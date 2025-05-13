Шоу-біз

Сан-Марино на Євробаченні-2025: мікс фольклору та сучасних ритмів в пісні Tutta L’Italia Gabry Ponte

Леся Манзюк, редакторка сайту 13 Травня 2025, 23:09
Сан-Марино Євробачення 2025
Фото Instagram
Сан-Марино на Євробаченні-2025: мікс фольклору та сучасних ритмів в пісні Tutta L’Italia Gabry Ponte
Читати далі
Red Sebastian: хто став найяскравішим учасником першого півфіналу Євробачення-2025
Італія на Євробаченні-2025
Читати далі
Італія на Євробаченні-2025: що відомо про учасника з унікальним стилем

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь