Сан-Марино на Євробаченні-2025: мікс фольклору та сучасних ритмів в пісні Tutta L’Italia Gabry Ponte

69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель. В ньому візьме участь 37 країн.

17 травня 2025 року, відбудеться гранд-фінал Євробачення, а 13 та 15 травня — півфінали.

На Євробаченні 2025 маленьку країну Сан-Марино представлятиме відомий італійський діджей та продюсер — Gabry Ponte з піснею “Tutta l’Italia”.

Варто зазначити, що Gabry Ponte є італійським громадянином, але представляє Сан-Марино на Євробаченні, що є поширеною практикою для цієї країни. Його участь викликала значний інтерес, і багато хто сподівається, що його виступ принесе успіх Сан-Марино на конкурсі.

Gabry Ponte Tutta l’Italia

Коротко про Gabry Ponte

Габріеле “Габрі” Понте — італійський музикант, ді-джей і продюсер. Народився 20 квітня 1973 року в Турині, Італія. Свою музичну кар’єру розпочав у 1993 році як діджей у місцевих клубах. У 1998 році став співзасновником гурту Eiffel 65, відомого хітом “Blue (Da Ba Dee)”, який очолив чарти у 24 країнах і продався тиражем понад 8 мільйонів копій. У 2000 році гурт отримав нагороду MTV Europe Music Award як найкращий італійський виконавець.

Після виходу з Eiffel 65 у 2005 році, Gabry зосередився на сольній кар’єрі та заснував власний лейбл Dance and Love. Він співпрацював з такими артистами, як Pitbull, Sean Paul, Tiësto та Steve Aoki.

Про саму пісню Tutta l’Italia

Пісня “Tutta l’Italia” була створена як офіційний сингл 75-го Фестивалю Сан-Ремо, що сприяло її популярності. Після успіху на цьому фестивалі, Сан-Марино запросило Gabry Ponte взяти участь у їхньому національному відборі. Він переміг у конкурсі San Marino Song Contest, отримавши право представляти країну на Євробаченні 2025.

“Tutta l’Italia” поєднує електронні ритми з елементами італійського фольклору, використовуючи такі інструменти, як акордеон, тамбурин та мандоліна. Пісня стала популярною під час Фестивалю Санремо, досягла 23-го місця в італійських чартах та зібрала понад 9 мільйонів переглядів на YouTube. Текст пісні підкреслює єдність та гордість за італійську культуру, що резонує з багатьма слухачами.

Gabry Ponte Tutta l’Italia: текст пісні

Пісня “Tutta l’Italia” Габрі Понте передає атмосферу італійської культури, поєднуючи традиційні елементи з сучасними ритмами, що робить її особливою та привабливою для слухачів.

Mamma stasera non ritorno

Ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo

Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto

Spaghetti, vino e padre nostro

E la Gioconda ride

Va bene, ma lei sta a Parigi

I baci vietati nelle stradine nere

Occhi tristi ma felici

Quanti amici degli amici

E canti, ti sento tra le grida

Le luci ci passano le dita

Fa niente se non l’hai mai sentita

Ma con ‘sta roba ci salta

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia

Lasciateci ballare

Con un bicchiere in mano

Domani poi ci pentiamo

A dirci: “Ti amo”

Che qui ci sente tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia​.

Gabry Ponte — Tutta L’Italia (Official Video)

Gabry Ponte Tutta l’Italia: переклад

Мамо, сьогодні ввечері я не повернуся

Але, напевно, опинюся в чиємусь ліжку, потім засну

Ми всі хороші хлопці, все гаразд

Спагеті, вино і “Отче наш”

І Джоконда сміється

Все добре, але вона в Парижі

Заборонені поцілунки в темних провулках

Сумні, але щасливі очі

Скільки друзів у друзів

І ти співаєш, я чую тебе серед криків

Вогні проходять крізь наші пальці

Неважливо, якщо ти ніколи цього не чув

Але з цією штукою підстрибує

Вся Італія, вся Італія, вся Італія

Вся Італія, вся Італія, вся Італія

Дозвольте нам танцювати

З келихом у руці

Завтра ми потім пошкодуємо

Кажучи одне одному: “Я тебе кохаю”

Тому що тут нас чує вся Італія, вся Італія, вся Італія​.​

Про національний відбір у Сан-Марино 2025

San Marino Song Contest 2025 відбувся в театрі “Nuovo” в Догані, де змагалися 20 фіналістів. Gabry Ponte здобув перемогу рішенням журі.

Під час Євробачення його виступ буде супроводжуватися двома вокалістами, які залишаться анонімними, використовуючи маски, що додає загадковості та інтриги до постановки.

Виступ Gabry Ponte з “Tutta l’Italia” обіцяє стати яскравим моментом Євробачення 2025, демонструючи багатство італійської культури та сучасні музичні тенденції.

