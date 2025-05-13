Италия на Евровидении-2025: что известно об участнике с уникальным стилем

Италия входит в Большую пятерку Евровидения. Эти государства вносят наибольший финансовый вклад в бюджет Европейского вещательного союза. Потому страна сразу попадает в финал.

В этом году в Италии не сразу выбрали претендента. Читай, кто будет представлять Италию на Евровидении-2025 и что известно о чем конкурсная песня.

Представитель Италии на Евровидении-2025: что известно

Сначала Италию должен был представлять певец Olly, но он отказался от участия в конкурсе. Парень предпочел свой сольный тур. На конкурс отправится Лучио Корси (Lucio Corsi). Именно этот певец был вторым фаворитом среди итальянцев.

Лучио 31 год, он родом из Тосканы. Исполнитель имеет свой уникальный стиль, который и сделал его узнаваемым. Певец сочетает глэм-рок с сюрреалистическими текстами.

После окончания школы Лучио переехал в Милан. Там в начале своей музыкальной карьеры создал свои первые миниальбомы. Они назывались Vetulonia Dakar и Altalena Boy.

В 2017 году исполнитель выпустил концептуальную пластинку под названием Bestiario musicale. Чем она была необычной? Лучио посвятил песни животным его родного региона. В 2023 году его песню Tu Sei Il Mattino использовали в качестве саундтрека к сериалу Жизни Карло.

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О чем песня Лучио Корси — Volevo essere un duro

Эта композиция посвящена человеку, который изо всех сил хочет казаться сильным. Но под такой маской он все равно сталкивается с неуверенностью и внутренними сомнениями. В композиции звучит тема противостояния между тем как нас видят другие, и тем, что мы испытываем на самом деле.

Перевод песни Лучио Корси — Volevo essere un duro

Я хотів бути крутим

Я хотів бути крутим

Якому байдуже до майбутнього

Роботом, борцем сумо

Дрібним дилером у втечі від вовкодава

На вокзалі Болоньї

Куркою, що несе золоті яйця

Але я ніхто

Я не народився з обличчям суворого

Я навіть боюся темряви

Якщо б’юся, то програю

Тож мені підфарбовують очі чорним

Але я ніколи не втрачав часу

Це він мене залишив позаду

Жити життя — це гра для дітей

Так казала мама, а я падав з дерев

Який же жорстокий світ для звичайних людей

У яких мало любові навколо або надто темні окуляри

Я хотів бути крутим

Якому байдуже до майбутнього, ні

Роботом, чемпіоном у змаганні з плювків,

Кишеньковим злодієм, що чекає в темряві,

Королем Порта Портезе

Сорокою-злодійкою, що краде твою віру

Жити життя — це гра для дітей

Так казала мама, а я падав з дерев

Як же жорстокий світ для звичайних людей

У яких мало любові навколо або надто темні окуляри

Я хотів бути крутим

Але я ніхто

Білий пояс з дзюдо

Замість зірки — чхання

Соняхи в окулярах сказали мені: Обережно зі світлом

І що місяці без кратерів — це обман

Бо врешті-решт немає сенсу тікати від своїх страхів

Жити життя — це гра для дітей

Я, я хотів бути крутим

Але я ніхто

Я — лише Лучіо

Я — лише Лучіо

Каждая страна закладывает в конкурсную песню какой-то особый смысл. Читай, кто будет представлять Латвию на Евровидении-2025.

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