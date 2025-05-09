Латвия на Евровидении 2025: группа Tautumeitas — Bur man laimi с мистической песней о счастье

Группа Tautumeitas вырвалась в лидеры национального отбора Латвии на Евровидение 2025, когда одержала победу в конкурсе Supernova с песней Bur man laimi.

И хотя в финале 8 февраля с одинаковым количеством баллов — 18, финишировали сразу три коллектива, именно Tautumeitas завоевали зрительские сердца и получили самые высокие оценки публики.

Теперь они будут представлять Латвию во втором полуфинале Евровидения. На сцену Базеля Tautumeitas выйдут четвертыми.

Все, что ты хочешь узнать о женской группе, которая представит Латвию на Евровидении 2025 — в материале.

Группа Tautumeitas — кто такие

Группа Tautumeitas возникла в 2015 году как смелый музыкальный эксперимент на грани традиции и современности. В его составе — шесть харизматичных участниц: Аснате и Аурелия Ранцане, Аннемария Моисея, Лаура Марта Лиците, Габриэла Звайгзните и Кате Слишане.

Девушки искусно оживляют латвийский фольклор, дают вторую жизнь народным мелодиям и виртуозно балансируют между прошлым и настоящим. Дебютный альбом Tautumeitas, носящий название самой группы, в 2018 году принес исполнительницам Золотой микрофон, а следующий — Dziesmas no Aulejas — повторил этот же успех через два года.

О чем песня Tautumeitas — Bur man laimi

Bur man laimi — это не просто песня, а словно музыкальное заклинание. В ней звучит просьба не о любви или славе, а о счастье — таком хрупком и столь желанном.

Под этнический мотив Tautumeitas создают атмосферу древнего ритуала, где вместо огней слова, бьющие точно в сердце. Меня не сломать — повторяют они, и это звучит, как оберег, как щит.

Ржавый мост, дубовый мост — все в песне Bur man laimi символично, как в неожиданно ставшей современной саундтреком давней сказке. Это песня о несокрушимости. О том, как искать свет — не снаружи, а в себе.

Перевод песни Tautumeitas – Bur man laimi на украинский

Наворожи мені щастя

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати,

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати (2 куплети)

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба,

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати,

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати (2 куплети)

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба,

Люди будують мости з міді,

А я свій побудувала з дуба

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Мідь у людей заіржавіла,

А дуб вкрився листям

Я не знала свого щастя,

Не знала своєї удачі,

Аж доки не зустрілась з бідою.

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати,

Наворожи мені, наворожи мені, наворожи мені,

Вони не зможуть мене зламати ( 2 куплети)

Кліп Tautumeitas — Bur man laimi на Евровидении 2025

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