Сан-Марино на Евровидении-2025: микс фольклора и современных ритмов в песне Tutta L’Italia Gabry Ponte

69-й песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель. В нем примут участие 37 стран.

17 мая 2025 года состоится гранд-финал Евровидения, а 13 и 15 мая — полуфиналы.

На Евровидении 2025 года маленькую страну Сан-Марино будет представлять известный итальянский диджей и продюсер — Gabry Ponte с песней “Tutta l’Italia”.

Читай о Gabry Ponte, смысле песни Tutta L’Italia и переводе, о постановке номера — в материале.

Стоит отметить, что Gabry Ponte является итальянским гражданином, но представляет Сан-Марино на Евровидении, что является распространенной практикой для этой страны. Его участие вызвало значительный интерес, и многие надеются, что его выступление принесет успех Сан-Марино на конкурсе.

Gabry Ponte Tutta l’Italia

Коротко о Gabry Ponte

Габриеле “Габри” Понте — итальянский музыкант, ди-джей и продюсер. Родился 20 апреля 1973 г. в Турине, Италия. Свою музыкальную карьеру начал в 1993 как диджей в местных клубах. В 1998 году стал соучредителем группы Eiffel 65, известной хитом “Blue (Da Ba Dee)”, которая возглавил чарты в 24 странах и продался тиражом более 8 миллионов копий. В 2000 году группа получила награду MTV Europe Music Award как лучший итальянский исполнитель.

После выхода из Eiffel 65 в 2005 году, Gabry сосредоточился на сольной карьере и основал собственный лейбл Dance and Love. Он сотрудничал с такими артистами как Pitbull, Sean Paul, Tiësto и Steve Aoki.

О самой песне Tutta l’Italia

Песня “Tutta l’Italia” была создана как официальный сингл 75-го Фестиваля Сан-Ремо, что способствовало ее популярности. После успеха на этом фестивале Сан-Марино пригласило Gabry Ponte принять участие в их национальном отборе. Он победил в конкурсе San Marino Song Contest, получив право представлять страну на Евровидении 2025 года.

Tutta l’Italia сочетает электронные ритмы с элементами итальянского фольклора, используя такие инструменты, как аккордеон, тамбурин и мандолина. Песня стала популярной во время Фестиваля Санремо, достигла 23-го места в итальянских чартах и ​​собрала более 9 миллионов просмотров на YouTube. Текст песни подчеркивает единство и гордость за итальянскую культуру, резонирующую со многими слушателями.

Gabry Ponte Tutta l’Italia: текст песни

Песня “Tutta l’Italia” Габри Понте передает атмосферу итальянской культуры, сочетая традиционные элементы с современными ритмами, что делает ее особенной и привлекательной для слушателей.

Mamma stasera non ritorno

Ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo

Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto

Spaghetti, vino e padre nostro

E la Gioconda ride

Va bene, ma lei sta a Parigi

I baci vietati nelle stradine nere

Occhi tristi ma felici

Quanti amici degli amici

E canti, ti sento tra le grida

Le luci ci passano le dita

Fa niente se non l’hai mai sentita

Ma con ‘sta roba ci salta

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia

Lasciateci ballare

Con un bicchiere in mano

Domani poi ci pentiamo

A dirci: “Ti amo”

Che qui ci sente tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia​.

Gabry Ponte — Tutta L’Italia (Official Video)

Gabry Ponte Tutta l’Italia: перевод

Мама, сегодня вечером я не вернусь домой,

Но наверняка окажусь в чьей-то постели, потом усну.

Мы все хорошие ребята, всё в порядке,

Спагетти, вино и “Отче наш”.

И Джоконда улыбается,

Хорошо, но она в Париже.

Запрещённые поцелуи в тёмных улочках,

Грустные, но счастливые глаза,

Сколько друзей у друзей.

И ты поёшь, я слышу тебя среди криков,

Огни проходят сквозь наши пальцы.

Неважно, если ты никогда этого не слышал,

Но с этой штукой танцует

Вся Италия, вся Италия, вся Италия.

Позвольте нам танцевать

С бокалом в руке,

Завтра мы пожалеем об этом,

Говоря друг другу: «Я люблю тебя»,

Потому что здесь нас слышит

Вся Италия, вся Италия, вся Италия.

Футбол, который они пинают,

Мода, делающая из тряпок,

Высокая кухня из остатков, блаженный святой Кракси.

И сколько монеток,

Но желания принадлежат другим.

Но с золотыми цепочками на майках,

Синяя машина с мигалками,

Вперёд, народ, вперёд.

И ты поёшь, я слышу тебя среди криков,

Огни проходят сквозь наши пальцы.

Неважно, детка, такова жизнь,

И с этой штукой танцует

Вся Италия, вся Италия, вся Италия.

Позвольте нам танцевать

С бокалом в руке,

Завтра мы пожалеем об этом,

Говоря друг другу:”Я люблю тебя”,

Потому что здесь нас слышит

Вся Италия, вся Италия, вся Италия.​

О национальном отборе в Сан-Марино 2025

San Marino Song Contest 2025 года состоялся в театре “Nuovo” в Догане, где соревновались 20 финалистов. Gabry Ponte одержал победу решением жюри.

Во время Евровидения его выступление будет сопровождаться двумя вокалистами, которые останутся анонимными, используя маски, что придает загадочность и интригу постановке.

Выступление Gabry Ponte из Tutta l’Italia обещает стать ярким моментом Евровидения 2025, демонстрируя богатство итальянской культуры и современные музыкальные тенденции.

