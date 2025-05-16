Шоу-біз

Порядок виступів на Євробаченні 2025 – під яким номером Україна

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Травня 2025, 11:15
під яким номером виступить україна на євробаченні 2025
Фото Depositphotos
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