі.

Під яким номером виступить Україна на Євробаченні 2025 у фіналі

Згідно з офіційним списком Євробачення 2025, країни виступатимуть з такими порядковими номерами:

Раніше ми розповідали тобі, де дивитися фінал Євробачення з українським перекладом, читай за посиланням.

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