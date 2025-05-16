Порядок виступів на Євробаченні 2025 – під яким номером Україна

Фото Depositphotos Євробачення вже на носі! Цієї суботи, 17 травня, весь світ прикипить очима до найбільшого пісенного конкурсу та обиратиме найкращого (-у/их) серед 26 представників. Україна також є у списку фіналістів! Наш гурт Ziferblat виступав у першому півфіналі і розчулив всіх своїм виступом. Вже відомо про порядок виступів на гранд-фіналі Євробачення. Під яким номером виступить Україна, читай у матеріалі.Під яким номером виступить Україна на Євробаченні 2025 у фіналі Згідно з офіційним списком Євробачення 2025, країни виступатимуть з такими порядковими номерами: Норвегія (Kyle Alessandro, Lighter) Люксембург (Laura Thorn, La poupée monte le son) Естонія (Tommy Cash, Espresso Macchiato) Ізраїль (Yuval Raphael, New Day Will Rise) Литва (Katarsis, Tavo akys) Іспанія (Melody, Esa diva) Україна (Ziferblat, Bird of Pray) Велика Британія (Remember Monday, What the Hell Just Happened?) Австрія (JJ, Wasted Love) Ісландія (Væb, Róa) Латвія (Tautumeitas, Bur man laimi) Нідерланди (Claude, C’est la vie) Фінляндія (Erika Vikman, Ich komme) Італія (Lucio Corsi, Volevo essere un duro) Польща (Justyna Steczkowska, Gaja) Німеччина (Abor & Tynna, Baller) Греція (Klavdia, Asteromаta) Вірменія (Parg, Survivor) Швейцарія (Zoë Më, Voyage) Мальта (Miriana Conte, Serving) Португалія (Napa, Deslocado) Данія (Sissal, Hallucination) Швеція (KAJ, Bara bada bastu) Франція (Louane, Maman) Сан-Марино (Gabry Ponte, Tutta l’Italia) Албанія (Shkodra Elektronike, Zjerm) Читати на тему Найяскравіші моменти другого півфіналу Євробачення 2025: дивні та сильні виступи Зібрали для тебе все найважливіше, що відбулося у другому півфіналі Євробачення 2025! Раніше ми розповідали тобі, де дивитися фінал Євробачення з українським перекладом, читай за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025, Світ, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter