Шоу-биз

Сан-Марино на Евровидении-2025: микс фольклора и современных ритмов в песне Tutta L’Italia Gabry Ponte

Леся Манзюк, редактор сайта 13 мая 2025, 23:09
Сан-Марино Евровидение 2025
Фото Instagram
Сан-Марино на Евровидении-2025: микс фольклора и современных ритмов в песне Tutta L’Italia Gabry Ponte
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