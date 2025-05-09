Шоу-біз

Латвія на Євробаченні 2025: гурт Tautumeitas — Bur man laimi з містичною піснею про щастя

Ольга Петухова, редакторка сайту 09 Травня 2025, 16:30
Латвія на Євробаченні 2025
Фото Instagram
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