Гурт Tautumeitas вирвався в лідери національного відбору Латвії на Євробачення 2025, коли здобув перемогу в конкурсі Supernova з піснею Bur man laimi.

І хоча у фіналі 8 лютого з однаковою кількістю балів — 18, фінішували одразу три колективи, саме Tautumeitas завоювали серця глядачів і отримали найвищі оцінки від публіки.

Тепер вони представлятимуть Латвію у другому півфіналі Євробачення. На сцену Базеля Tautumeitas вийде четвертим.

Все, що ти хочеш дізнатися про жіночий гурт, який представить Латвію на Євробаченні 2025 — у матеріалі.

Гурт Tautumeitas — хто такі

Гурт Tautumeitas виник у 2015 році як сміливий музичний експеримент на межі традиції й сучасності. У його складі — шість харизматичних учасниць: Аснате та Аурелія Ранцане, Аннемарія Моісея, Лаура Марта Ліціте, Габріела Звайгзніте й Кате Слішане.

Дівчата майстерно оживляють латвійський фольклор, дають друге життя народним мелодіям і віртуозно балансують між минулим і сучасним. Дебютний альбом Tautumeitas, який має назву самого гурту, у 2018 році приніс виконавицям Золотий мікрофон, а наступний — Dziesmas no Aulejas — повторив цей же успіх через два роки.

Про що пісня Tautumeitas — Bur man laimi

Bur man laimi — це не просто пісня, а ніби музичне заклинання. У ній звучить прохання не про кохання чи славу, а про щастя — таке тендітне й таке бажане.

Під етнічний мотив Tautumeitas створюють атмосферу давнього ритуалу, де замість вогнів — слова, що б’ють точно в серце. Мене не зламати — повторюють вони, і це звучить, як оберіг, як щит.

Іржавий міст, дубовий міст — усе в пісні Bur man laimi символічне, як у давній казці, яка несподівано стала сучасним саундтреком. Це пісня про незламність. Про те, як шукати світло — не зовні, а в собі.

Переклад пісні Tautumeitas – Bur man laimi на українську

Наворожи мені щастя

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати,

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати (2 куплети)

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба,

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати,

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати (2 куплети)

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба,

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Я не знала свого щастя,

Не знала своєї удачі,

Аж доки не зустрілась з бідою.

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати,

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати (2 куплети)

Кліп Tautumeitas – Bur man laimi на Євробаченні 2025

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