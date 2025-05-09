Шоу-биз

Латвия на Евровидении 2025: группа Tautumeitas — Bur man laimi с мистической песней о счастье

Ольга Петухова, редактор сайта 09 мая 2025, 16:30
Латвия на Евровидении 2025
Фото Instagram
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