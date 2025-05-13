Сан-Марино на Євробаченні-2025: мікс фольклору та сучасних ритмів в пісні Tutta L’Italia Gabry Ponte

Фото Instagram 69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель. В ньому візьме участь 37 країн. 17 травня 2025 року, відбудеться гранд-фінал Євробачення, а 13 та 15 травня — півфінали. На Євробаченні 2025 маленьку країну Сан-Марино представлятиме відомий італійський діджей та продюсер — Gabry Ponte з піснею “Tutta l’Italia”. Читай про Gabry Ponte, сенс пісні Tutta L’Italia та переклад, про постановку номера — у матеріалі. Варто зазначити, що Gabry Ponte є італійським громадянином, але представляє Сан-Марино на Євробаченні, що є поширеною практикою для цієї країни. Його участь викликала значний інтерес, і багато хто сподівається, що його виступ принесе успіх Сан-Марино на конкурсі. Gabry Ponte Tutta l’Italia Коротко про Gabry Ponte Габріеле “Габрі” Понте — італійський музикант, ді-джей і продюсер. Народився 20 квітня 1973 року в Турині, Італія. Свою музичну кар’єру розпочав у 1993 році як діджей у місцевих клубах. У 1998 році став співзасновником гурту Eiffel 65, відомого хітом “Blue (Da Ba Dee)”, який очолив чарти у 24 країнах і продався тиражем понад 8 мільйонів копій. У 2000 році гурт отримав нагороду MTV Europe Music Award як найкращий італійський виконавець. Після виходу з Eiffel 65 у 2005 році, Gabry зосередився на сольній кар’єрі та заснував власний лейбл Dance and Love. Він співпрацював з такими артистами, як Pitbull, Sean Paul, Tiësto та Steve Aoki. Про саму пісню Tutta l’Italia Пісня “Tutta l’Italia” була створена як офіційний сингл 75-го Фестивалю Сан-Ремо, що сприяло її популярності. Після успіху на цьому фестивалі, Сан-Марино запросило Gabry Ponte взяти участь у їхньому національному відборі. Він переміг у конкурсі San Marino Song Contest, отримавши право представляти країну на Євробаченні 2025. “Tutta l’Italia” поєднує електронні ритми з елементами італійського фольклору, використовуючи такі інструменти, як акордеон, тамбурин та мандоліна. Пісня стала популярною під час Фестивалю Санремо, досягла 23-го місця в італійських чартах та зібрала понад 9 мільйонів переглядів на YouTube. Текст пісні підкреслює єдність та гордість за італійську культуру, що резонує з багатьма слухачами. Читати на тему Євробачення-2025: що відомо про дату та місце проведення пісенного конкурсу Розповідаємо, які міста Швейцарії змагаються за право проводити пісенний конкурс у 2025 році Gabry Ponte Tutta l’Italia: текст пісні Пісня “Tutta l’Italia” Габрі Понте передає атмосферу італійської культури, поєднуючи традиційні елементи з сучасними ритмами, що робить її особливою та привабливою для слухачів. Mamma stasera non ritornoMa sicuro finisco in qualche letto, poi dormoSiamo tutti dei bravi ragazzi, a postoSpaghetti, vino e padre nostroE la Gioconda rideVa bene, ma lei sta a ParigiI baci vietati nelle stradine nereOcchi tristi ma feliciQuanti amici degli amiciE canti, ti sento tra le gridaLe luci ci passano le ditaFa niente se non l’hai mai sentitaMa con ‘sta roba ci saltaTutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’ItaliaTutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’ItaliaLasciateci ballareCon un bicchiere in manoDomani poi ci pentiamoA dirci: “Ti amo”Che qui ci sente tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia. Gabry Ponte — Tutta L’Italia (Official Video) Gabry Ponte Tutta l’Italia: переклад Мамо, сьогодні ввечері я не повернусяАле, напевно, опинюся в чиємусь ліжку, потім заснуМи всі хороші хлопці, все гараздСпагеті, вино і “Отче наш”І Джоконда смієтьсяВсе добре, але вона в ПарижіЗаборонені поцілунки в темних провулкахСумні, але щасливі очіСкільки друзів у друзівІ ти співаєш, я чую тебе серед криківВогні проходять крізь наші пальціНеважливо, якщо ти ніколи цього не чувАле з цією штукою підстрибуєВся Італія, вся Італія, вся ІталіяВся Італія, вся Італія, вся ІталіяДозвольте нам танцюватиЗ келихом у руціЗавтра ми потім пошкодуємоКажучи одне одному: “Я тебе кохаю” Тому що тут нас чує вся Італія, вся Італія, вся Італія. Про національний відбір у Сан-Марино 2025 San Marino Song Contest 2025 відбувся в театрі “Nuovo” в Догані, де змагалися 20 фіналістів. Gabry Ponte здобув перемогу рішенням журі. Під час Євробачення його виступ буде супроводжуватися двома вокалістами, які залишаться анонімними, використовуючи маски, що додає загадковості та інтриги до постановки. Виступ Gabry Ponte з “Tutta l’Italia” обіцяє стати яскравим моментом Євробачення 2025, демонструючи багатство італійської культури та сучасні музичні тенденції. А ще для наших читачів матеріал про представника Естонії на Євробаченні-2025 — репера Tommy Cash і його пісню Espresso Macchiato. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter