Італія на Євробаченні-2025: що відомо про учасника з унікальним стилем

Фото Instagram, Unsplash Італія входить до Великої п’ятірки Євробачення. Ці держави роблять найбільший фінансовий внесок у бюджет Європейської мовної спілки. Тому країна відразу потрапляє до фіналу. У цьому році в Італії не відразу обрали представника. Тому читай, хто представлятиме Італію на Євробаченні-2025 та що конкурсна пісня виконавця. Представник Італії на Євробаченні-2025: що відомо Спершу Італію мав представляти співак Olly, але він відмовився від участі у конкурсі. Хлопець віддав перевагу своєму сольному туру. Тож на конкурс вирушить Лучіо Корсі (Lucio Corsi). Саме цей співак був другим фаворитом серед італійців.Лучіо 31 рік, він родом з Тоскани. Чоловік має свій унікальний стиль, який і зробив його впізнаваним. Співак поєднує глем-рок із сюрреалістичними текстами. Після закінчення школи Лучіо переїхав до Мілана. Там на початку своєї музичної кар’єри створив свої перші мініальбоми. Вони мали назву Vetulonia Dakar і Altalena Boy. У 2017 році виконавець випустив концептуальну платівку під назвою Bestiario musicale. Чим він був незвичний? Лучіо присвятив пісні тваринам його рідного регіону.У 2023 році його пісню Tu Sei Il Mattino використали як саундтрек до серіалу Життя Карло. Читати на тему Греція на Євробаченні-2025: Клавдія зворушить баладою про трагедію свого народу Дізнайся про представницю Греції на Євробаченні 2025 та її емоційну пісню. Про що пісня Лучіо Корсі — Volevo essere un duro Ця композиція присвячена людині, яка з усіх сил хоче здаватися сильною. Але під такою маскою вона все одно стикається з невпевненістю та внутрішніми сумнівами. У композиції звучить тема протистояння між тим, як нас бачать інші, і тим, що ми переживаємо насправді. Переклад пісні Лучіо Корсі — Volevo essere un duro Я хотів бути крутим Я хотів бути крутимЯкому байдуже до майбутньогоРоботом, борцем сумоДрібним дилером у втечі від вовкодаваНа вокзалі БолоньїКуркою, що несе золоті яйцяАле я ніхто Я не народився з обличчям суворогоЯ навіть боюся темрявиЯкщо б’юся, то програюТож мені підфарбовують очі чорнимАле я ніколи не втрачав часуЦе він мене залишив позаду Жити життя — це гра для дітейТак казала мама, а я падав з деревЯкий же жорстокий світ для звичайних людейУ яких мало любові навколо або надто темні окуляри Я хотів бути крутимЯкому байдуже до майбутнього, ніРоботом, чемпіоном у змаганні з плювків,Кишеньковим злодієм, що чекає в темряві,Королем Порта ПортезеСорокою-злодійкою, що краде твою віру Жити життя — це гра для дітейТак казала мама, а я падав з деревЯк же жорстокий світ для звичайних людейУ яких мало любові навколо або надто темні окуляри Я хотів бути крутимАле я ніхтоБілий пояс з дзюдоЗамість зірки — чхання Соняхи в окулярах сказали мені: Обережно зі світломІ що місяці без кратерів — це обманБо врешті-решт немає сенсу тікати від своїх страхів Жити життя — це гра для дітейЯ, я хотів бути крутимАле я ніхто Я — лише ЛучіоЯ — лише Лучіо Кожна країна закладає у конкурсну пісню якийсь особливий сенс. Читай, хто представлятиме Латвію на Євробаченні-2025. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter