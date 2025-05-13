Італія на Євробаченні-2025: що відомо про учасника з унікальним стилем

Італія входить до Великої п’ятірки Євробачення. Ці держави роблять найбільший фінансовий внесок у бюджет Європейської мовної спілки. Тому країна відразу потрапляє до фіналу.

У цьому році в Італії не відразу обрали представника. Тому читай, хто представлятиме Італію на Євробаченні-2025 та що конкурсна пісня виконавця.

Представник Італії на Євробаченні-2025: що відомо

Спершу Італію мав представляти співак Olly, але він відмовився від участі у конкурсі. Хлопець віддав перевагу своєму сольному туру. Тож на конкурс вирушить Лучіо Корсі (Lucio Corsi). Саме цей співак був другим фаворитом серед італійців.

Лучіо 31 рік, він родом з Тоскани. Чоловік має свій унікальний стиль, який і зробив його впізнаваним. Співак поєднує глем-рок із сюрреалістичними текстами.

Після закінчення школи Лучіо переїхав до Мілана. Там на початку своєї музичної кар’єри створив свої перші мініальбоми. Вони мали назву Vetulonia Dakar і Altalena Boy.

У 2017 році виконавець випустив концептуальну платівку під назвою Bestiario musicale. Чим він був незвичний? Лучіо присвятив пісні тваринам його рідного регіону.

У 2023 році його пісню Tu Sei Il Mattino використали як саундтрек до серіалу Життя Карло.

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Про що пісня Лучіо Корсі — Volevo essere un duro

Ця композиція присвячена людині, яка з усіх сил хоче здаватися сильною. Але під такою маскою вона все одно стикається з невпевненістю та внутрішніми сумнівами. У композиції звучить тема протистояння між тим, як нас бачать інші, і тим, що ми переживаємо насправді.

Переклад пісні Лучіо Корсі — Volevo essere un duro

Я хотів бути крутим

Я хотів бути крутим

Якому байдуже до майбутнього

Роботом, борцем сумо

Дрібним дилером у втечі від вовкодава

На вокзалі Болоньї

Куркою, що несе золоті яйця

Але я ніхто

Я не народився з обличчям суворого

Я навіть боюся темряви

Якщо б’юся, то програю

Тож мені підфарбовують очі чорним

Але я ніколи не втрачав часу

Це він мене залишив позаду

Жити життя — це гра для дітей

Так казала мама, а я падав з дерев

Який же жорстокий світ для звичайних людей

У яких мало любові навколо або надто темні окуляри

Я хотів бути крутим

Якому байдуже до майбутнього, ні

Роботом, чемпіоном у змаганні з плювків,

Кишеньковим злодієм, що чекає в темряві,

Королем Порта Портезе

Сорокою-злодійкою, що краде твою віру

Жити життя — це гра для дітей

Так казала мама, а я падав з дерев

Як же жорстокий світ для звичайних людей

У яких мало любові навколо або надто темні окуляри

Я хотів бути крутим

Але я ніхто

Білий пояс з дзюдо

Замість зірки — чхання

Соняхи в окулярах сказали мені: Обережно зі світлом

І що місяці без кратерів — це обман

Бо врешті-решт немає сенсу тікати від своїх страхів

Жити життя — це гра для дітей

Я, я хотів бути крутим

Але я ніхто

Я — лише Лучіо

Я — лише Лучіо

Кожна країна закладає у конкурсну пісню якийсь особливий сенс. Читай, хто представлятиме Латвію на Євробаченні-2025.

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